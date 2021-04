Pläne im Fussball Eine europäische Eliteliga gegen die Werte des Sports Zwölf superreiche Fussballklubs möchten eine eigene Europa League gründen. Dieses Vorhaben hätte einen Verlierer: den Fussball. Raphael Gutzwiller 19.04.2021, 20.28 Uhr

Ein Banner gegen die Super League vor dem Anfield Stadium in Liverpool.

Bild: Jon Super/AP

Es sind Pläne, die den Fussball auf den Kopf stellen sollen: Die zwölf reichsten Klubs aus England, Spanien und Italien wollen eine eigene europäische «Super League» gründen und damit die Champions League der Uefa konkurrenzieren. Die Bekanntgabe der neuen Eliteliga erfolgt just an dem Tag, an dem die Uefa einer Reform der Königsklasse zustimmt, welche die Topteams weiter bevorzugen möchte. Doch die Reform geht für sie offenbar nicht weit genug.