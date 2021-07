Der perfekte Elfer: Wie und von wem wird er geschossen?

Euro 2020 Die Sache mit den perfekten Elfern: Wie und von wem werden sie geschossen? Im EM-Final wurde die Hälfte der Penaltys verschossen. Wieso? Wie gelingt der perfekte Elfer? Und ist dieser Prozedere fair? Ein Experte erklärt. Céline Feller 12.07.2021, 20.13 Uhr

Fünf von zehn. Gerade einmal die Hälfte aller geschossenen Penaltys im Final der EM 2020, welche am späten Sonntagabend ihr Ende fand, fanden den Weg ins Netz. Eine Trefferquote von 50 Prozent.

Wie kommt es, dass die Schützen im finalen Spiel dieses Turniers so schlecht geschossen haben? «Meiner Meinung nach war das Elfmeterschiessen zwischen Italien und England ein aussergewöhnliches. In Endspielen ist es immer eine andere Drucknummer als beispielsweise in einem Viertelfinal. Druck ist nie gleich Druck. Elfmeter zu schiessen kann man trainieren, mit dem Druck umzugehen ist schon wesentlich schwieriger zu üben», erklärt Daniel Memmert, geschäftsführender Institutsleiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Sporthochschule Köln.

Memmert befasst sich seit Jahren mit Penaltyschiessen. Er hat ein Buch namens «The Penalty Kick» verfasst sowie im vergangenen Jahr mit zwei Kollegen einen wissenschaftlichen Report veröffentlicht, der die These widerlegt, dass Engländer per se die schlechteren Penaltyschützen sind als Fussballer aus anderen Ländern. Die These, die Engländer hätten das Penaltyschiessen verloren, weil sie es nicht besser können, ist haltlos. Memmert sieht einen Grund in der Wahl der Schützen: «Wenn beispielsweise ein Spieler wie Jadon Sancho antreten muss, der vor kurzer Zeit erst ein Preisschild von 90 Millionen Euro umgehängt bekommen hat, dann ist das ein ziemlicher Rucksack. Das ist kritisch.»

Kritisch sei es ebenfalls – wie im Fall von Sancho oder dem ebenfalls glücklosen Marcus Rashford – auf Spieler zu setzen, welche die ganze Partie über auf der Bank sassen und erst fürs Elfmeterschiessen kurz vorher eingewechselt werden. Ebenso problematisch sei es, auf Akteure zu setzen, welche das ganze Turnier über kaum eine Rolle gespielt haben. Auch das trifft auf Sancho und Rashford zu.

Nicht das Alter ist wichtig, sondern die nicht gewonnen Titel

Ob der Ausgang des Elfmeterschiessen anders gewesen wäre, hätte England-Trainer Gareth Southgate in der 100. statt erst in der 119. Minute Sancho und Rashford eingewechselt, sei nicht zu beantworten. «Dazu gibt es keine Studie», so Memmert, der weiter sagt:

«Ab und zu macht es Sinn, auf jene zu setzen, die keine vorangehende, physische und psychische Belastung hatten. Im Einzelfall können aber auch diese verschiessen.»

Memmert sieht aufgrund der Datenlage auch keinen signifikanten, psychologischen Vorteil darin, welches Team zuerst schiessen darf bei einem Penaltyschiessen. Obschon bei dieser EM stets jenes Land gewann, welches beginnen durfte. Auch das Alter sieht Memmert nicht als entscheidende Komponente. Leonardo Bonucci traf also nicht, weil er 34 Jahre alt ist, und Bukayo Saka verschoss nicht, weil er 19 Jahre jung ist. Einen statistischen Fakt aus einer Studie, der ein Vorteil ist, nennt Memmert jedoch:

«Trainer dürfen keine Ausnahmespieler als Schützen wählen. Sondern Spieler, welche erst in der Zukunft gut werden.»

Spieler nämlich, welche vor einem Elfmeterschiessen bereits Titel gewonnen haben oder zu den ganz grossen zählen – Memmert nennt Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Toni Kroos – weisen in Penaltyschiessen eine Verwandlungsquote von 65 Prozent auf. Spieler hingegen, welche vor dem betreffenden Penaltyschiessen noch nichts gewonnen haben, dies aber in Zukunft tun werden, verwandeln zu 88 Prozent.

Wieso? «Weil sie die gleich gute Technik und die gleich guten Fähigkeiten haben wie die grossen Spieler, aber noch nicht mit einer solchen Erwartungshaltung klar kommen müssen. Daher hat der englische Trainer eigentlich nicht arg viel falsch gemacht.»

Spieler wie Sancho und Rashford haben zwar Erfahrung, sind aber noch nicht bei den absoluten Weltstars angekommen was ihr Renommee betrifft, werden dies aber wohl wahrscheinlich in Zukunft. Und obschon Harry Kane Englands Captain ist, ist er kein Ronaldo oder Messi. Und Kane, ja, der traf ja schliesslich auch. Vorbildlich gar, wie Memmert sagt. «Weil er nach dem Schiedsrichterpfiff noch gewartet hat, die Sekunden herunter gezählt hat, hat er bewiesen, dass er dem Druck stand halten kann.»

Oben ist sicherer, aber auch riskanter

Nicht hastig agieren, in der Situation verbleiben, wenn der Ball erst einmal gelegt ist rückwärts nach hinten laufen und sich ja nicht umdrehen: All das sind laut Memmert Ingredienzen, welche helfen, dass das Verwandeln des Schusses gelingt. Doch wo hin soll zielen, wer den perfekte Penalty schiessen will? Laut dem Sportanalyseunternehmen Opta ist die sicherste Variante, den Ball hoch in die Mitte zu schiessen. 100 Prozent aller Schüsse dorthin wurden verwandelt. Dies aber wohl auch, weil diese Option so selten gewählt wird. Memmert sagt:

«Mehr in die Mitte schiessen ist richtig. Aber wenn das zwei erfolgreich tun, versuchen es alle und die Torhüter bleiben stehen. Dann sinkt die Trefferquote wieder.»

Er sagt deshalb: «Am besten ist es, rechts oder links oben in die Ecken zu schiessen.» Welche Seite ist dabei egal, die Chancen eines Treffers sind auf beiden Seiten gleich intakt. Dennoch wählten die meisten Schützen seit 1980 an Europameisterschaften die untere linke Ecke.

«Flach zu schiessen ist natürlich viel sicherer. Wird er flach und hart geschossen, ist er beinahe nicht haltbar.» Es ist also eine gute Variante. Noch besser sind nur die beiden oberen Winkel. Der Weg dort hin aber ist «sehr riskant, weil diese Schüsse schwer zu schiessen sind.»

Unsicher ist der Versuch auf Torhüterhöhe. Dort also, wo Sancho und Saka hin zielten. Wohl auch, weil der Druck immens war.

Die Frage nach der Fairness

Dass es aber auch unter höchstem Druck geht, haben Frankreich und die Schweiz bewiesen. Neun von zehn Versuchen wurden verwandelt. Memmert nennt es «mit eines der besten Penaltyschiessen, das ich in letzter Zeit gesehen habe.» Und Memmert räumt auch mit der Frage nach der Fairness auf:

«Ein Penaltyschiessen ist eine absolut faire Geschichte, weil man es trainieren kann, es sehr fussballspezifisch und somit besser als ein Münzwurf ist.»