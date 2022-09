FC Aarau Nach gutem Saisonstart: Jetzt fordern einzelne sogar die Rückkehr von Bastien Conus zum FC Basel Der smarte Linksverteidiger ist beim FC Aarau einer der Aufsteiger dieser noch jungen Saison. Wer ist dieser 24-jährige Mann, der früher Cello und Schlagzeug gespielt hat, den Sohn einer Bayern-Legende seinen besten Freund nennt und leidenschaftlich gerne kocht? François Schmid-Bechtel und Livio Brunner Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Bastien Conus ist drauf und dran, beim FC Aarau eine Leaderposition einzunehmen. Marc Schumacher / freshfocus

Bei den einen löst er Entzücken, bei den anderen Verwunderung aus. Ein Kollege fragt nach dem Cupspiel gegen Basel: «Dieser Conus, ist der immer so gut?» Vielleicht nicht immer ganz so gut wie gegen den FCB, aber halt doch immer häufiger richtig gut.

Er spielt Michael Lang Knoten in die Beine und hält Dan Ndoye unter Kontrolle

Auch Bastien Conus selbst kriegt die Lobhudeleien mit. Einige aus seinem Umfeld gehen gar so weit und fordern seine Rückkehr nach Basel. Conus selbst tut das als Scherz ab. Dabei ist ihm schon bewusst, dass es ein grosser Auftritt ist. Nicht nur, weil er den Aarauer Führungstreffer vorbereitet, sondern auch, weil er gleich gegen zwei Bebbi als Punktsieger aus den Duellen hervorgeht. Notabene zwei Spieler, die sich im Dunstkreis der Nationalmannschaft bewegen. Michael Lang, den Aussenverteidiger, degradiert Conus phasenweise zum überforderten Statisten. Und Dan Ndoye, den unfassbar schnellen Flügel, führt er wirkungsvoll an der ganz kurzen Leine.

Klar, das Ende hat auch eine bittere Note. Für Conus, weil er in der 109. Minute zum zweiten Mal verwarnt wird. Für seinen FC Aarau, weil er in der Verlängerung die Partie 1:3 verliert. Trotzdem sagt er: «Dieses Spiel gibt Mut. Es hat mir gezeigt, dass ich noch mehr aus mir herausholen kann. Aber es ist mein Anspruch, nicht nur vor 8000 Menschen im Brügglifeld gegen den Ex-Klub diese Energie und Spielfreude auf den Platz zu bringen, sondern auch am Freitag vor 500 Zuschauern in Yverdon.»

Vor sechs Jahren: Bastien Conus (links) mit Basels U21 im Duell gegen FCZ-Stürmer Izer Aliu. Steffen Schmidt/Freshfocus

Gewiss hat allein die Affiche bei Conus für eine Prise Extra-Motivation gesorgt. Der FC Basel ist eigentlich sein Klub. Dort hat der Traum vom Fussball-Profi Konturen angenommen. Aber dort wurde ihm auch beschieden, dass es nicht reicht. Zumindest nicht für den FC Basel. «Ich würde lügen, wenn ich sagte, das Spiel gegen Basel sei nichts Spezielles gewesen», sagt Conus. «Aber es ist nicht so, dass ich noch viele Berührungspunkte zum FCB hätte. Einzig Fabian Frei und Taulant Xhaka kenne ich von früher. Ich war beim FCB der kleine Nachwuchskicker, der hin und wieder bei den Profis reinschnuppern durfte.»

Bastien Conus spielt Cello und Schlagzeug

Der Anfang ist nicht in Basel, sondern im solothurnischen Bättwil, 15 Kilometer vom St. Jakob-Park entfernt und unmittelbar an der Grenze zu Frankreich. Conus Eltern ziehen hierher, weil der Vater als Posaunist im Basler Sinfonieorchester aufgenommen wird. Das familiäre Umfeld steht vielleicht im Widerspruch zum Milieu, aus dem die meisten Fussballer kommen. Doch Conus sagt: «Unsere Eltern waren da sehr offen. Sie haben sich nicht daran gestört, dass ich und meine beiden Brüder gerne gekickt haben. Sie erlaubten uns, das zu tun, was uns Spass macht. So ist der eine Bruder Pianist und der andere Lehrer geworden.»

Aber sie haben es schon auch gerne gesehen, wenn die drei Buben ein Instrument spielen. Bastien entscheidet sich für Schlagzeug. Der Vater pocht aber darauf, dass er erst die Noten und ein «richtiges Instrument» kennenlernen soll. Also spielt er erst Cello und später Schlagzeug. Also Streicher und Schläger. Eine Kombination, die den Fussballer und Menschen Conus gut abbildet. Hier das sanfte und filigrane Spiel mit dem Cello. Dort das brachiale und resolute Spiel mit dem Schlagzeug.

