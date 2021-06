EURO 2020 Die Stimmen zum Schweizer Sieg gegen die Türkei: «Unsere Mannschaft geht nicht kaputt» Die Schweizer Nationalspieler zeigen sich glücklich über die starke Leistung beim 3:1-Sieg gegen die Türkei. Raphael Gutzwiller 20.06.2021, 21.11 Uhr

Jubel bei den Schweizer Nationalspielern. Claudio Thoma/Freshfocus

Granit Xhaka, Captain

«Der Druck war enorm gross für uns. Wir haben bewiesen, dass wir Charakter in der Mannschaft haben. Wir haben mehr als verdient gewonnen. Ich bin seit fast seit elf Jahren in der Nationalmannschaft und seit da erstmals so verloren wie gegen Italien. Wir sind mental sehr stark, wir wurden harsch kritisiert. Das was von aussen passiert, ist nicht das, was wir beeinflussen können, sondern, dass wir Charakter zeigen. Wir haben auf dem Platz eine Antworte gegeben und gezeigt, was wir können. Die Leute versuchen diese Mannschaft kaputt zu machen, in dem sie viel schreiben und reden. Aber diese Mannschaft geht nicht kaputt.»