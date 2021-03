Marathon Marathonläufer Tadesse Abraham wurde in Äthiopien positiv auf Corona getestet und steckt in Quarantäne – was dies für seine Olympiasaison bedeutet Nach langer Marathonpause wollte Tadesse Abraham am Sonntag in Belp erstmals wieder über die 42,195 Kilometer starten. Vor seinem Rückflug vom Trainingslager in Äthiopien ist der 38-Jährige nun aber positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der schnellste Schweizer Marathonläufer muss in Quarantäne, ist aber symptomfrei. Dennoch bringt die Infektion seine Olympiavorbereitung durcheinander. Ralf Streule 11.03.2021, 14.00 Uhr

Tadesse Abraham als Zuschauer an einem Nachwuchs-Meeting in Genf im Sommer 2020. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Eigentlich hätte es hier darum gehen sollen, dass Tadesse Abraham endlich wieder einmal an einem Marathon startet. Eineinhalb Jahre lang konnte er sich wegen der Pandemie nicht mehr über die 42.195 km messen, freute sich deshalb auf den Formtest im Marathon vom Sonntag in Belp, bereitete sich im äthiopischen Hochland in der Nähe von Addis Abeba auf das Rennen und die Olympiasaison vor. Nun geht es in diesem Text aber um etwas anderes: Abraham ist kurz vor dem geplanten Rückflug nach Genf positiv auf das Coronavirus getestet worden.

«Bis vorgestern habe ich trainiert, ich habe keinerlei Symptome», erklärt Abraham am Telefon aus Äthiopien, wo er sich in Quarantäne befindet. Auf ärztliches Geheiss schone er sich einige Tage. Sobald als möglich werde er dann die Rückreise nach Genf antreten und sich einem ärztlichen Leistungstest unterziehen. Schockiert über die Nachricht scheint er nicht. Er sieht seine Lage professionell. Man lese zwar viel über mögliche langfristige Probleme nach einer Coronainfektion, Angst davor habe er aber nicht, solange er sich fit fühle.

«Ich gehe nicht davon aus, dass ich eine Leistungseinbusse zu befürchten habe.»

Trainingsleistungen stimmten zuversichtlich

Die Coronainfektion bringe seine kurzfristige Planung durcheinander, nicht aber das mittelfristige Ziel, sagt Abraham. Der Fokus des 38-jährigen Schweizers mit eritreischen Wurzeln bleibt weiterhin auf die Olympischen Spiele gerichtet, die im Sommer in Tokio stattfinden sollen.

Für Abraham wäre das Rennen in Belp dennoch «ein wichtiger Leistungstest gewesen», wie er sagt. Es wurde von Swiss Athletics ins Leben gerufen, um den Schweizer Läufern doch noch eine Möglichkeit zu geben, sich für Tokio zu qualifizieren. Das grosse Glück für Abraham ist, dass er als einziger Schweizer bereits qualifiziert ist, dank seines neunten Platzes an der WM 2019 in Doha. Nun hoffe er, im April doch noch irgendwo an einem Marathon starten zu können.

Bezüglich seiner Form ist er weiterhin sehr zuversichtlich. Er sagt:

«Ich konnte in Äthiopien ohne Unterbruch und bei guten Bedingungen trainieren.»

Er blieb stets gesund, Corona sei ausserhalb von Addis Abeba bisher kaum Thema gewesen - getestet werde nur, wer eine Auslandreise antreten wolle. Abraham trainierte unter anderem mit dem Äthiopier Sisay Lemma, dem Weltklasseläufer, der mit 2:03 Stunden die noch um drei Minuten bessere Bestzeit hat als Abraham. «Mit ihm hielt ich gut mit», so Abraham. 200 km pro Woche seien in der vergangenen Zeit zusammengekommen.

«Man kann die Früchte nicht ernten»

Flexibilität musste Abraham bereits im vergangenen Jahr beweisen, als die Spiele in Tokio aufgrund der Pandemie auf 2021 verschoben wurden. Er hielt die Spannung aufrecht, absolvierte Meetings mit Bahnrennen über 5000 oder 10'000 Meter, nahm zudem an der Halbmarathon-WM in Polen im Herbst teil.

«Natürlich war es nicht einfach ohne Marathonstart. Man trainiert viel, kann aber die Früchte nicht ernten.»

Zudem laufe ihm als 38-Jährigen irgendwann die Zeit davon. Und doch könne er sich sehr glücklich schätzen, sagt Abraham. Und erwähnt seine Sponsoren, die an ihm festhielten, auch wenn er kaum noch im Fokus der Sportwelt stand. «Finanziell musste ich zuletzt dennoch leicht zurückstecken», sagt er.

Abraham hilft bei Entwicklung des «On»-Laufschuhs mit

Eine gewichtige Änderung gab es bei Abraham mitten in der Pandemie in Sachen Ausrüster. Nachdem der Vertrag mit Adidas Ende 2020 ausgelaufen war, fand er mit dem Schweizer Laufschuh-Hersteller «On» mit Sitz in Zürich einen neuen Partner. Er wertet den Wechsel positiv, weil er bei der Entwicklung der Schuhe stark eingebunden sei, weil es eine Schweizer Firma sei - «und weil wir beide weiter wachsen wollen».

Eine Frage aber stellt sich: Wie konkurrenzfähig ist «On» bereits, was die neue Technologie mit Carboneinlage in der Sohle anbetrifft? «Wir sind schon sehr weit», sagt er, auch wenn Nike - und wohl auch Adidas - einen gewissen Wissensvorsprung mit der Technologie haben dürften. Schon auf die Sommerspiele hin soll ein neues «On»-Modell bereitstehen, das ähnliche Vorteile wie der Vorreiter von Nike bringen soll, sagt Abraham.

Tadesse Abraham (Mitte) in einem Training in Äthiopien.

Flüchtlings-Laufprojekt unter der Ägide von Abraham

«On» unterstützt unter anderem das Refugee-Laufprojekt in Kenia, das Flüchtlingen die Möglichkeit gibt, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Auch dies war für Abraham ein Grund, sich der Schweizer Firma anzuschliessen. Er, selber 2004 aus Eritrea als Flüchtling in der Schweiz angekommen, lancierte kürzlich in Genf ebenfalls ein Flüchtlingsprojekt. Zusammen mit Generali, neben «On» und den Ethiopian Airlines ein weiterer Sponsor des Marathonläufers, soll dieses Projekt nun in den kommenden Monaten auch in Zürich aufgebaut werden.

«Integration über den Laufsport», heisse die Devise, wobei Amateursportler wie auch Ambitionierte eingeladen sind. Ein Ziel sei, dass über das Projekt ebenfalls Läufer heranwachsen, die im Flüchtlingsstatus olympisch starten dürfen. In der Deutschschweiz liege die Hoffnung unter anderem auf Dominik Lobalu, dem südsudanesischen Flüchtling, der in St. Gallen beim LC Brühl zum Spitzenläufer heranwächst.

Vorerst aber steht Abrahams persönlicher Olympia-Traum im Vordergrund. Wohin dieser führt, trotz derzeitigem Trainingsunterbruch? Abraham nennt keinen konkreten Rang als Ziel. Dass seine Ziele gross sind und er diese auch erreichen kann, hat er aber schon mehrfach bewiesen.