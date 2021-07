Sportpsycholge Jörg Wetzel: "Alles dreht sich um das Virus"

Interview Olympia-Sportpsychologe Jörg Wetzel: «Mach es einfach und frag nicht nach dem Sinn – das frisst nur Energie» Der 53-jährige Solothurner Jörg Wetzel begleitet die Schweizer Delegation seit 2006 als Sportpsychologe an Olympische Spiele. Rahmenbedingungen wie in Tokio sind aber auch für ihn neu. Interview: Rainer Sommerhalder 28.07.2021, 05.00 Uhr

Sportpsychologe Jörg Wetzel – er ist bei den Olympischen Spielen in Tokio für das mentale Wohlbefinden der Schweizer Sportler verantwortlich. Chris Iseli

Olympische Spiele bedeuten für alle Beteiligten auch ohne Corona Ausnahmezustand. Die Folgen und Einschränkungen der Pandemie verstärken die psychologischen Herausforderungen in noch nie dagewesener Weise. Sportpsychologe Jörg Wetzel muss in Tokio unter anderem dafür sorgen, dass die Stimmung im Schweizer Team «nicht kippt». Wie er dies und andere Herausforderungen meistert, erzählt der 53-jährige Solothurner im Interview.

Was sind Ihre Aufgaben in Tokio?

Jörg Wetzel: Ich bin nicht nur als Sportpsychologe vor Ort, sondern primär als Psychologe, denn meine Hauptaufgabe liegt im Krisen- und Notfallbereich.

Was bedeutet das?

Ich stelle im Krisenfall die Betreuung für die Schweizer Delegationsmitglieder sicher und unterstütze sie aktiv vor Ort. Krisenfall bedeutet eine existenziell bedrohliche Situation. Das kann zum Beispiel ein Erdbeben sein, häufig handelt es sich jedoch um Einzelschicksale. Auch wenn längst nicht alles an die Oberfläche kommt, passiert bei jeder Olympia-Austragung etwas.

Und wenn es keine Notfälle gibt?

Ich unterstütze den Führungsstab der Delegation bei allen psychologischen Anliegen. Und erst an dritter Stelle kommt die traditionelle sportpsychologische Betreuung. Diese ist offen für alle Athleten, Trainer und Teamchefs. Dazu arbeite ich mit rund zwei Dutzend Olympioniken auch ausserhalb der Olympia-Mission zusammen.

Zur Person sbi Jörg Wetzel Der 53-Jährige ist zum achten Mal bei Olympischen Spielen als Psychologe der Schweizer Delegation mit dabei. Der gebürtige Solothurner betreut seit 25 Jahren viele Schweizer Spitzensportler und Mannschaften im mentalen Bereich. Für sportpsychologische Beratungen und Kaderausbildungen, Seminare oder Workshops in der Wirtschaft führt er eine eigene Firma in Bern. Daneben arbeitet Wetzel Teilzeit im Bundesamt für Sport in Magglingen für das Ressort Leistungssport. Wetzel hat auch das Sportlehrerdiplom absolviert und Erfahrungen im Spitzensport als Mitglied der Nationalmannschaft im Militärischen Fünfkampf gesammelt.

Sie begleiten das Olympiateam seit 2006. Wie oft waren Ihre Interventionen vor Ort mitentscheidend?

Das können die Athleten oder allenfalls die Trainer am besten beurteilen. Die Thematik wurde in der Vergangenheit in Form einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Deshalb habe ich ab 2008 in Peking die Anzahl Interventionen erhoben. Es sind jeweils rund 120.

Was ist eine Intervention?

Ein Einsatz von mindestens 15 Minuten Dauer zu psychologischen Themen.

Gibt es Einsätze, die Sie emotional stark berühren?

Das gibt es immer wieder. Bei meiner Arbeit stehen der Mensch und seine mentale Gesundheit im Zentrum. Diese ist Voraussetzung, um überhaupt seine Topleistung abrufen zu können. Da konnte ich das eine oder andere Mal doch sehr unterstützen. Ich denke etwa an einen Athleten, der bei den Olympischen Spielen tatsächlich Gold gewann, der aber vor seinem Wettkampf eine ganz schwierige Nacht verbrachte.

Sind denn Olympische Spiele wirklich ein so spezieller Wettkampf? Letztlich messen sich Sportler doch fast wöchentlich miteinander?

Olympische Wettkämpfe sind sehr speziell. Zum einen, weil verschiedenste Sportarten unter einem riesigen Dach stattfinden. An diesem Anlass steht die Organisation als solches im Mittelpunkt. Zum anderen ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien nie grösser als bei Olympia. Und die Chance, bei den Olympischen Spielen zu reüssieren oder zu versagen, besteht nur alle vier Jahre. Dies lässt die eigenen Erwartungen und den selbst gemachten Druck steigen.

Wie wichtig ist ein frühes Erfolgserlebnis wie die Medaille von Nina Christen am ersten Wettkampftag?

Es ist eine Art Befreiungsschlag. Eine solche frühe Medaille sendet das Zeichen an die Delegation: Wir Schweizer können das!

Tokio sind die wohl speziellsten Spiele der Geschichte. Wo liegen die besonderen Herausforderungen aus Sicht des Psychologen?

Alles dreht sich um dieses Virus. Dabei geht oft vergessen, dass es noch andere Herausforderungen gibt. Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und ständige Sicherheitstests zum Beispiel. Die Teilnehmenden müssen sich mental auf den «worst case» vorbereiten – auf andauernde Isolation, auf die tägliche Testerei, verbunden mit logistischen Schwierigkeiten, mit Wartezeiten und auch mit viel Leerlauf.

