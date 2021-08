Exklusiv: Arthur Cabral bleibt beim FC Basel!

Exklusiv Trotz Interesse diverser Vereine: Der FC Basel gibt Arthur Cabral heute nicht mehr her! Der Toptorschütze bleibt: Obschon das Interesse am Deadline-Day zunahm, bleibt Arthur Cabral beim FC Basel. Dies bestätigt der FCB auf Anfrage. Es ist ein Coup. Céline Feller 31.08.2021, 18.50 Uhr

Lässt weiter in der Super League seine Muskeln spielen: Arthur Cabral. Freshfocus

19 lange Stunden hält das Zittern an. 19 Stunden, bis an diesem Deadline Day um kurz vor 19 Uhr endlich vermeldet werden kann: Arthur Cabral bleibt beim FC Basel! Der Verein gibt ihn nicht her, wie diese Zeitung exklusiv weiss. Ihn, den Toptorjäger, der in elf gespielten Partien bislang unglaubliche 15 Tore erzielt hat. Er wechselt nicht.

Auf Anfrage bestätigt der FC Basel den Verbleib des Brasilianers. Zwar hat der Klub am Dienstag Angebote auf dem Tisch, eines, welches den Ansprüchen des Vereins aber auch des Spielers entspricht, ist nicht dabei. Und wie schon mehrfach betont, hatte Cabral nie auf einen schnellen Abschied gepocht.

Dabei sieht das am frühen Morgen und bis spät am Nachmittag anders aus. Royal Antwerpen, Vizemeister der belgischen Liga, will Cabral verpflichten. Der Verein, der sich im Besitz von Multimillionär Paul Gheysens befindet, soll im Laufe des Tages gar sein Angebot aufgebessert haben, um Cabral vom FCB loseisen zu können. Einen Deal gibt es dennoch nicht.

Damit endet für den FCB, den Spieler und seine Fans eine lange Transfersaga. Bereits seit Monaten wurde über einen Abgang Cabrals spekuliert. Immer wieder wurde er angesprochen, erklärte, wie wohl er sich fühle in Basel. Seit er seit Wiederaufnahme der Meisterschaft seine Torquote auf ein beeindruckendes Level hoch geschraubt hat, stieg das Interesse an ihm und mit ihr die Angst in Basel, dass der beste Mann geht, noch weiter. Hertha Berlin galt zuletzt ebenfalls als Interessent, auch weitere Scouts namhafter Vereine beobachteten den 23-Jährigen in den vergangenen Partien.

Am letztmöglichen Tag aber herrscht endlich Klarheit. Cabral wird dem FCB weiter helfen, national wieder an die Spitze und international in der neu geschaffenen Conference League so weit als möglich zu kommen. Sein Verbleib ist ein kleiner Coup. Und vielleicht der grösste Transfergewinn des FCB.