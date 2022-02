FC Aarau: Die Spielernoten zum 5:2-Sieg gegen Lausanne-Ouchy

FC Aarau Dreifacher Rrudhani übertrifft doppelten Spadanuda: Die Noten zum 5:2-Furioso in Lausanne Beim 5:2-Sieg über Stade Lausanne-Ouchy entdeckt Donat Rrudhani die Freude am Assist, ein Stürmer zeigt Spielwitz und Goalie Simon Enzler wird staunend zurückgelassen. Die Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri aus Lausanne Jetzt kommentieren 06.02.2022, 00.22 Uhr

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 5

Darf man ihm das 2:2 wirklich anlasten? Nun ja, Enzler stand zu weit vor seinem Tor, doch wer rechnete schon damit, dass Brighton Labeau fast von der Grundlinie abziehen würde. Man kann es auch so sehen: Es war schlichtweg ein traumhafter Treffer. Und beim ersten Gegentor (auch ganz schön) war Enzler machtlos. Ansonsten hielt er makellos, einmal bewahrte er sein Team mit einem Blitzreflex sensationell vor dem Rückstand.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4

Über seine rechte Flanke hätte man sich mehr Druck gewünscht, aber offensiv tat sich meist nicht viel. Vor dem 4:2 dann mit einem seiner seltenen Vorstösse. Da zeigte Giger kurz, wie es geht. Defensiv nicht immer einwandfrei, aber im Vergleich zum Auftritt gegen Xamax verbessert.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 4,5

Zweiter Startelfeinsatz in Folge für den Winter-Neuerwerb. Konnte gegen die kräftigen Lausanner Stürmer mit seiner Physis entgegenhalten. Im Spielaufbau entschied er sich ab und an für das unzulängliche Abspiel.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 4,5

Viel Aussergewöhnliches gab es über ihn nicht zu berichten. Hatte einen unauffälligen Abend, was natürlich nichts Schlechtes sein muss. Ist seit Wochen äusserst stabil und spielt solide.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Jan Kronig, Note 4,5

So aktiv wie vor Wochenfrist gegen Xamax, dieses Mal aber viel sauberer im Passspiel. Bekam es über seine Seite mit dem agilen Alban Ajdini zu tun und löste diese Aufgabe überwiegend gut.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Donat Rrudhani, Note 5,5

Wie in der Vorwoche begann Rrudhani im rechten Mittelfeld, doch zum spielentscheidenden Mann wurde er erst, als er in der zweiten Halbzeit auf links wechselte. Der 22-Jährige lieferte gleich drei Assists, und dabei geriet eine Vorlage sehenswerter als die andere. Erst der Steckpass auf Vladi, dann der überlegte Pass auf Balaj und schliesslich die Balleroberung und das uneigennützige Ablegen auf Spadanuda. Machte den Unterschied.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 5

War massgeblich am Sieg beteiligt. Beim Führungstor bewies er feine Technik, indem er den Ball per Volleyabnahme in die rechte untere Ecke lenkte. In der zweiten Halbzeit holte er den Penalty zum 3:2 heraus, als er sich von Christopher Routis zu Boden ringen liess. Ziemlich abgezockt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 3,5

Trainer Stephan Keller stellte ihm im defensiven Mittelfeld keinen Partner zur Seite, und das spürte man. Kam nie richtig in die Zweikämpfe und hinterliess im Zentrum Lücken, die die Lausanner für gefährliche Vorstösse nutzten. Beim zweiten Gegentor zu weit weg vom Gegenspieler.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 5

Verliess in der Vorwoche das Spielfeld mit schmerzverzerrtem Gesicht, nun strahlte er wieder. Unter dem Einfluss des lädierten Knöchels spielerisch nicht derart dominant wie auch schon, trotzdem schoss er zwei Tore. Beim Penalty eiskalt, beim letzten Tor Nutzniesser der starken Vorarbeit Rrudhanis. Die Treffer Nummer zehn und elf im 19. Saisonauftritt. Nicht schlecht.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 4,5

Er mache seine Mitspieler besser, sagt sein Trainer über ihn. In Lausanne traf das zu. Ermöglichte Schneider mit einem geistesgegenwärtigen (und abgefälschten) Rückpass das 1:0 und zog mit klugen Bewegungen das Interesse der gegnerischen Abwehr auf sich. Auch ohne Tor ein Gewinn.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelqim Vladi, Note 5

Sein Hackentrick vor dem Führungstor zeugte von Spielwitz, beim 2:0 bewies er Vollstreckerqualitäten. Der Neuzuzug aus Yverdon deutete an, dass er im Aufstiegsrennen noch ganz wichtig sein kann.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 4,5

Kam in der 59. Minute für Gashi. Als Trainer Keller merkte, dass Bunjaku im zentralen Mittelfeld Unterstützung gebrauchen kann, gab er ihm Jäckle als Partner an die Hand. Tat, was von ihm gefordert wurde: Er brachte ein wenig Ordnung und Struktur zurück in die Partie.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

Liridon Balaj, ab der 79. Minute für Vladi, schoss das 4:2.

Milot Avdyli, ab der 87. Minute für Rrudhani.

Bastien Conus, ab der 87. Minute für Schneider.

