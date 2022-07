Saisonstart: FCA-Trainer Stephan Keller zeigt sich optimisch

TeleM1

Saisonstart FCA-Trainer Stephan Keller zeigt sich optimistisch: «Die Jungs zeigen einen ausserordentlichen Arbeitseifer» In drei Tagen beginnt die neue Challenge-League-Saison. Der FC Aarau steht im Auftaktspiel ausgerechnet gegen Vaduz auf dem Platz - jene Mannschaft, weswegen der FCA im Mai den Aufstieg verpasst hat. TeleM1 hat den FCA bei einem ihrer letzten Trainings begleitet. ArgoviaToday 13.07.2022, 08.56 Uhr

Es sind die letzten Vorbereitungen für den FC Aarau, bevor es Ernst gilt: Am Freitag beginnt die neue Challenge-League-Saison. Der Druck vor dem Auftaktspiel am Freitag dürfte gross sein. Denn: Aarau spielt gegen Vaduz, ausgerechnet. Im Mai diesen Jahres verpasste der FCA knapp den Aufstieg in die höchste Schweizer Spielklasse. Der Grund? Eine 2:1 Niederlage gegen Vaduz.