Renaissance der Glasgow Rangers in der Europa League

Europa-League-Final Vor zehn Jahren kickten die Glasgow Rangers in der schottischen Provinz – jetzt wollen sie ihre Renaissance im Final der Europa League krönen Der schottische Traditionsklub hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Nun pilgern bis zu 100'000 Anhänger an den Europa-League-Final gegen Eintracht Frankfurt. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 18.05.2022, 09.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rangers-Captain James Tavernier bejubelt ein Tor gegen RB Leipzig. Keystone

Die Glasgow Rangers sind sich eigentlich daran gewöhnt, dass sie von oben auf die schottische Fussballwelt schauen, anders haben sie das gar nie kennen gelernt in ihrer langen Geschichte. Doch dann kommt der Sommer 2012. Und die Rangers fallen und fallen. Schliesslich landen sie in Brechin, einer Kleinstadt, die in der Nähe der Ostküste Schottlands liegt. Dort giesst es am 29. Juli 2012 wie aus Kübeln, als sie im Scottish Challenge Cup ganz neu anfangen.

Den Wettbewerb kennen sie bisher nur vom Hörensagen, weil sich dort eigentlich die kleineren schottischen Vereine messen. Aber jetzt stehen Brechin und der Challenge Cup für die neue Realität der Rangers. Zu ihr gehört auch die schottische Third Division, die vierthöchste Liga im Land. In die ist der Traditionsverein gerade verbannt worden, nach jahrelanger Misswirtschaft.

Rangers wollen in Sevilla ihre Renaissance krönen

Ziemlich genau zehn Jahre sind seit jenem Tag vergangenen. Brechin ist Geschichte, aber nicht vergessen, bestimmt nicht. Die Erinnerung daran macht die Gegenwart noch viel süsser. Und die heisst Sevilla. Dorthin ist gerade halb Glasgow unterwegs.

Das Spiel ihres Lebens: Rangers-Anhänger in Sevilla. Keystone

Am Mittwoch spielen die Rangers in der andalusischen Metropole im Final der Europa League, auf der Gegenseite: Eintracht Frankfurt. Da treffen zwei alte Grössen des europäischen Fussballs aufeinander. Beide haben schon einmal einen europäischen Cup gewonnen, vor vielen, vielen Jahren. Beide sind tief verankert in ihren Städten. Was für ein Traum für den Fussball-Romantiker.

In Brechin begann eine Reise, und Sevilla ist für die Rangers der perfekte Ort für ihr Ende. Ein europäischer Titel, um die Renaissance zu krönen. Phoenix aus der Asche, schottische Art. Das alles 50 Jahre nach dem Sieg im Cupsieger-Cup gegen Dynamo Moskau, dem einzigen Triumph in Europa. Und 150 Jahre nach der Gründung des Vereins im Südwesten der schottischen Hauptstadt.

Zurück nach Brechin, ein letztes Mal. Dort enden die Rangers nach Jahren, in denen der Verein katastrophal geführt wird, Jahren, in denen er weit über seinen Verhältnissen lebt. Es gibt einen Schuldenberg und Streit mit den Steuerbehörden. Alles endet mit einem Knall. Insolvenz. Neugründung. Start in der vierten Liga.

Der Zuschauer-Weltrekord für vierthöchste Ligen

Die Glasgow Rangers, das ist der blaue-weiss-rote Teil der schottischen Hafenstadt. Der andere trägt grün und weiss. Celtic gegen die Rangers, das ist ein Derby, wie es wenige andere auf der Welt gibt. Es geht um Religion und Politik und vieles mehr. Den schottischen Fussball dominieren die beiden Klubs seit vielen Jahren. Die Rangers stehen bei 55 Titel, Celtic bei 52. Von Brian Laudrup, dem Stürmer, der in München spielte, in Mailand, in London und in Amsterdam, ist der Satz überliefert, dass im Vergleich zu Rangers gegen Celtic «alles andere ein Kindergeburtstag» sei.

Das Symbolbild zum Old-Firm-Derby: Es wird jeweils hitzig in Glasgow, wenn Celtic und die Rangers aufeinander treffen – so wie hier im Jahr 2002. Keystone

Der Däne spielte von 1994 bis 1998 für die Rangers. Andere Klubgrössen heissen Paul Gascoigne, Jörg Albertz, Barry Ferguson oder Ally McCoist. Die Stürmerlegende wechselt später an die Seitenlinie, ist beim Neustart in der vierten Liga der Trainer der Rangers. McCoist verantwortet nach dem Neustart die ersten beiden Aufstiege des Klubs, der auch gross bleibt, als er ein paar Jahre durch die unteren Ligen tingelt. An die Heimspiele kommen über 40000 Zuschauer; einmal, gegen East Stirling, sind es 49118 – Weltrekord für eine vierthöchste Liga.

Eine der vielen Rangers-Legenden: Paul Gascoigne. Keystone

Die Rangers dominieren in der schottischen Provinz, so, wie das von ihnen erwartet wird. Aber es läuft nicht alles rund. Immer wieder ist da diese Unruhe, die den Verein umgibt. In der Championship, der zweithöchsten Liga, legen die Rangers gar eine Extrarunde ein.

