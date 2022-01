FC Aarau: Schiedsrichter-Ärger nach dem 1:1 gegen Xamax

FC Aarau FCA-Trainer Keller und der erneute Schiedsrichter-Frust: «Dann soll er die Hilfe auch annehmen» Beim Remis gegen Xamax muss sich der FC Aarau über einen Elfmeter ärgern, der keiner war. Trainer Stephan Keller fordert bessere Absprachen unter den Schiedsrichtern. Und er lobt seine Mannschaft. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.01.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stephan Keller mochte vieles am 1:1 gegen Xamax. Doch mit einigen Dingen war er nicht einverstanden. Urs Lindt / freshfocus

Fussball ist eine verrückte Sache. Da kann eine Mannschaft unter ihren Verhältnissen spielen. Sie steht unter Druck, sie läuft hinterher, sie wird in die Verteidigung gedrängt, «sie leidet», wie ihr Trainer sagen wird. Vier Wochen später tritt die Mannschaft auf demselben Platz gegen den gleichen Gegner an. Nun dominiert sie und bringt den Kontrahenten in Bedrängnis, sie ist schlichtweg stärker. Nur: Leistung schlägt sich im Fussball nicht unweigerlich im Resultat nieder. Den ersten Match – den schwächeren – gewinnt die Mannschaft. Beim zweiten Mal spielt sie nur unentschieden.

Es gab wenig, das Stephan Keller an diesem 1:1 gegen Neuchâtel Xamax nicht mochte. Natürlich liest sich das Ergebnis nicht wunschgemäss. Der FC Aarau hätte beim Heimspielauftakt in diesem Jahr gerne drei Punkte gewonnen, und nicht nur einen. Er wollte nach dem Ausgleichstreffer in der 77. Minute (ein von Léon Bergsma erzwungenes Eigentor von Xamax-Schlussmann Guivarch) das siegbringende Tor nachlegen. Und scheiterte knapp daran.

Auch mit der Viertelstunde nach der Pause kann Keller nicht gänzlich glücklich sein. In diesen Minuten verharrte das Spiel in einem Stillstand, weil in den Köpfen der Aarauer Spieler zwei konträre Gedanken konkurrierten, wie der Cheftrainer vermutet. «Sollen wir mehr riskieren, oder wollen wir geduldig bleiben?», diese Fragen hätten sich wohl einige gestellt, sagt Keller. Ach ja, und da war ja noch etwas: der Schiedsrichterentscheid.

Ärger über die Schiedsrichter ist dem FC Aarau nicht fremd

Der Bauch, die Brust – so genau liess sich das nicht erörtern. Jedenfalls war es nicht der Arm gewesen, mit dem Allen Njie in der 5. Spielminute den Ball im Strafraum berührte. Schiedsrichter Luca Piccolo liess sich wenig Bedenkzeit. Er zeigte flugs auf den Elfmeterpunkt anstatt der Partie die Fortsetzung zu gewähren. Es war die falsche Wahl. Dem Neuenburger Stürmer Raphaël Nuzzolo war es egal, er schoss zum Führungstor ein.

Raphaël Nuzzolo (Nummer 14) verlädt FCA-Torhüter Simon Enzler. Urs Lindt / freshfocus

Ärger über die Unparteiischen ist dem FC Aarau nicht fremd in dieser Saison. Keller selbst hatte sich nach einigen strittigen Entscheiden im Herbst eingehend geäussert und richtete Vorwürfe an die Spielleiter. Am Freitagabend sagte er: «Wir haben in der Challenge League keinen Videoschiedsrichter. Klar ist es einfacher, wenn man sich die Szene mehrmals in der Zeitlupe anschauen kann, als wenn man sofort entscheiden muss. Doch dafür gibt es die Linienrichter und den vierten Offiziellen, die den gleichen Blickwinkel haben wie wir auf der Bank. Entweder müssen die Leute an der Linie besser sein. Oder dann soll Luca Piccolo die Hilfe von aussen auch annehmen.»

Keller sagt, er wünsche sich, dass das Schiedsrichtergespann generell stärker zusammenarbeite. «Man muss miteinander sprechen», meint er. «Einer muss auch mal den Mut haben einzuschreiten und zu sagen: Hey, das war kein Penalty.»

Man kann nicht alles kontrollieren

Letztlich hatten die Aarauer am Freitagabend mit dem fälschlichen Beschluss zu leben. Und sie werden dies wohl noch weitere Male tun müssen, weil der Raum für Fehler stets gegeben ist. Keller weiss um die Unberechenbarkeit seines Sports. Dass es Variablen gibt, die man nicht kontrollieren kann. Oder, wie er das ausdrückt: «Dass es Schiedsrichterentscheide gibt, die uns Russ ins Essen streuen können.»

Er habe seinen Spielern vermittelt, dass sie nach derlei Situationen in Ruhe weiterspielen sollen, unbeeindruckt von den Umständen. Gegen Xamax habe die Mannschaft das eindrücklich umgesetzt. Nur eben: Das Resultat hat nicht ganz gepasst. Doch Keller sagt abschliessend auch:

«Man bekommt nicht immer, was man verdient.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen