Urs Lehmann: Diese Aargauer Klischees erfüllt er

Serie Erfolgreiche Aargauer Urs Lehmann im Interview: «Vielleicht könnte man sagen, dass ich ein schlechter Autofahrer bin» 1993 wurde er Abfahrtsweltmeister, seit 2008 führt er Swiss-Ski als Präsident. Doch Urs Lehmann ist kein Bergler. Er wuchs im Aargau auf und lebt noch heute hier. Ein Gespräch über Klischees und Verbundenheit. Martin Probst Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Urs Lehmann: «Der Aargau verkauft sicht nicht weltmeisterlich.» Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Meine erste Berührung mit Sport im Kanton Aargau war:

Urs Lehmann: Ich bin in Rudolfstetten aufgewachsen und dort gab es – man glaubt es heute kaum – ein Schülerskirennen. ­Direkt beim Dorf auf der «Rindliweid». Es gab einen Schlepplift, also eigentlich war es nur ein Seil, das um zwei orange Rollen lief. An dieses Seil waren rote Griffe montiert, an denen man sich festhalten konnte. Dieses Schülerskirennen habe ich gewonnen und es war, könnte man sagen, der erste Schritt für alles, was in meiner Skikarriere noch folgte.

Der Aargau ist Weltmeister im ...

... Understatement. Viele haben das Gefühl, der Aargau sei nur ein Durchfahrtskanton. Doch er ist viel mehr. Ich gehe gar so weit, dass ich sage: Der Aargau ist einer der am meisten unterschätzten Kantone der Schweiz. Wir verkaufen uns aber nicht weltmeisterlich. Dabei haben wir so vieles zu bieten: schöne Landschaften, eine intakte Wirtschaft, Kultur. Nehmen wir unsere Seen und Schlösser. In Zürich weiss kaum einer davon. Genau das ist doch das Problem. Der Aargau ist interessant, er wird aber nicht wahrgenommen.

Wäre der Aargau eine Sportart, dann ...

... Radsport. Obwohl ich zugeben muss, dass dies eine schwierige Frage ist. Ich versuche zu er­klären, wie ich darauf komme: Der Aargau bietet topografisch alles, was ein Allrounder im Radsport braucht. Es gibt Hügel, kleine Berge, aber auch flache Strecken. Wir haben mit dem GP in Gippingen ein Profirennen. In Brugg gibt es die berühmten Abendrennen, an denen ich als Jugendlicher sogar selbst einmal teilnahm.

Urs Lehmann (Mitte) feiert als Swiss-Ski-Präsident den Sieg in der Nationenwertung. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ist der Kanton Aargau ein Sportkanton?

Vermutlich nicht, wenn es ums Skifahren geht (lacht). Aber wir haben eine intakte Sportkultur. Ich denke an den FC Aarau, der schweizweit bekannt ist und einst Schweizer Meister und Cupsieger war. Ich denke an den HSC Suhr Aarau, der in der ­Nationalliga A erfolgreich Handball spielt. Oder an das Frauenbasketballteam Alte Kanti Aarau, das ebenfalls in der Nati A ist. Dann wäre da das Turnen, wo der Aargau traditionell stark ist. Die Schweiz ist eine Sportnation und der Aargau leistet seinen Beitrag dazu.

Das verbindet mich mit dem Kanton Aargau:

Ich bin tief verbunden mit dem Aargau. Ich wohne hier, ich arbeite hier, meine Eltern und meine ganze Familie leben im Aargau. Ich verbringe viel von meiner Freizeit im Kanton, sei es beim Velofahren oder im Winter beim Langlaufen auf dem Horben.

Urs Lehmann mit seiner WM-Goldmedaille (Februar 1993) Keystone

Diese Aargauer Klischees erfülle ich:

Die weissen Socken kann ich leider nicht bieten. Höchstens einmal beim Sport. Vielleicht könnte man sagen, dass ich ein schlechter Autofahrer bin. Das liegt aber weniger an meinem fahrerischen Können als an ­anderen Dingen. Mehr verrate ich nicht (lacht).

Das muss man im Aargau unbedingt gemacht haben:

Ich habe es schon erwähnt: Langlaufen auf dem Horben. Und danach dort im Restaurant etwas essen. Für mich ist das im Winter ein Highlight.

Dem Kanton Aargau ver­danke ich:

Ich erinnere mich besonders an die Wertschätzung, die ich erfuhr, als ich Weltmeister wurde. Von allen im Kanton, aber natürlich besonders in Rudolfstetten. Nach meinem Weltmeistertitel hat man die Ortstafeln auf Lehmannstetten geändert. Das Fest, die grosse Party, das sind alles Erinnerungen, die immer bleiben werden.

Zur Person Urs Lehmann Urs Lehmann wurde am 1. April 1969 geboren. Bereits in jungen Jahren bewies er, dass auch Flachländer aus dem Aargau erfolgreich Ski fahren können. 1987 wurde er Juniorenweltmeister in der Abfahrt. Sechs Jahre später krönte er seine Karriere als Abfahrtsweltmeister. Im japanischen Morioka düpierte er die Favoriten, ehe er 1997 seine Karriere beendete. Seit 2006 gehört er dem Präsidium von Swiss-Ski an, seit 2008 ist er Präsident. Lehmann ist mit der ehemaligen Skiakrobatin Conny Kissling verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Seit 2009 ist er Geschäftsführer der Similasan AG in Jonen.

Die beste Rüeblitorte bäckt ...

... meine Frau, doch die gibt es leider nicht offiziell zu kaufen (lacht).

Hier hat der Kanton Aargau in Sachen Sport noch Auf­holbedarf:

Ich muss zugeben, dass mir der Bezug fehlt, um das kompetent zu beurteilen. Ich bin Präsident von Swiss Ski, einem nationalen Verband. Ich kann nicht fair beurteilen, ob die Sportförderung im Kanton Aargau besser sein könnte. Dafür fehlen mir die ­Informationen.

Das sind meine Lieblingsorte im Kanton:

Ich mag den Flachsee, weil er wunderbare Jogging-Routen bietet. Für geistige Arbeiten ­ziehe ich mich gerne an den Hallwilersee zurück. Ein Geheimtipp ist der Egelsee, den ich schon als Bub kannte. Und den Horben hatten wir ja schon (lacht).

