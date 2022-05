Der FC Aarau siegt in Schaffhausen: Das sind die Spielernoten

FC Aarau 1:0 im Aufstiegskracher gegen Schaffhausen: Drei Aarauer verdienen sich die Höchstnote Ausgerechnet er, ausgerechnet Randy Schneider. Nur wenige Kilometer von Schaffhausen aufgewachsen, erzielt der Aarauer Ballzauberer das Siegtor. Und einer, der vor einer Woche noch im Spital war, glänzt ebenfalls. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. François Schmid-Bechtel, Schaffhausen 1 Kommentar 14.05.2022, 23.20 Uhr

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 6

War da mal was mit einer Gehirnerschütterung vor etwas mehr als einer Woche? Gemerkt hat man davon überhaupt nichts. Enzler macht in Schaffhausen ein Riesenspiel. Es dauert, bis er erstmals richtig geprüft wird. Den Schlenzer von Del Toro (38.) pariert er souverän. Nach der Pause mehren sich die brenzligen Situationen. Doch Enzler bleibt cool und sicher. Und in der Nachspielzeit gelingt ihm das, was man einen Big Save nennt. Gjorgjev flankt, Kalem köpfelt und Enzler fischt das Ding aus dem Winkel - eine Parade wie ein Kunstwerk.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 5

Der Rechtsverteidiger braucht Zeit, bis er sich zurecht findet. Mit Gjorgjev hat er auch einen Gegenspieler, der ziemlich flott unterwegs ist. Aber Giger kämpft sich rein, setzt offensiv mehr Akzente als in den Partien zuvor. Kurz: Seine Formkurve geht nach oben.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 6

Dass es Sportchef Sandro Burki geglückt ist, im Winter den serbischen Innenverteidiger aus dem unübersichtlichen Spielerreservoir von GC zu verpflichten, ist ein absoluter Glücksfall. Erhaben, ja beinahe in Beckenbauer-Manier läuft Cvetkovic in der 11. Minute durchs Mittelfeld, lanciert Rrudhani und initiiert damit den ersten Aarauer Abschluss. Dabei ist es nicht so, dass Cvetkovic in der Defensive nichts zu tun hätte. Im Gegenteil: Es gibt Angenehmeres, als gegen Topskorer Ardaiz und später auch gegen Bobadilla zu verteidigen. Aber Cvetkovic sorgt dafür, dass Ardaiz zum Topskorer a.D. wird.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 5,5

Sein Spiel ist manchmal auch eines mit dem Feuer. Beispielsweise in der 36. Minute, als er unnötig ins Dribbling geht, die Kugel verliert und Ardaiz losziehen kann. Aber über diese eine Undiszipliniertheit sehen wir gerne hinweg, wenn wir konstatieren können, mit welcher Entschlossenheit der holländische Abwehrstratege so ziemlich alles wegverteidigt, was man wegverteidigen kann.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 5

Er ist so ein smarter Aussenverteidiger. Und was ihm im Vergleich zu anderen an Masse fehlt, macht er mit Biss, Unerschrockenheit und Laufbereitschaft mehr als wett. Conus ist einer, dem man bedenkenlos seinen Hausschlüssel anvertraut. So zuverlässig, wie er kickt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 5,5

Es ist ein hitzige Partie. Umso wichtiger, dass es Spieler gibt, die sich durch nichts beirren lassen, die immer fokussiert sind. Spieler, die die wichtigen Dinge richtig machen. «Högschde Disziplin» forderte Jogi Löw jeweils von seiner Elf. Er hätte wohl «högschde» Freude am Auftritt von Bunjaku, wenn er a) das Spiel gesehen und b) nicht eine Schaffhauser Vergangenheit hätte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 4,5

Seine Balleroberungen, seine Unnachgiebigkeit im Zweikampf: Das sind die grossen Pluspunkte in seinem Spiel. Man wünschte sich, dass sich der Mittelfeldpuncher auch in der Offensive so entschlossen zeigte. Da zaudert er noch zu häufig, meidet das Risiko. Immerhin wagt er einmal den Abschluss und ist damit prompt so etwas wie der zweite Assistgeber beim Siegtor.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5

Viermal in Serie hat er zuletzt getroffen. In Schaffhausen geht Aaraus Toptorschütze (18 Tore) für einmal leer aus. Das schmälert seine Leistung keineswegs. Einerseits, weil er sich in keinem Moment zu schade ist, für die Defensive zu arbeiten. Andererseits, weil er in keinem Moment seinen grossen Moment sucht. Beispielsweise in der 51. Minute, als er auf Schneider spielt, statt den Abschluss zu suchen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 6

Der Tenor auf der Tribüne ist klar: Randy Schneider ist derzeit der beste Spieler dieser Liga. Das Urteil gründet nicht allein in seinen Zaubertricks. Der 20-Jährige ist ein Künstler mit hohem Arbeitsethos und ganz viel Mut. Er gewinnt Kopfballduelle gegen Spieler, die 15 Zentimeter grösser sind. Er legt sich im Zweikampf mit einem Bobadilla an, der gefühlt 20 Kilo mehr Muskelmasse hat. Wegen Spielern wie Schneider lieben wir Fussball. Vor allem dann, wenn er den Ball am Fuss hat. Weil dann der Ball einfach immer das macht, was Schneider will. Wie in der 30. Minute, als er Padula tunnelt, auf Conus passt und nach dem von Ruberto abgewehrten Schuss von Balaj zum 1:0 trifft.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 5

Er sucht das Dribbling, die Konfrontation mit dem Gegner. Er sucht die Mitspieler und er sucht den Abschluss. Der Captain ist so etwas wie das Spiegelbild dieses Teams. Stets teamorientiert, stets die konstruktive Lösung eines Problems präferierend, stets offensiv ausgerichtet, ohne dabei das defensive Gewissen zu ignorieren.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Liridon Balaj, Note 4,5

Er bringt viel Energie ins Spiel und wird schon in der 6. Minute verwarnt. Aber bei potenziellen Konterchancen agiert er unglücklich. Da hat er punkto Handlungsschnelligkeit noch Luft nach oben, weil er entweder den falschen Pass spielt oder zu eigensinnig agiert.

