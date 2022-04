FC Aarau: 15-jähriges Talent wechselt zum FC Bayern München

FC Aarau Der grosse FC Bayern München verpflichtet ein Aarauer Talent – aber wahnsinnig viel Geld fliesst nicht Wahnsinn! Er ist erst 15, spielt im Team Aargau in der U16 und wird ab Juli neu beim deutschen Rekordmeister aus München engagiert sein. Aber der Transfer von Gabriel Gonzalez an die Isar macht den FC Aarau nicht reich. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 08.04.2022, 13.30 Uhr

Das grosse Bayern München schnappt sich den Aarauer Junior Gabriel Gonzalez. PD

Gabriel wer? Man muss schon ein Kenner der Juniorenszene sein, um mit dem Namen Gabriel Gonzalez etwas anfangen zu können. Schliesslich kickt der 15-Jährige Offensivspieler fern des grellen Scheinwerferlichts im Team Aargau in der U16. Umso erstaunlicher, dass er im Sommer zum FC Bayern München wechseln wird.

Es ist im Oktober des letzten Jahres, als Gonzalez den Scouts von Bayern München auffällt. Die Schweizer U16 spielt zweimal gegen Deutschland. Beim 1:2 sitzt Gonzalez auf der Bank. Einen Tag später wirbelt er als linker Flügel beim 2:2 die deutsche Abwehr durcheinander. «Kurz nach diesem Auftritt hat Bayern erstmals mit uns Kontakt aufgenommen», sagt Aaraus Sportchef Sandro Burki.

Natürlich haben auch die Aarauer den in Baden aufgewachsenen Gonzalez im Fokus. Denn er ist schnell, dribbelstark, torgefährlich und kann offensiv auf jeder Position eingesetzt werden. Er ist ein Schlüsselspieler in der U16. Deshalb darf er im Oktober auch mit der ersten Mannschaft mittrainieren. Aber körperlich ist er noch nicht so weit, um sich bei den Profis schon durchsetzen zu können.

Burki: «In zwei, drei Jahren würde er bei uns wohl bei den Profis spielen»

Trotzdem hat man beim FC Aarau Pläne mit Gonzalez. «Für uns wäre er in zwei, drei Jahren sicher ein Thema für die erste Mannschaft gewesen», sagt Burki. Aber nachdem die Bayern anklopfen, verschieben sich die Träume von Gonzalez weg vom Brügglifeld in Richtung Allianz Arena.

FCA-Sportchef Sandro Burki. Claudio Thoma / freshfocus

Gab es für Burki überhaupt eine Chance, Gonzalez vom Transfer nach München abzuhalten? «Wenn ein Weltklub wie Bayern kommt und grosses Interesse am Spieler zeigt, wird es schwierig für uns», sagt Burki. «Natürlich haben wir im Gespräch die Argumente für einen Verbleib aufgezeigt. Aber das hat nicht gefruchtet.»

Ist der Wechsel von Gonzalez also ein Fehler? Burki sagt: «Nein, das nicht. Aber man muss mental sehr, sehr stark sein, um sich nur schon im Nachwuchs in München durchsetzen zu können. Trotzdem: Gabriel wird auf jeden Fall eine gute Ausbildung bekommen und auch wenn es in München mit dem Aufstieg zu den Profis nicht klappen sollte, wird er gute Chancen haben, es über einen anderen Weg zu schaffen.»

Vorschusslorbeeren aus München

«Gabriel ist ein dynamischer Offensivspieler, der sowohl über die offensive Aussenbahn als auch als zweite Spitze zum Einsatz kommen kann», sagt Holger Seitz, der sportliche Leiter des Bayern-Campus. «Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten und er ab Sommer unsere Mannschaften verstärken wird.» Man plane, ihn in der U17 des deutschen Rekordmeisters einzusetzen, wo er von Ex-Profi Halil Altintop trainiert wird.

Gonzalez' Wechsel erinnert irgendwie an Sandro Burki. Der heutige Sportchef des FC Aarau wechselte ebenfalls als Teenager zum FC Bayern München. Aber im Unterschied zu Gonzalez war er damals schon 17, hatte mit dem FC Zürich schon erste Erfahrungen in der Super League gesammelt und wurde kurz vor dem Umzug nach Bayern mit der Schweizer U17 Europameister.

Die Geschichte von Burki ist bekannt. Er kam bei der zweiten Mannschaft der Bayern in zwei Regionalliga-Partien zum Einsatz, durfte vereinzelt mit den Profis trainieren, spielte mehrheitlich im Nachwuchs und brach nach nur einem Jahr sein Abenteuer in München wieder ab. Zurück in der Schweiz gelang ihm eine mehr als anständige Profikarriere. Die Geschichte von Gonzalez steht erst am Anfang.

Von Aarau zu Bayern? Erinnerungen an Slawomir Wojciechowski

Gonzalez ist nicht der erste, der vom Brügglifeld nach München wechselt. Am 1. Januar 2000 wurde der Pole Slawomir Wojciechowski zu den Bayern transferiert, für die damals sagenhafte Summe von knapp einer Million Franken. Nur Roberto Di Matteo, Albert Baning, Silvan Widmer und Marvin Spielmann verliessen den FC Aarau für mehr Geld.

Slawomir Wojciechowski wurde im Jahr 2000 zu den Bayern transferiert. Rolf Jenni

Der Transfer wurde als überaus nette Geste des damaligen Bayern-Trainers Ottmar Hitzfeld gewertet. Es hiess, Hitzfeld würde sich für die Chance revanchieren, die ihm der FC Aarau zu Beginn seiner glorreichen Trainerkarriere geboten hätte. Der FC Aarau konnte das Geld jedenfalls gut gebrauchen. Was man im Umkehrschluss nicht behaupten kann. Bayern fand kaum Verwendung für Wojciechowski. Der Pole kam in eineinhalb Jahren nur zu drei Einsätzen in der Bundesliga.

Der FC Aarau macht nicht grosse Kasse

Beim Wechsel von Gonzalez kann man keinen Freundschaftsdienst konstruieren. Der FC Aarau kassiert nicht mal annähernd so viel Geld wie für Wojciechowski. Man spricht von etwa 90'000 Franken Ausbildungsentschädigung. Aber immerhin wird der FC Aarau bei nächsten Transfers von Gonzalez erneut kassieren. Denn das Fifa-Reglement sieht vor, dass 5 Prozent der Transfersumme unter jenen Klubs aufgeteilt werden, für die der Spieler zwischen zwölf und 21 Jahren gespielt hat.

