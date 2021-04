FC Basel Karli Odermatt und ein Video, das plötzlich viral geht FCB-Verwaltungsrat übt am Mittwoch öffentlich Kritik an Captain Valentin Stocker und wird dabei gefilmt. Céline Feller 21.04.2021, 22.29 Uhr

Beim FC Basel läuft es sportlich mittlerweile. Seit Patrick Rahmen übernommen hat, hat der FCB zwei Mal furios gewinnen können und am Mittwochabend in Vaduz ein Remis erspielt.

Die grossen Schlagzeilen schreibt der Verein aber vor dem Spiel. So wurde Karli Odermatt dabei gefilmt, wie er über Valentin Stocker herzog. «Er war gegen den Trainer», sagt Odermatt – seines Zeichens immerhin Verwaltungsrat in der FC Basel Holding AG – , und fügt an: «Die Mannschaft geht in einen Raum und sagt: Heute rennen wir nicht. Wir haben 6:2 verloren gegen Solothurn.»

Der FCB hat zwar weder gegen Solothurn gespielt (gemeint dürfte angesichts des Resultates das Winterthur-Spiel sein), noch ist klar, worüber Odermatt genau spricht. Es dürfte aber ziemlich klar sein, dass er über die Umstände von Stockers Beurlaubung redet. Schliesslich fügte er am Ende des auf den sozialen Medien zu findenden Videos noch an: «Wenn ich Präsident wäre, müsste ich sagen: Der ist suspendiert.» Letzteres wurde Stocker ja dann tatsächlich.

Seitens des FCB äusserte sich am Mittwochabend lediglich Fabian Frei noch dazu. Man habe das Video gesehen, es gäbe keine zwei Meinungen. Frei sagt:

«Ich war sehr überrascht und auch ein bisschen schockiert. Das kann man ehrlicherweise sagen. Aber ich habe mich nicht darüber gefreut.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Odermatt mit Kritik am eigenen Klub auffällt. Bereits vor rund einem Jahr griff er den damaligen Trainer Marcel Koller und dessen Entscheide bei den Aufstellungen an.