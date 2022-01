Der FC Basel verlängert mit Patrick Rahmen bis Sommer 2023

FC Basel Kontrakt mit Rahmen bis Sommer 2023 verlängert: Der Trainer verzichtet dafür auf sein «Fangnetz» Der FC Basel verlängert den Vertrag von Patrick Rahmen um ein Jahr. Zudem wird das Trainerteam verstärkt. Und: Der Verein hält an seinem Trainingslager in Dubai fest und sucht nach Gegnern für Testspiele. Christoph Kieslich und Céline Feller Aktualisiert 02.01.2022, 21.30 Uhr

Patrick Rahmen darf Cheftrainer beim FC Basel bleiben. Keystone

Was war nicht alles gemutmasst worden und interpretiert, vor allem aus den Worten von David Degen. Es gab rund um den FC Basel nicht wenige, die keinen Pfifferling mehr auf den Trainer gaben. Und deshalb war die Überraschung an Silvester nicht gering: Der FCB macht nicht nur mit Patrick Rahmen weiter, er verlängert dessen ursprünglich bis Juni laufenden Cheftrainer-Vertrag sogar um ein Jahr.

Die eine Ungewissheit ist somit aus dem Weg geräumt, eine zweite Unwägbarkeit war am Sonntagabend noch nicht geklärt. Der Klub hält trotz heikler Pandemie-Lage an seinem Plan fest, in Dubai ein zehntägiges Trainingslager zu absolvieren. Am Sonntag absolvierten Spieler und Staff eine PCR-Testreihe, deren Ergebnisse am Abend noch nicht vorlagen. An diesem Montagmittag will der FCB von Kloten aus mit einem Ethiad-Flug nach Abu Dhabi reisen. Nachdem der RSC Anderlecht und Zamalek SC ihren Trip in die Emirate storniert haben, ist der FCB fieberhaft auf der Suche nach Testspielgegnern.

Eine Entscheidung wider aller Unkenrufe

Vielleicht konnte FCB-Boss David Degen, der den Jahreswechsel privat in Dubai verbracht hat, ja vor Ort helfen. Daheim hatte sich rund um Weihnachten abzuzeichnen begonnen, dass es entgegen aller Unkenrufe doch mit Rahmen weitergeht. Dem FCB lief die Zeit für eine Neubesetzung davon, einer der offensichtlichen Kandidaten, der Niederländer Alfred Schreuder, hatte abgewunken, und Rahmen war der öffentliche Desavouierung durch den Holding-Verwaltungsratspräsidenten Degen («Das reicht nicht!») zum Trotz bereit, weiterzumachen und Kompromisse einzugehen.

David Degen weilt aktuell in Dubai und wollte seinen Trainer nicht per Telefon entlassen müssen. Keystone

Dies nach einer, wie der Klub schreibt, «detaillierten und konstruktiven Auslegeordnung seit dem Ende der Hinrunde». Überzeugt haben muss Rahmen mit seinen Vorstellungen, wie er die Mannschaft in der Rückrunde entwickeln und verbessern möchte. Dass er den Rückhalt der Spieler auf seiner Seite weiss und in der Region grosse Sympathien geniesst, dürfte Rahmen zusätzlich in die Karten gespielt haben.

Mehr Sprachen, mehr Emotionen

Und natürlich auch, dass er offen ist für neue Impulse. Ein Ergebnis der Analyse ist die Neubesetzung des Staffs. Während Co-Trainer Michael Silberbauer den FCB nach nur einem halben Jahr im gegenseitigen Einvernehmen verlässt, bleibt Ognjen Zaric, der im April vom Nachwuchs-Campus zu den Profis stiess, als Spezialcoach.

Neuer Co-Trainer ist Boris Smiljanic, der zwischen 2003 und 2007 selbst das rotblaue Trikot trug und zuletzt beim FC Schaffhausen als Cheftrainer tätig war. Als weiteren Trainer mit speziellen Aufgaben holt der FCB den Spanier Guillermo Abascal, der 2017/18 als erst 29-jähriger Cheftrainer des FC Lugano auf sich aufmerksam gemacht hatte. Smiljanic und David Degen kennen sich aus gemeinsamen aktiven Zeiten beim FCB. Smiljanics dürfte mit seinem Temperament künftig die Rolle des emotionalen Einheizers zufallen.

Bringt Emotionen mit ins Joggeli: Boris Smiljanic. Keystone

Abascal verkörpert mit seinen mittlerweile 32 Jahren die jüngere Trainergeneration, von der sich Degen so viel verspricht. Und: Der Sevillano spricht unter anderem Spanisch und Italienisch, was beim nicht eben kleinen Anteil Latinos in der Kabine hilfreich sein wird. Denn der bisherige Staff war in diesem Punkt stets auf Dolmetscherdienste angewiesen.

Guillermo Abascal machte sich beim FC Lugano einen Namen. Keystone

Während der FCB also mit dem Cheftrainer auf Kontinuität setzt, geht Rahmen «all in» und gibt sein Fangnetz auf. Denn sein zuletzt sistierter Assistenztrainervertrag, der ihn bislang im Falle einer Entlassung als Cheftrainer abgesichert hatte, wird im Zuge der Vertragsverlängerung hinfällig.

Nicht kleiner wird der Druck werden. Dass er damit umgehen kann, das hat Rahmen in den letzten Wochen gezeigt, ebenso, wie er zu Beginn der Saison mit seiner Mannschaft guten Fussball demonstriert hat. Die Weichen für eine spannende Rückrunde sind gestellt in Basel.

Die Weichen für eine spannende Rückrunde sind also gestellt. Ob es nun mit dem neuen Trainerteam besser wird, aber auch dann, wenn dem nicht so sein sollte.