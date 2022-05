FC Aarau: Das grosse Saison-Zeugnis für die Spieler

Einzelkritik Das grosse Saison-Zeugnis des FC Aarau: Wer am besten abschneidet – und wer eine ungenügende Note kassiert Der FC Aarau hat die Saison abgeschlossen – und das Saisonziel Aufstieg verpasst. Zeit für eine Endbilanz. Torhüter Enzler sowie drei Offensivspieler ragen aus dem Kollektiv heraus. Fünf Akteure sind ungenügend. Frederic Härri Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freud und Leid: Während Kevin Spadanuda die beste Saison seiner bisherigen Karriere spielte, war es für Olivier Jäckle die schlechteste. Und auch Shkelzen Gashi kann nicht ganz zufrieden sein. freshfocus

Für den FC Aarau ist am vergangenen Samstag eine aufreibende Spielzeit zu Ende gegangen. Zeit für einen Rückblick auf die, die während elf Monaten in der Meisterschaft auf dem Platz standen. Wir benoten die FCA-Spieler vom Torhüter bis zum Stürmer.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Enzler ist der beste Torhüter in dieser Liga. Ruhig, besonnen, reflexstark, aber auch im Passspiel gereift und zuverlässig. Kurz: ein Goalie modernster Prägung. Für die zwischenzeitliche Negativserie mit den vielen Gegentoren – die dem FC Aarau wohl letztlich den Aufstieg kostete – traf ihn die geringste Schuld. Wiederholt hielt er Punkte fest.

35 Spiele, 3071 Minuten, 14 Zu-Null-Spiele.

Marc Schumacher / freshfocus

Der Ersatztorhüter war da, als es ihn brauchte. Als Vertreter von Enzler (Gehirnerschütterung) bestritt er gegen Saisonende zwei Spiele und half mit, die Aufstiegshoffnungen aufrechtzuerhalten.

2 Spiele, 169 Minuten, 1 Zu-Null-Spiel.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Niederländer hat die meisten Einsatzminuten aller Spieler aus dem FCA-Kader. Es unterstreicht seinen Wert für diese Mannschaft. Bergsma ist ein Innenverteidiger, der die spielerische Lösung stets dem Befreiungsschlag vorzieht. Nicht immer blieb er bei dieser Vorgehensweise fehlerfrei. Gleichwohl lieferte er sehr viele sehr gute Spiele ab. Und nur wenige schlechte.

35 Spiele, 3150 Minuten, 2 Tore, 1 Vorlage, 5 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Im Schlussspurt der Saison war Conus einer der Schlüsselspieler im FCA-Gefüge. Emsig und einsatzfreudig beackerte er die linke Flanke und trat vor allem in der Offensive positiv in Erscheinung. Doch wiederholte Abwehrpatzer – die ihn die gesamte Saison über begleiteten – trüben die Bewertung ein wenig.

24 Spiele, 1657 Minuten, 1 Tor, 2 Vorlagen, 7 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Cvetkovic wurde im Winter als Ersatz für den verletzten Thaler geholt. Der ehemalige GC-Captain verblüffte. Teilweise bot er überragende Spiele, schien unüberwindbar. Andere Male wurde er zum grössten Unsicherheitsfaktor in der FCA-Defensive. Am Ende pendelte sich leistungsmässig alles ein wenig ein, und Cvetkovic darf auf ein solides Halbjahr zurückblicken.

17 Spiele, 1456 Minuten, 1 Tor, 1 Vorlage, 2 gelbe Karten, 1 gelb-rote Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Ähnlich wie Conus hatte auch Raoul Giger mit defensiven Problemen zu kämpfen. Am Willen und der Bereitschaft mangelte es ihm nie. Bemerkenswert war auch, wie offen er während der sportlichen Krise Auskunft gab. Giger ist keiner, der sich versteckt. Weder auf dem Platz, noch ausserhalb.

32 Spiele, 2549 Minuten, 3 Vorlagen, 3 gelbe Karten, 1 gelb-rote Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Ein Startelfeinsatz und ein paar ­Einwechslungen – mehr lag für den 19-Jährigen angesichts der grossen Konkurrenz in der Innenverteidigung nicht drin. Ihm gehört die Zukunft.

7 Spiele, 201 Minuten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Es war gewiss nicht das beste Jahr in der Karriere von Jan Kronig. Der Durchbruch blieb dem ehemaligen YB-Junior (und Schweizer Meister) in seiner Debütsaison in Aarau verwehrt. Erst wurde er in der Innenverteidigung eingesetzt, wo er jedoch nicht zurechtkam. Auf der Position des Linksverteidigers spielte er sich in der Folge fest, wirklich überzeugen konnte Kronig aber bedingt. Zuletzt verlor er seinen Stammplatz an Conus.

