Die Noten für die FC-Aarau-Spieler nach dem Sieg über Thun

Einzelkritik Schneider beeindruckt, Gashi bestätigt eine These über sich selbst – und der Beste ist ein Verteidiger: Das sind die FCA-Noten zum Sieg gegen Thun Vor der Saison-Rekordkulisse von 4277 Zuschauern gewinnt der FC Aarau 2:0 gegen den FC Thun und ist neuer Tabellenführer. Die Defensive beweist einmal mehr ihre Stabilität, vorne sorgen zwei Geniestreiche für den Unterschied. Die Spieler in der AZ-Einzelkritik. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 13.02.2022, 20.52 Uhr

Der FC Aarau grüsst vom Leaderthron der Challenge League. Dank eines 2:0-Siegs gegen Thun nutzt er den Ausrutscher von Vaduz (2:4-Niederlage in Schaffhausen) aus und zieht in der Tabelle an den Liechtensteinern vorbei (hier gehts zum Matchbericht).

Beim Vollerfolg Nummer 11 in der laufenden Spielzeit wissen die meisten Akteure zu überzeugen. Die Einzelkritik:

Simon Enzler: Note 5

In der Matchvorbereitung stellte sich der Goalie darauf ein, viele Flanken abfangen zu müssen. Das tat er dann bestechend sicher. Einen Big-Save brauchte es dieses Mal von ihm nicht, weil einmal Giger für Enzler rettete und bei der zweiten Thuner Grosschance Bürki aus kurzer genau in die Hände des FCA-Goalies köpfelte.

Raoul Giger: Note 5,5

Er wusste zwar direkt nach Spielschluss nicht, wie viele Kilometer er abspulte – in der Bestenliste dürfte er jedenfalls weit oben rangieren. Verhinderte in der 13. Minute das sichere 0:1, blieb defensiv tadellos und war auch oft in der Offensive anzutreffen.

Aleksandar Cvetkovic: Note 4,5

Leistete sich in der ersten zwei Fehlpässe, die ins Auge hätten gehen können. In den Zweikämpfen gab es indes kein Vorbeikommen am robusten Neuzugang, der sich als Verstärkung herausstellt.

Leon Bergsma: Note 5

Als spielerisches Element in der Innenverteidigung die ideale Ergänzung zum rustikalen Cvetkovic. Gute Spielauslösung und erstaunliche Coolness in brenzligen Situationen.

Jan Kronig: Note 3,5

Erhielt als Linksverteidiger erneut den Vorzug vor Bastien Conus und überzeugte wie schon in den vorherigen Partien nicht. Die Position, auf der sich im Hinblick auf die nächste Partie in Kriens am ehesten ein Wechsel andeutet.

Imran Bunjaku: Note 5

Als Ballabfänger im Mittelfeldzentrum mittlerweile unverzichtbar. Macht auch gegen Thun etliche gegnerische Angriffe zunichte – und dann spielt er in der 64. Minute diesen Traumpass auf Vladi, der zum 2:0 trifft – wow!

Allen Njie: Note 4,5

Kehrte nach seiner Gelbsperre zurück und wurde nach 144 Sekunden bereits wieder verwarnt. Weniger dynamisch als auch schon – doch mit seiner Physis dennoch ein wichtiger Faktor in diesem Abnützungskampf gegen zähe Thuner. Musste nach 70 Minuten für Jäckle weichen, wohl auch, um ihn vor einem Platzverweis zu bewahren.

Donat Rrudhani: Note 4,5

Der Spiritus Rector der FCA-Offensive fand zunächst nicht in die Partie, was sich in der anfänglichen Harmlosigkeit des Heimteams widerspiegelte. Vorbildlich, wie er versuchte, über die Leidenschaft in die Spur zu finden, was ihm in der zweiten Halbzeit dann gelang.

Randy Schneider: Note 5

Seine Entwicklung ist beeindruckend: Anfang Saison war er Dauergast auf der Tribüne, rutschte Mitte Oktober in die Startelf und rechtfertigt seither Woche für Woche seinen Stammplatz. Gegen Thun ist sein wichtigster Beitrag die fantastische Vorarbeit zu Gashis 1:0. Setzt auch danach die Kollegen in Szene und hilft hinten aus, wenn es ihn dort braucht.

Kevin Spadanuda: Note 4,5

Ist er hundertprozentig fit? Vermittelte gegen Thun den Eindruck, als halle die Verletzung aus dem Xamax-Spiel vor zwei Wochen noch nach. Symptomatisch: Im Vollbesitz der Kräfte hätte er den Steilpass von Schneider in der 38. Minute wohl erreicht und zum früheren 2:0 getroffen. Zeigt keinen schlechten Match, doch die Fragezeichen hinter seiner Leistung sind halt auch die Folge davon, dass er in der Vorrunde die Messlatte sehr hoch gelegt hat.

Shkelzen Gashi: Note 4,5

Siebtes Saisontor im 13. Einsatz – in punkto Effizienz macht dem Routinier ligaweit niemand etwas vor. Beweist bei seinem Treffer in der 24. Minute, dass er vielleicht körperlich nicht mehr so frisch ist wie in jüngeren Jahren, den Torriecher aber behalten hat. Ein Teamkollege hat mal gesagt, Gashi mache die Mannschaft besser, wenn er auf dem Platz steht. Ohne dass er dauernd selber im Mittelpunkt des Geschehens stehe. Das Thun-Spiel zeigt: Diese These hat was.

Shkelqim Vladi: Note 5

Hat sich nach seinem Debüttreffer vor Wochenfrist in Lausanne sicher erhofft, im Heimspiel gegen Thun erneut in der Startelf zu stehen. Aus taktischen Gründen begann er auf der Ersatzbank, zählte dort die Minuten bis zu seiner Einwechslung und verzückte fünf Minuten, nachdem er in der 59. Minute das Spielfeld betreten hat, die Zuschauer mit einem Prachtstor zum 2:0. Hat in drei Spielen für Aarau bereits zwei Mal getroffen und somit so oft wie in der gesamten Vorrunde für Ex-Klub Yverdon.

Olivier Jäckle: Note 4.5

Kommt in der 70. Minute für Njie. Jäckle muss sich momentan hinten anstellen, was für den viele Jahre gesetzten Mittelfeldspieler eine neue Situation ist. Wenn er die Jokerrolle so seriös und mannschaftsdienlich ausübt wie nach den Einwechslungen in Lausanne und nun gegen Thun, dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis Trainer Keller ihn wieder in die Startelf befördert.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

82. Almeida für Rrudhani

82. Conus für Schneider

82. Balaj für Bunjaku

