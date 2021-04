FC Basel Eine tragende Säule droht wegzubrechen: Die Bedeutung der Aufforderung der Kurve, die Saisonkarten zurück zu geben Die Muttenzerkurve fordert alle FCB-Fans auf, ihre Saisonkarten zu retournieren. Sie hofft damit, Besitzer Burgener im Mark zu treffen. Céline Feller 14.04.2021, 15.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es brennt lichterloh beim FC Basel. Die Kurve will ihre Saisonkarten zurückgeben. Freshfocus

«Rot isch unseri Liebi, Blau die ewigi Treui.» So lautet der Slogan der Muttenzerkurve. Sie schwören Verbundenheit mit ihrem Verein. Ewig. Endlich hingegen scheint die Geduld des harten Kerns der Fans des FC Basel zu sein. Jedenfalls dann, wenn es um die Machtstreitigkeiten zwischen Bernhard Burgener und David Degen geht. Und vor allem darum, dass Burgener gedenkt, seine Anteile an die von ihm initiierte Briefkastenfirma Basel Dream & Visions AG zu veräussern.

Dass der Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG diesem Vorhaben am Montag zugestimmt hatte und gar noch Degen dazu zwingen möchte, seine Anteile ebenfalls zu verkaufen, sei «ein weiterer Nagel, der in den Sarg des FC Basel geschlagen wird.» So formuliert es die Muttenzerkurve in einem Communiqué, welches am frühen Mittwochmorgen auf ihrer Homepage aufgeschaltet wird. Und weiter:

«Sollte dies wirklich Realität werden, würde dies den Zerfall der Institution FCB und seiner Gemeinschaft ungeahnt beschleunigen.»

Die Zeichen der Fans werden heftiger

Man müsse sich der drohenden Zäsur auf allen Ebenen und mit allen Möglichkeiten widersetzen. Darum sieht sich die Kurve nach weiteren, noch heftigeren Zeichen gezwungen, als sie sie bereits zuletzt ausgesendet hat. Man erinnere sich: Jüngst waren es Plakataktionen bei Sponsoren, eine Versammlung von fast 7'000 Menschen, die vor dem Joggeli gegen den Präsidenten demonstrierten sowie ein Marsch quer durch Basel.

In der Mitteilung vom Mittwoch fordert die Kurve nun so deutlich wie heftig: Alle FCB-Fans sollen an diesem Samstag zwischen 11 und 12 Uhr beim Fanshop anstehen und ihre Saisonkarten abgeben. Mit Abstand und Maske, natürlich.

«Bequemlichkeit zählt nicht. Wer aber wirklich nicht da ist, soll die Karte jemandem mitgeben oder sie dem FCB per Post schicken», so die Kurve weiter. Und wer sie noch gar nicht erhalten hat, solle seinen Verzicht vor Ort deutlich machen.

«FC Basel, du lässt mir keine andere Wahl»

Die Kurve gibt ihre Saisonkarten zurück. Viel deutlicher kann sich eine Fanbasis kaum distanzieren. Auch in Zeiten von Corona, in denen die Fans gar nicht ins Stadion können. Es geht viel mehr um die Symbolik, die Tragweite dieser Aktion.

Sie soll an jene Tage erinnern, an denen man beim Fanshop beim Joggeli stundenlang anstehen musste, um Tickets für Spiele in der Champions League zu ergattern. Jetzt soll man anstehen, um seine Abneigung deutlich zu machen. Die Kurve betitelt den Wert der Saisonkarte als «fast unantastbar».

Als umso heftiger ist dieser Schritt zu werten. Diverse Fans geben auch zu, dass ihnen dieser weh tun werde. So schreibt ein User sinnbildlich für wohl viele seiner Leidensgenossen auf Twitter: «Ein hartes, schmerzhaftes Zeichen: Nach fast zwanzig Jahren den Platz D6/6/513 abzugeben. Aber FC Basel, du lässt mir keine andere Wahl.»

Die Basis, auf der der Verein aufgebaut ist

Der Akt sei keiner, bei dem man sich vom Verein abwende, hält die Kurve jedoch fest. Es gehe auch nicht darum, dass man fortan nie wieder ein Spiel besuchen wolle und werde. Aber der Druck auf Besitzer Burgener müsse maximal erhöht werden, damit der Weg frei gemacht werden könne für einen Neuanfang. Denn nur ein solcher könne «den dramatischen Rückgang bei den Saisonkarten mit seinen finanziellen Auswirkungen abwenden.»

Und die finanziellen Auswirkungen eines markanten Rückgangs bei den Saisonabos sind genau das, was die Kurve glaubt, treffe Burgener ins Mark. Sie verorten seine Achillesferse bei ausbleibendem Geldzufluss. Und dürften nicht ganz falsch liegen.

Denn Burgener betont immer wieder die Bedeutung der Fans und der Jahreskarten. Nicht nur ihrer Symbolik wegen, sondern weil die Einnahmen aus dem Ticketing jeweils einen Grossteil des Ertrags beim FCB ausmachen. Sie sind eine der drei tragenden Säulen, auf denen der FCB finanziell gebaut ist: Ticketing, Transfers, Sponsoring.

Die Zahlen bei den Matcheinnahmen sind ohnehin schon rückläufig

Im Geschäftsjahr 2017 betrugen die Matcheinnahmen (plus Business Seats) rund 26,7 Millionen Franken. Der Gesamtertrag lag bei 88,4 Millionen. 2018 waren es 21,5 Millionen von einem totalen Ertrag von 97,7 Millionen, 2019 noch 17,9 Millionen von insgesamt 69,1 Millionen. Und im Pandemiejahr 2020 sank die Zahl bereits auf 7,7 Millionen, der totale Ertrag lag bei 67 Millionen.

Dass die Fans jetzt die bis Sommer gültigen Karten zurückgeben wollen, die sie aus Grosszügigkeit des FCB ohnehin vergünstigt bezogen oder gar nicht bezahlt haben, wird sich kurzfristig logischerweise nicht auf die Bilanz auswirken.

Dies wird aber eintreffen, wenn die Fans nicht nur jetzt ihre Karten retournieren, sondern im Sommer auch darauf verzichten, sich eine neue zu leisten. Und genau das kündigt die Kurve an:

«Bei einer weiteren Saison mit Bernhard Burgener wird es im ganzen Joggeli mehr als genügend freie Plätze haben.»

Der Schlüssel zum Neustart sei einzig David Degen, welchen die Kurve aber auch in die Pflicht nimmt, was die Transparenz angeht.

Wie der FCB auf den wohl beachtlichen Aufmarsch am Samstag reagieren wird, ist unklar. Der Verein verzichtete auf Anfrage auf eine Stellungnahme.