Sein zweites Zuhause ist jenes einer Bayern-Legende

Über allem stand für ihn indes der Fussball. Wobei ein Nachbar nicht unschuldig ist. Tim Kreuzer heisst der Junge. Er wird Bastiens bester Freund. Sie gehen zusammen zur Schule und in den FC und wechseln später gemeinsam zum FC Basel. Kreuzer? Ja, der Sohn von Bayern-Legende Oliver Kreuzer, der seine letzten Profijahre beim FC Basel gespielt hat. «Die Kreuzers wohnten gleich gegenüber. Sie waren so etwas wie meine zweite Familie», sagt Conus.

Nur, der Durchbruch beim FCB gelingt weder Tim Kreuzer noch Bastien Conus. Und so wird Conus schon mit 21 mit der Frage konfrontiert: Übung abbrechen oder Chiasso? Die Grenzstadt ist nicht schön, das Stadion uralt und Fans gibt es kaum. Spieler, Trainer und Funktionäre kommen und gehen, als wären sie alle auf Durchreise. Und so etabliert sich der FC Chiasso als Sammelbecken für Desperados. Die Ambition besteht einzig darin, mit einer Low-Budget-Truppe den Abstieg aus der Challenge League zu verhindern.

Oktober 2020: Trost von Aaraus Olivier Jäckle (links) für Bastien Conus, der nur vier Monate später von Chiasso zum FCA wechselt. Marc Schumacher / freshfocus

«Zugegeben», sagt Conus, «Chiasso ist kein Traum. Aber ich wollte das Ziel Fussballprofi noch nicht ad acta legen, sondern mir ein, zwei Jahre in Chiasso geben. Ich sagte mir: Falls es danach nicht weitergeht, kann ich immer noch auf die berufliche Ausbildung setzen.» Aber es ging auf. Nach eineinhalb Jahren war er so weit, um im Januar 2021 zum FC Aarau zu wechseln. «Es war eine harte, aber auch eine lehrreiche Zeit in Chiasso. Ich bin im Tessin vom Jungen zum Mann geworden», sagt Conus.

Büffeln mit Raoul Giger

Der Wechsel nach Aarau ist für Conus so etwas wie eine Heimkehr. Er nimmt sich zwar eine Wohnung in Buchs, schläft aber ein- bis zweimal pro Woche bei seinen Eltern, um Kumpels und Brüder zu treffen. Und er hat sich wieder daran erinnert, was ihm die Eltern stets geraten haben: Nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf zu trainieren. Und so hat er sich zusammen mit dem früheren Aarauer Teamkollegen Raoul Giger für ein Studium in Betriebsökonomie und Sportmanagement eingeschrieben. «Ideal für einen Spitzensportler», findet er das Studium und entfacht dabei einen ähnlichen Ehrgeiz wie im Fussball. Zumindest, wenn es darum geht, besser abzuschneiden als Giger.

Eine Frage aber darf in einem Gespräch mit Conus nicht fehlen: jene nach dem Essen. Schliesslich ist bekannt, dass er ein leidenschaftlicher Koch ist. «Gestern habe ich asiatisch gekocht. Aber heute begnüge ich mich damit, ein gegrilltes Poulet zu kaufen.» Also eher Schlagzeug als Cello.

Entweder oder... mit Bastien Conus

Bastien Conus. Sarah Rölli/FC Aarau

Hip-Hop oder klassische Musik?

Hip-Hop, da ich es öfters höre.

Restaurant oder selber kochen?

Selber kochen, weil man es selber besser hinkriegt.

Filmabend daheim oder Kino?

Zu Hause mit meiner Freundin einen Film schauen finde ich gemütlicher.

Hund oder Katze?

Hunde, weil ich auf Katzen allergisch bin.

Film schauen oder Musik hören?

Lieber Film schauen, da ich nur im Auto Musik höre.

Etwas unternehmen oder zu Hause bleiben?

Ich bin gerne zu Hause und kann auch gut alleine sein. Wenn ich aber einen fussballfreien Tag habe, unternehme ich gerne etwas.

Action-Film oder Komödie?

Das hängt von meiner Stimmung ab, normalerweise bevorzuge ich Action.

Kantersieg oder Last-Minute-Sieg?

Bei einem Kantersieg braucht es weniger Nerven.

Weltmeister oder Champions-League-Sieger?

(überlegt lange) Weltmeister, weil es die ganze Nation erfreut.

Messi oder Ronaldo?

Schwierige Frage. Fussballerisch wähle ich Messi, mental Ronaldo.

