FC Basel Ex-FCB-CEO Jean-Paul Brigger spricht erstmals und sagt: «Vielleicht hat Burgener die Mechanismen im Fussball unterschätzt» Der frühere CEO Jean-Paul Brigger spricht erstmals nach seinem Abgang beim FCB und stärkt Präsident Burgener den Rücken. Unterstützung gibt es auch von Sepp Blatter. Thomas Renggli 08.04.2021, 15.44 Uhr

Er war einer der ersten Transfers in der Ära von Bernhard Burgener als FCB-Präsident – und einer der überraschendsten: Der frühere Nationalspieler Jean-Paul Brigger stieg im Sommer 2017 direkt vom Fifa-Hauptsitz in die operative Verantwortung beim FC Basel herunter: offiziell als Delegierter des Verwaltungsrates, inoffiziell war er der CEO.

Dass ihm die Basis von Beginn weg die kalte Schulter zeigte und ihm die Wahl in den Vereinsvorstand verweigerte, spielte damals noch keine Rolle. «Jean-Paul wird uns mit seinem internationalen Netzwerk neue Perspektiven eröffnen», sagte Burgener.

Doch die Liaison am Rhein hielt nicht lange. Nach nur einem Jahr, in dem er durch die Beförderung des heutigen CEOs Roland Heri auch noch entmachtet wurde, verabschiedete sich Brigger durch die Hintertür – angeblich auf eigenen Wunsch. «Ich möchte dem Präsidenten Bernhard Burgener danken und wünsche dem FCB nur das Beste», sagte er zum Abschied in den Medien.

Bescheiden, fast schon unsichtbar

Auch fast drei Jahre später ist von Brigger kein schlechtes Wort zu seinem temporären Chef zu hören. Der frühere Goalgetter bezeichnet Burgener als «gewieften Geschäftsmann, der oft Dinge anpackt, die andere für verrückt halten, aber letztlich grosse Erfolge bringen.»

Brigger bezieht sich mit dieser Aussage vor allem auf Burgeners Holding «Highlight Communications», unter deren Dach die Rechte der Uefa-Champions-League vermarktet werden – und in der die erfolgreiche «Constantin Film AG» firmiert: «Bernhard ist eine hochinteressante Persönlichkeit. Er entwickelt grosse Ideen und ist bereit, seinen eigenen Weg zu gehen.» Man könnte ihn auch als beratungsresistent bezeichnen.

Gleichzeitig bleibe Burgener in der Aussenwahrnehmung aber bescheiden – ja fast schon unsichtbar, sagt Brigger: «Ich bin ihm das erste Mal an einem Fifa- oder Uefa-Anlass begegnet. Man musste mir zuerst sagen, wer da so unscheinbar in der Ecke sitzt.»

Als er dann aber mit Burgener ins Gespräch gekommen sei, habe er schnell bemerkt, dass er es mit einer «grossen Nummer» zu tun habe. Zum schwelenden Machtkampf im St. Jakob-Park will sich Brigger nicht äussern – lässt dann zu den Degen-Zwillingen aber den Ausdruck «Spitzbuben »fallen.

Burgener und der Vergleich mit Blatter

Brigger vergleicht Burgener mit einem anderen früheren Chef von ihm – mit dem langjährigen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter: «Beides sind Macher, die Risiken in Kauf nehmen und bereit sind, Neuland zu beschreiten.» Einen Unterschied hebt Brigger aber hervor: «Im Gegensatz zu Blatter ist es Burgener egal, was andere über ihn denken und sagen.»

In den letzten Wochen hat sich die Situation aber zugespitzt. Die Stimmung ist komplett gekippt. Burgener ist in Basel das Feindbild schlechthin. Möglicherweise sei mittlerweile eine Grenze überschritten, meint Brigger:

«Ich denke, Bernhard macht sich vor allem um seine Familie grosse Sorgen.»

Sepp Blatter, der sich derzeit von einer schweren Herzoperation erholt und nur telefonisch zu erreichen ist, muss schmunzeln, als er auf Briggers Vergleich angesprochen wird: «Ich fühle mich geehrt.» Blatter lernte Burgener, dessen Wurzeln im Walliser Dorf Mund liegen, in seiner Zeit als Fifa-Präsident kennen – und dies unter speziellen Bedingungen: «Die Fifa prüfte die Möglichkeit, Burgener die Rechte an der Champions League abzukaufen.»

Die Gespräche fanden bei Burgener zu Hause im aargauischen Zeiningen statt. Blatter erinnert sich: «Es war eine sehr angenehme Begegnung. Bernhard stellte mir seine Frau und die Kinder vor. Ich habe ihn als sehr sympathischen und offenen Menschen kennengelernt.» Und obwohl Burgener Basler Dialekt spreche, seien sie sofort auf derselben Wellenlänge gewesen: «Zwei Oberwalliser verstehen sich auch in der Fremde sofort.»

Blatter glaubt, dass Burgener nicht immer optimal beraten sei

Ähnlich wie Brigger zeigt sich Blatter von Burgeners erfolgreicher Tätigkeit als Unternehmer beeindruckt: «Er besitzt das richtige Gespür für geschäftliche Entwicklungen und ist oft im richtigen Moment am richtigen Ort.» Dass dies beim FC Basel derzeit nicht der Fall ist, schreiben beide auch der Konstellation nach der hocherfolgreichen Ära Heusler/Heitz zu.

Brigger sagt:

«Wenn man mit dem FC Basel nicht die Nummer 1 der Schweiz ist, hat man ein Problem. Hier zählt nur der Meistertitel. Und vielleicht hat Burgener die Mechanismen im Fussball unterschätzt. Dieser Sport ist nicht planbar wie ein Film.»

Sepp Blatters Gedanken gehen in eine ähnliche Richtung. Möglicherweise sei Burgener in seinen personellen Entscheiden nicht immer optimal beraten gewesen. Als er damals aber für die Fifa nach den Champions-League-Rechten gegriffen habe, gab es keinen Verhandlungsspielraum. Denn nur die Uefa besass ein Rückkaufsrecht. So hatte Bernhard Burgener gar keine Möglichkeit, sich auf das Angebot vom Zürichberg einzulassen.