Energiefresser: Mitglieder des polnischen Olympiateams beim täglichen Warten auf den Covid-Test. Keystone

Aber Sie sind doch Psychologe und nicht Logistiker?

Diese Abläufe machen psychologisch sehr viel mit den Athleten. Sie merken, dass wegen den Nebenschauplätzen die Vorbereitung auf den Wettkampf nicht ideal ist. Wir müssen sie also darauf vorbereiten, dass sie sich nicht optimal vorbereiten können! Es braucht die sogenannte Ungewissheits-Toleranz.

Wie geht das?

Wenn es zum Beispiel bei einem PCR-Test lange Warteschlagen gibt, müssen alle – Athlet, Trainer, Teamchefs – die Nerven behalten und positiv bleiben. Das Motto lautet: Kämpfe nicht gegen die Organisation an!

Was meinen Sie damit?

Es macht keinen Sinn, unnütz erscheinende Abläufe infrage zu stellen. Das frisst nur Energie und bringt mental nichts. Wenn du in der Warteschlange die Aufforderung erhälst, zehn Zentimeter weiter hinten zu stehen, dann mach das einfach und frag nicht nach dem Sinn. Der Sinn des Athleten ist, sich auf seinen Einsatz zu fokussieren. Wenn er die Unwegsamkeiten akzeptiert, dann gelingt ihm dies besser.

Eine weitere Herausforderung: die Bewegungsfreiheit der Athleten ist massiv eingeschränkt?

Die grösste Challenge ist die Einschränkung der persönlichen Autonomie und Freiheit. Jene Athletinnen und Athleten reüssieren in Tokio, die solches auch ertragen. Man kann in der Vorbereitung zum Beispiel Bilder von Astronauten verwenden, die irgendwo in einer engen Raumkapsel im All einfach ihren Job bestmöglich erledigen.

Man sollte also nicht einfach nach Tokio reisen, einmal schauen, wie es denn vor Ort so ist und sich entweder aufregen oder nicht?

Dies muss unbedingt vorgängig antizipiert werden. Es gibt ein Tool, das bei sehr vielen Ländern angewandt wird und mit dem wir schon seit Monaten arbeiten: die sogenannten «Wenn-dann-Pläne». Wenn ich warten muss, dann bleibe ich ruhig. Und weil wir aus einem diesbezüglich verwöhnten Land kommen, gehen wir eben vom schlechtesten Fall aus. Und freuen uns dann darüber, wenn diese organisatorischen Dinge besser laufen als angenommen.

Wie sieht die Realität aus. Welche Szenarien sind eingetroffen?

Vieles ist genauso eingetroffen, wie wir es vermutet haben. Natürlich sind einige Dinge nicht ganz so drastisch, wie es unser Worst-Case-Szenario vorausgesagt hat. Das gibt uns einen psychologischen Vorteil. Wir können zwar nicht raus aus dem Olympischen Dorf, sind aber nicht einfach in unseren Zimmern eingeschlossen. Das olympische Erlebnis leidet aber ganz klar unter den Einschränkungen.

Täglich wird getestet. Ein positiver Corona-Test kann ein Lebensziel zunichtemachen. Wie gross ist diese mentale Herausforderung?

Hochleistungssport hat grundsätzlich viel mit Risiko zu tun und man muss sehr viel Mut aufwänden, um ihn zu betreiben. Es gibt nicht nur keine Garantie, dass du nicht positiv getestet werden kannst. Es gibt auch keine Garantie, dass du als klarer Favorit bei Olympia eine Medaille gewinnst. Die Athleten sind auf diese Ungewissheit vorbereitet, unabhängig von Corona. Da spüre ich keine Angst. Topathleten zeichnen sich per se durch eine hohe Flexibilität aus.

Was wäre für den Sportpsychologen während Olympia so etwas wie das Worst-Case-Szenario?

Alle Krisenfälle, die existenzbedrohend sind. Oder betreffend Corona: Falls auf einmal in der Bubble eine aggressive Variante grassiert und dadurch öffentlicher und politischer Druck auf einen Abbruch der Spiele entsteht. Und als drittes: dass die Stimmung kippt. Das darf schlicht nicht passieren.

Was kann kippen?

Die Stimmung! Wenn Mitglieder der Schweizer Delegation negativ über die Situation vor Ort zu sprechen beginnen und damit so etwas wie ein Flächenbrand entsteht. Auf einmal finden es alle einen Seich. Solche Entwicklungen beginnen in der Regel oben bei den Teamchefs und den Leadern?

Olympische Spiele sind für Athleten ein sehr eindrückliches und emotionales Erlebnis. Werden Sie dessen in Tokio nicht weitgehend beraubt?

Für jene, die Olympia bereits erlebt haben, ist es wohl bedauerlicher. Wir diskutieren über Covid, über Tests, über Worst-Case-Szenario - das olympische Erlebnis ist in der Tat nicht im Fokus. Die Frage erinnert mich auch an eine Untersuchung aus dem Jahr 2006: Was sind die wichtigsten Punkte für sportlichen Erfolg bei Olympischen Spielen. Einer davon ist der Umgang mit dem sogenannt «olympischen Erlebnis». Erfolg hat, wer ein wenig davon aufnimmt, aber nicht zu viel. Es ist wie bei einer Chilbi. Eine Zuckerwatte ist okay, aber eine Fahrt auf allen Achterbahnen macht dich zu sehr schwindlig.

Inwiefern hat Covid die Themen der Zusammenarbeit mit Athleten beeinflusst oder sogar verändert?

Es hat auf jeden Fall etwas mit den Sportlern gemacht. Die Verschiebung der Spiele um ein Jahr im Frühling 2020 war ein Motivationskiller. Es brauchte Durchhaltewillen, bis die sportlichen Ziele wieder am Horizont auftauchten.