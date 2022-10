FCA-Talk: Gjorgjev in Topform und Fragezeichen bei Thun-Tipp

Der FC Aarau zieht in Yverdon einen schwachen Abend ein und verliert trotzdem nicht. Im Mittelfeld wartet er sehnlichst auf die Rückkehr von Allen Njie, aber dieser ist am Freitag im Spitzenspiel gegen Thun noch immer gesperrt. Kann das gut gehen? Und warum sind die Berner Oberländer doch besser als prognostiziert? Mehr dazu in der neusten Folge des FCA-Talks.

Alessandro Crippa, François Schmid-Bechtel 06.10.2022, 13.58 Uhr