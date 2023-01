FCA-Talk: Steigt Aarau auf? Unser Experte glaubt nicht daran

«Der Rückstand ist einfach zu gross» – unser Experte glaubt nicht mehr an den Aufstieg

Der FC Aarau startet am Samstag gegen Thun in die Rückrunde. Unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic muss die Mannschaft aus dem Vollen schöpfen, um den Aufstieg noch möglich zu machen. AZ-Sportjournalist Stephan Wyss erklärt im FCA-Talk, warum er trotz guter Vorbereitung nicht mehr an den Aufstieg glaubt.