28 Spiele, 2144 Minuten, 1 Tor, 1 Vorlage, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

In der Hinrunde lieferte er die grosse Comeback-Story, als er sich nach einem Kreuzbandriss in die Startelf zurückkämpfte und zum grossen Stabilisator in der Abwehr wurde. Doch kein weiterer Einsatz ist danach hinzugekommen, weil ihn abermals eine schwere Verletzung ausbremste. Hätte Thaler zum entscheidenden Puzzlestück für den Aufstieg werden können? Man kann nur mutmassen.

13 Spiele, 1084 Minuten, 1 gelbe Karte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der Routinier bestritt seine letzte Saison im Profifussball. Nach der Finalissima am vergangenen Samstag verabschiedete er sich tränenreich. Für eine genügende Note indes reicht es nicht. Dafür war Thiesson zu unbeständig in seinen wenigen Auftritten.

15 Spiele, 771 Minuten, 1 Vorlage, 4 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aratore spielte in der Rückrunde kein einziges Mal. Einerseits, weil ihn eine Hüftverletzung ausser Gefecht setzte. Andererseits war für ihn schlichtweg keine Verwendung mehr. Trainer Keller setzte in der Offensive auf andere Spieler, die Fähigkeiten des 30-Jährigen wurden nicht mehr gebraucht. Fraglich ist, ob sich dies in der neuen Saison ändern wird. Aratore hat noch ein Jahr Vertrag in Aarau, die Zeit seit seiner Rückkehr im Jahr 2020 darf aber allmählich als Missverständnis bezeichnet werden.

13 Spiele, 415 Minuten, 1 Tor, 3 Vorlagen, 2 gelbe Karten.

Sarah Roelli/FC Arau/Freshfocus

Wie Schwegler ist auch Milot Avdyli ein vielversprechender Spieler. In der Vorrunde noch aussen vor, tastete er sich im weiteren Saisonverlauf immer mehr an die Startelf heran, bei Einwechslungen war er oft erste Option. Seine Schnelligkeit und seine Übersicht sind ein Gewinn. Von ihm wird in Aarau noch zu hören sein.

16 Spiele, 210 Minuten, 2 Vorlagen, 2 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Balaj ist tatsächlich der einzige Aarauer Spieler, der in jedem der 36 Meisterschaftsspiele zum Einsatz kam. Nur zweimal stand er allerdings über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Balaj ist einer, der wenig Anlaufzeit braucht. Egal, ob von Beginn weg, oder als Einwechselspieler. Sein Tempo bringt gegnerische Verteidiger in Schwierigkeiten. Nur die Effizienz ist verbesserungswürdig.

36 Spiele, 1569 Minuten, 3 Tore, 3 Vorlagen, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Sein Wechsel im Spätsommer 2021 tat nicht nur ihm gut, sondern auch dem FC Aarau. Nach der Leidenszeit bei GC kam Bunjaku wieder regelmässig zu Einsätzen, er stabilisierte die Defensive, stopfte Löcher und spielte dort, wo es ihn brauchte. Bunjakus Stärke ist die Ruhe, was ganz seinem Naturell entspricht. Sein Vertrag läuft aus, beiden Seiten sollte es ein Anliegen sein, das Arbeitsverhältnis zu verlängern.

25 Spiele, 2085 Minuten, 2 Tore, 4 Vorlagen, 5 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jäckle ist der grosse Verlierer dieser Saison. Jahrelang galt das Eigengewächs als unantastbar im Aarauer Mittelfeld. Doch nach schwachen Leistungen verlor er seinen Stammplatz. Wenn Jäckle spielte, wirkte er seltsam fahrig und überaus fehleranfällig. Selbstvertrauen strahlte er nie aus. Ihm ist nach der Sommerpause ein Neustart in Aarau zu wünschen.

22 Spiele, 1571 Minuten, 5 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Njie ist ein Potenzial-Spieler. Einer, bei dem man ahnt, was möglich wäre. Wie weit er es bringen könnte. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Njie deutet vieles nur an. Letztlich ist dies nur von geringem Wert, wenn Njie seine Qualitäten nicht gewinnbringend einsetzen kann. Im Offensivspiel muss er einen Schritt nach vorne machen. Und auch die Zahl der Verwarnungen sollte er reduzieren.

