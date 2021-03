Europa League Achtelfinal Die plötzliche Ernüchterung – YB steht nach 0:3 bei Ajax vor dem Europa-Aus Die Young Boys verlieren das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinal auswärts in Amsterdam mit 0:3. Die Berner bleiben in der Johan-Cruyff-Arena chancenlos. Etienne Wuillemin 11.03.2021, 20.51 Uhr

Aufgelaufen: Michel Aebischer als Symbol für den YB-Untergang in Amsterdam. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Michel Aebischer diesen einen Pass ein kleines bisschen schärfer geschlagen hätte. Doch weil das nicht so war, blieb der Ball an einem Ajax-Bein hängen – und Christian Fassnacht, der alleine aufs Tor hätte laufen können, blieb nichts anderes übrig, als die Hände vors Gesicht zu schlagen.

0:0 stand es zu diesem Zeitpunkt, 52 Minuten waren gespielt in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. YB war in diesem Achtelfinal-Hinspiel zwar ziemlich unterlegen, aber eben, es lebte die Hoffnung auf den einen Lucky-Punch.

Doch der Abend entwickelte sich doch noch logisch. Aus Berner Sicht: ernüchternd, ja frustrierend. Klaassen und Tadic schossen in der zweiten Hälfte jene Tore, die sich lange ankündigten hatten, aber zuvor eben nicht gefallen waren. Und Brobbey traf in der Nachspielzeit gleich noch einmal.

Das zweite Ajax-Tor: Tadic trifft. Claudio De Capitani / freshfocus

0:3 verlor YB also. Es ist ein Resultat, das leistungsgerecht ausfällt. Selbst wenn die beiden letzten Gegentore erst in den letzten zehn Minuten fielen. YB steht also vor dem Aus in der Europa League. Um in einer Woche doch noch die Wende zu schaffen, bräuchte es ein mittleres Wunder.

Die grossen Momente von Ersatztorhüter Faivre

Ajax Amsterdam riss das Spiel ab der ersten Minute an sich. Im Bestreben nach einer frühen Führung liessen die Holländer YB keine Zeit und keinen Raum. Und wurden sofort gefährlich. Allein: Guillaume Faivre, eigentlich Ersatztorhüter von YB, aber diesmal im Tor, weil David von Ballmoos mit einer Hirnerschütterung ausfällt, hat etwas dagegen. Gleich mehrfach wehrt er ab. Zuerst herausragend gegen Antony, der alleine vor ihm steht. Dann gegen Neres. «Geniess es einfach», gab YB-Trainer Seoane seinem Torhüter mit auf den Weg. Und genau das schien Faivre zu tun.

Gewiss, eine Portion Glück war auch dabei, dass YB die erste Halbzeit schadlos überstand. Einmal köpfelte Antony knapp daneben. Ein anderes Mal traf Neres – immer wieder er! – nur das Aussennetz.

Es dauerte gut 25 Minuten bis sich YB wenigstens ein bisschen aus der Ajax-Umklammerung lösen konnte. Doch die wenigen Gegenstösse blieben allesamt ungefährlich. Weil YB stets zu unpräzis agierte. Und zu sehr mit der eigenen Defensive beschäftigt war.

Ja, es war eine ziemlich ernüchternde erste Halbzeit aus Schweizer Sicht. YB war etwas gar häufig überfordert. Hatte zu viele Ballverluste, zu viele Missverständnisse, zu viele schwache Pässe im Aufbau. Kurz: YB lief dem Spiel hinterher, es schien als hätten die gelb-schwarzen Akteure stets zu wenig Zeit und zu wenig Platz. Natürlich lag das auch an Ajax. Die Holländer überzeugten – bis auf den Torabschluss. Es war beeindruckend, wie ballsicher und zielstrebig sie agierten. Wie konsequent sie jeden YB-Gegenstoss unterbanden.

Das Tor ist nur eine Frage der Zeit

Irgendwie jedoch rettete sich YB mit einem 0:0 in die Pause. Ngamaleu ersetzte den einstigen Ajax-Rekordtransfer Sulejmani, der glücklos agierte. Doch an der grundsätzlichen Ausrichtung des Spiels änderte sich wenig. Ajax drückte weiter. Faivre rettete weiter. Diesmal herausragend gegen Alvarez. Doch das Tor für die Holländer schien mehr denn je eine Frage der Zeit.

Nach 62 Minuten geschah das Unvermeidliche: Ajax traf. Davy Klaassen tauchte nach einer wunderbaren Pass-Staffette alleine vor dem Tor auf. Und diesmal konnte auch Faivre nichts mehr ausrichten. Klaassen drosch den Ball ins Netz, 1:0, der Treffer war überfällig und völlig verdient.

Was nun, YB? Mehr Risiko? Oder doch den Schaden in Grenzen halten? Seoane schien auf Letzteres zu tendieren, doch Ajax lief einfach immer weiter nach vorne. Nach 70 Minuten durfte sich Tadic aus wenigen Metern völlig frei versuchen. Er vergab kläglich.

Doch derselbe Tadic erhielt nach 82 Minuten eine weitere Chance zur Wiedergutmachung. Ngamaleu stellte sich dilletantisch an, verschlief einen Pass von Zesiger komplett. Der Ball kam zu Tadic, und diesmal traf der Serbe überlegt zum 2:0.

0:2? Damit hätte YB vielleicht irgendwie noch leben und hoffen können. Doch spätestens nach dem erneuten Gegentreffer in der Nachspielzeit wurde aus einem ernüchternden YB-Abend definitiv einer voller Frust.