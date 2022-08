Schwingerkönig Jörg Abderhalden im Interview vor dem ESAF 2022

Am kommenden Samstag und Sonntag kämpfen die besten

274 Athleten des Landes am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln um den Königstitel und Siegermuni Magnus. Das «Eidgenössische» findet nur alle drei Jahre statt und wechselt bei jeder Austragung den Teilverband. Heuer ist der Nordwestschweizer Schwingerverband an der Reihe. Er vergab den Grossanlass erstmals ins Baselbiet – nach Pratteln. Für das wichtigste Schwingfest wird jeweils das grösste mobile Stadion der Welt aufgebaut. In diesem Jahr finden 50'900 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz in der Arena. Die Armee und der Zivilschutz unterstützen die Auf- und Abbauarbeiten am ESAF in Pratteln. Dabei leistet die Armee 3990 und der Zivilschutz 4500 Arbeitstage. Das Festgelände hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Treffpunkt mit vielen Attraktionen wie einem Public Viewing oder dem Gabentempel für die Schwinger entwickelt. Über 400'000 Besucherinnen und Besucher werden in Pratteln erwartet, was den Event zum grössten Volks-, Kultur- und Sportanlass der Schweiz macht. Bereits ab Donnerstagabend beginnt das Unterhaltungsprogramm in den Festzelten. Im Gabenrestaurant sowie in der Gabenbar herrscht bereits seit dem vergangenen Wochenende Hochbetrieb. Auf SRF 2 kann das TV-Publikum rund 18 Stunden ins ESAF eintauchen. Die Liveübertragung beginnt am frühen Samstagmorgen und endet nach dem Schlussgang am späten Sonntagnachmittag. (ibr)