33 Spiele, 2315 Minuten, 1 Tor, 2 Vorlagen, 11 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Neben Spadanuda und Schneider der wichtigste Offensivspieler. Fussballerisch ist Rrudhani zu Dingen imstande, die nur sehr wenige andere können. Daneben ist er auch als Persönlichkeit gereift, in einem Grossteil der Saison führte er die Mannschaft als Captain aufs Feld. Erhält der Verein im Sommer ein gutes Angebot für ihn, wird er Aarau wohl verlassen.

34 Spiele, 2614 Minuten, 9 Tore, 12 Vorlagen, 5 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Die Entdeckung. Nach einem schwierigen Saisonstart ohne Einsätze kämpfte sich Schneider in die Mannschaft und spielte fortan immer. Spätestens ab der Rückrunde verzückte er Fans wie Experten zugleich. Seine Entwicklung war so rasant, dass sich manch einer fragte, ob Schneider gar der beste Spieler der Challenge League sei. Um dies schlüssig zu beantworten, muss Schneider noch beständiger werden. Möglich ist auch, dass er in der neuen Saison bei einem anderen Klub einen Anlauf in der Super League nehmen wird.

28 Spiele, 2143 Minuten, 9 Tore, 9 Vorlagen, 2 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Schwegler gilt als grosses Talent, in dieser Saison konnte er dies nur selten unter Beweis stellen. Im gut besetzten Aarauer Mittelfeld war meist kein Platz für ihn. Wenn er spielte, dann nur im Schlussdrittel eines Spiels. Die gute Nachricht: Schwegler ist jung. Er hat Zeit.

23 Spiele, 399 Minuten, 1 Vorlage.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Der FCA-Spieler der Saison. Spadanuda ist der Topskorer der Aarauer und einer der spektakulärsten Offensivkräfte der Liga. Spadanuda schoss nicht nur schöne, sondern auch wichtige Tore und hielt seine Mannschaft bis zuletzt im Aufstiegsrennen. Der 25-Jährige hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als mit dem FC Aarau aufzusteigen. Hätte es gereicht, hätte er sich die Höchstnote verdient. Super League wird er in der nächsten Spielzeit wohl trotzdem spielen – ein Wechsel ist wahrscheinlich.

34 Spiele, 2865 Minuten, 18 Tore, 6 Vorlagen, 8 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Für Almeida geht eine frustrierende Saison zu Ende. Seine zwei Tore sind weit unter dem, was der Shootingstar der vergangenen Spielzeit von sich selbst erwartet hat. Im Leben eines Stürmers kann es immer wieder zu solchen Phasen kommen, wenn Torerfolge unerreichbar scheinen. Entscheidend ist, wie der Betroffene darauf reagiert. Findet Almeida in der neuen Saison aus dem Loch? Zuzutrauen ist es ihm. Die Qualitäten sind zweifelsohne vorhanden.

31 Spiele, 1296 Minuten, 2 Tore, 1 Vorlage, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Trotz seiner zehn Tore wird Gashi mit seiner Saison nicht glücklich sein. Er spielte zu wenig, und war zu selten matchentscheidend beteiligt. In der Endphase, als der FC Aarau noch einmal ins Rollen kam, blieb Gashi meist Reservist. Zugutehalten muss man ihm, dass er sich mit der Situation arrangierte und die Kollegen bedingungslos unterstützte. Ob dies ausreicht, um in der kommenden Spielzeit eine tragende Rolle zu spielen, ist zu bezweifeln.

24 Spiele, 1235 Minuten, 10 Tore, 2 Vorlagen, 3 gelbe Karten.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Vladi kam im Winter nach Aarau und vermochte sofort zu überzeugen. Vier Tore und drei Vorlagen in nur zehn Spielen sind bemerkenswert. Wie auch die Spielweise des Stürmers, der durch seine Physis und eine überragende Grundschnelligkeit auffällt. Ein Muskelbündelriss verhinderte weitere Einsätze. Ob Vladi in Aarau bleibt, ist offen. Sein Leihvertrag endet mit Ablauf dieser Saison. Ausser Frage steht, dass der FC Aarau seine Dienste gut gebrauchen könnte.

10 Spiele, 534 Minuten, 4 Tore, 3 Vorlagen.

Nicht bewertet (zu kurz im Einsatz):

Rafael Zbinden (Tor)

Arijan Qollaku (Verteidigung)

Flavio Caserta (Verteidigung)

Devran Senyurt (Sturm)

Gobé Gouano (Sturm)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen