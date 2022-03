Schweizer Nati-Doku: Neuer Film über Stars geplant

Filmprojekt Neue Doku geplant: Die Schweizer Fussball-Nati träumt von Netflix Ein Kamerateam begleitet das Fussball Nationalteam bis Ende WM 2022 hautnah. Der Nati-Film soll den Fans Bilder zeigen, wie sie es bis anhin noch nie gab. Alle Details zum neuen Projekt. Etienne Wuillemin 25.03.2022, 11.30 Uhr

Emotionen ohne Ende nach dem Sieg im EM-Achtelfinal - wie aber sieht es in der Garderobe oder im Team-Hotel aus? In diesem Jahr sollen das Nati-Fans erfahren. Claudio De Capitani / freshfocus

Das Drehbuch in den Köpfen der Verantwortlichen ist längst geschrieben. Nach dem EM-Viertelfinal im letzten Sommer schreiben die Schweizer Fussballer an der WM in Katar am Ende dieses Jahres ein weiteres Märchen.