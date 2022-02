FC Aarau: Torjäger Kevin Spadanuda nicht schwerer verletzt

FC Aarau Leichte Entwarnung bei Spadanuda: FCA-Torjäger nicht schwerer verletzt Kevin Spadanuda musste gegen Xamax beim Verlassen des Feldes gestützt werden. Befürchtungen über einen langfristigen Ausfall waren angezeigt. Nun gibt es leichte Entwarnung – das Spiel gegen Lausanne verpasst Spadanuda wohl trotzdem. Frederic Härri 01.02.2022, 16.10 Uhr

Kevin Spadanuda konnte das Spielfeld im Stadion Brügglifeld nur gestützt verlassen. Urs Lindt / freshfocus

Der vergangene Freitagabend endete schmerzhaft für Kevin Spadanuda. Der Torjäger des FC Aarau stieg gegen Xamax (1:1) kurz vor Ende der ersten Halbzeit in einen Zweikampf und verdrehte sich dabei den Knöchel. Am Seitenrand wurde Spadanuda gepflegt, in der Pause absolvierte er kurze Sprints, um zu sehen, ob er weiterspielen kann. Es ging zwar zweiter, aber nicht mehr lange: Als das Gewicht eines Xamax-Spielers abermals auf den Knöchel drückte, ging er vom Feld und musste gestützt werden.