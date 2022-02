FC Aarau: Simon Enzler ist der beste Goalie der Challenge League

FC Aarau Darum ist Simon Enzler der beste Goalie der Challenge League – und das hat er mit Basels Lindner gemeinsam Der FCA-Torhüter weist bessere Werte auf als jeder andere Keeper in der Liga. Einige seiner Qualitäten erinnern an Heinz Lindner, den Schlussmann des FC Basel. Trotzdem kann sich Enzler noch steigern, findet der Aarauer Goalietrainer. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.02.2022, 19.00 Uhr

Im Zweifelsfall entscheidet sich Simon Enzler für den Pass anstatt den Ball weit weg zu schlagen. Urs Lindt / freshfocus

Simon Enzler ist so etwas wie der elfte Feldspieler. Im Zweifelsfall wählt der 24-Jährige den Pass, er drischt den Ball nicht weg, wie das viele andere Berufskollegen tun. 36 Zuspiele sondert er pro Spiel ab, davon sind 32 im Schnitt erfolgreich. Ja, dieser Enzler hat einen feinen Fuss. «Aber wenn er wie Lionel Messi spielt und dabei die Bälle nicht hält, bringt er uns nicht viel», sagt Flamur Tahiraj. Enzler ist schliesslich Torhüter.

Es ist leise Ironie, die in Tahirajs Worten versteckt liegt. Denn der Goalietrainer des FC Aarau weiss, dass sie einen Guten da hinten drin stehen haben. Tahiraj arbeitet mit Enzler auf täglicher Basis. Er lässt ihn hechten, feuert Geschosse auf seine Handschuhe, zwingt ihn zu Paraden. Er sieht das, was jene, die nur an Matchtagen da sind, nicht sehen. Die Rückschläge und die Fortschritte, die Konstanten und Inkonstanten.

Enzler ist unbestritten und stellt Rekorde auf

Flamur Tahiraj, Torhütertrainer beim FC Aarau. Claudio Thoma

Zu Beginn des Spieljahres, ja, da habe es ein wenig geholpert. Ein paar Unsicherheiten beim Start, wenn Test- in Pflichtspiele übergehen, seien jedoch ganz normal, versichert Tahiraj. Seither spiele Enzler «eine sehr gute Saison», auf hohem Niveau.

In Aarau ist der Status des Keepers jedenfalls unbestritten. Jede ­einzelne Challenge-League-­Sekunde in dieser Saison, die es bisher zu erleben galt, hat Enzler auf dem Platz erlebt. Er stellt Bestmarken auf, mit über 500 gegentorlosen Minuten überholte er zwischenzeitlich gar die Vereinsikonen Joël Mall und Andreas Hilfiker. Enzler macht seine Sache derart gut, dass Tahiraj so weit geht und sagt:

«Simon ist der beste Goalie der Liga.»

Und wie Tahiraj richtigerweise feststellt, sind es nicht die schönen Abspiele und die Passquote von fast 90 Prozent, die dieses Prädikat rechtfertigen. Die Währung der Torhüter ist der Anteil abgewehrter Schüsse. Auch in dieser Disziplin liegt der Zuger im Aarau-Dress vor allen anderen.

76 Prozent der Bälle, die auf sein Tor fliegen, hält Enzler im Durchschnitt. Das zeigen die Zahlen des auf Fussballdaten spezialisierten Anbieters InStat. Damit übertrifft er den Vaduzer Benjamin Büchel (73 Prozent) und Raphael Spiegel (71 Prozent) vom FC Winterthur.

Und wenngleich Quervergleiche über Spielklassen hinweg mit Bedacht anzubringen sind, so ähnelt Enzlers Profil doch jenem von Heinz Lindner. Der Schlussmann des FC Basel weist ebenso eine Abwehrquote von 76 Prozent auf und hat seiner Mannschaft in dieser Saison mehrfach Siege ins Ziel gerettet.

FCB-Keeper Heinz Lindner wehrt anteilsmässig ebenso viele Bälle ab wie Enzler. Und auch die Passquote von 89 Prozent ist dieselbe. Martin Meienberger / freshfocus

Potenzial für mehr – und absolut Super-League-tauglich

Vor möglichen Punktverlusten bewahrte Enzler auch die Aarauer wiederholt. Der gehaltene Elfmeter gegen Stade Lausanne-Ouchy im Herbst bleibt in Erinnerung, oder die Glanztaten gegen Xamax zum Ausklang der Hinrunde.

Enzler ist ein grosser Rückhalt und ein Leader durch Leistung, was für Tahiraj der Verdichtung harter Arbeit entspricht: «Simon ist topfit. Er hat sich in der Physis und der Schnelligkeit verbessert, das kommt ihm zugute. Er springt höher und er hechtet weiter, als er es vor zwei Jahren getan hat.»

So erreicht Enzler eben auch die scheinbar unerreichbaren Bälle. Die Bälle, die ein anderer schon verloren wähnt und konsterniert die Augen verdreht.

In der Ansprache auf dem Platz soll Enzler noch lauter werden, fordert Tahiraj. «Da liege ich ihm in den Ohren.» Marc Schumacher/Freshfocus

Nebst aller Qualitäten findet Tahiraj gleichermassen Potenzial vor, das bislang noch unausgeschöpft geblieben ist. Präsenz ist ein wiederkehrendes Thema im Torhüterjob, die Stelle im FCA-Tor bildet da keine Ausnahme.

Enzler solle lauter werden, mehr reden, die Vordermänner stärker navigieren. «Da liege ich ihm immer wieder in den Ohren», sagt Tahiraj. Auch in Mann-gegen-Mann-Duellen, Stürmer gegen Torhüter, fehle Enzler dann und wann noch die Entschlossenheit.

Letztlich glaubt Tahiraj aber: Dieser Mann ist absolut Super-League-tauglich. «Dafür gibt er Gas.» Und der logischste Weg in die Beletage des Schweizer Fussballs wird noch immer derjenige mit dem FC Aarau sein.