Steven Gerrard bringt den Meistertitel

2016 kommen sie nach vier Jahren wieder im Oberhaus an. Und gerade rechtzeitig werden sie wieder stark genug, um Celtic, dem grossen Rivalen, die Stirn zu bieten. Im letzten Sommer feiern die Rangers die erste Meisterschaft seit zehn Jahren. Und verhindern, dass Celtic den zehnten Titel in Folge holt – und damit einen Rekord, den der Stadtrivale unbedingt wollte.

Der Mann, der die Rangers zurück an die Spitze bringt, heisst Steven Gerrard.

Brachte den Rangers den Titel zurück: Ex-Trainer Steven Gerrard. Keystone

Als Mittelfeldspieler war er das Herz des FC Liverpool. Nun macht er sich in Schottland einen Namen als Trainer. Im vergangenen Herbst verabschiedet er sich nach England, die Premier League ruft. Seither trainiert Giovanni van Bronckhorst den Klub. Er kennt ihn gut, weil er einst selbst für ihn auflief.

Spielte einst selbst für die Rangers: Giovanni van Bronckhorst.

Der Holländer hat es zwar nicht geschafft, den Titel zu verteidigen. Celtic hat ihn sich zurückgeholt, wer sonst. Aber der europäische Final entschädigt dafür, und warum das so ist, sagte Rangers-Goalie Allan McGregor am schönsten. «Sind wir ehrlich: Ein schottischer Verein im Final der Europa League, das sollte nicht passieren.»

Tatsächlich gibt es so etwas nicht alle Tage. Schottland ist zwar stolz auf seine Rolle in der Entstehungsgeschichte des Fussballs und beansprucht durchaus für sich, die Wiege des Spiels zu sein. Doch zur europäischen Spitze gehören die schottischen Klubs schon lange nicht mehr.

Dass die Rangers es nach Sevilla geschafft haben, verdanken sie ihrem direkten, physischen Spiel – und dem Ibrox Stadium, dieser Trutzburg aus rotem Backstein, in der es sehr laut wird.

Eine Trutzburg aus rotem Stein: Das Ibrox Stadium.

Für die Fussballer von RB Leipzig, dem Klub mit dem Getränke-Imperium im Rücken, war das alles ein wenig zu viel. Der Favorit verlor im Halbfinal-Rückspiel in Glasgow mit 1:3.

Erdrückt von der Glasgower Wucht: Leipzig-Fussballer im Halbfinal. Keystone

Zuvor hatten die Rangers schon Borussia Dortmund ausgeschaltet – und das mit einem Team von Fussballern, die kaum über die britische Insel hinaus bekannt sind. Angeführt wird es von James Tavernier, dem Captain, der als Rechtsverteidiger schon sieben Mal getroffen hat. Den klingendsten Namen trägt Aaron Ramsey, doch der Waliser spielte wegen Verletzungen bisher kaum eine Rolle.

100 000 Schotten sollen nach Sevilla kommen

Und jetzt also: Sevilla. Dort und in der Umgebung fliegen dieser Tage 324 Flüge Fussballfans ein. Die Behörden rechnen damit, dass bis zu 100000 Anhänger aus Schottland anreisen – und noch einmal 50000 aus Frankfurt. Nur ein Bruchteil von ihnen besitzt ein Ticket für den Final. Dabei sein wollen trotzdem alle, weil sie so etwas vielleicht nur einmal erleben.

Das zeigt auch die Geschichte jenes Schotten, der in Sydney lebt, für den Final aber nach Sevilla reist – und das, ohne ein Ticket zu besitzen. Das spiele keine Rolle, er müsse einfach dabei sein, sagte er der BBC.

Zwei Schweizer im Final - nur einer darf spielen Heute um 21 Uhr geht es los in Sevilla. Alles ist angerichtet für den grossen Final zwischen den Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt. Auch zwei Schweizer sind mit von der Partie, in der einen oder anderen Form. Bei Eintracht Frankfurt spielt Djibril Sow, der Mittelfeldspieler, der beim FC Zürich gross wurde und über die Young Boys nach Deutschland fand. In der Nationalmannschaft hat der 25-Jährige schon 26 Mal gespielt, aber ein Stück weit wartet er immer noch auf seinen Durchbruch. In Frankfurt ist ihm dieser längst gelungen. Er zählt dort zu den Führungsspielern eines Teams, das zuletzt West Ham und vorher den grossen FC Barcelona bezwungen hat. Anders präsentiert sich die Situation von Cedric Itten. Der Stürmer hat für die Glasgow Rangers am Wochenende zwar wieder einmal ein Tor erzielt, aber sonst spielt er bei den Schotten kaum eine Rolle. In der Vorrunde war der ehemalige Stürmer von Basel, Luzern und St. Gallen nach Deutschland ausgeliehen. Für die Europa League wurde er von seinem Team nicht gemeldet. (dow)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen