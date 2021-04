EM-Qualifikation «Manchmal denke ich zu viel» – warum die Fussball-Schweiz dieser Frau vertraut Lia Wälti soll die Schweiz in der Barrage gegen Tschechien an die EM führen. Die bald 28-Jährige geriet wegen einer Kopfverletzung ins Zweifeln. Und manchmal sagt sie ihrem Trainer: «Das ist gefährlich!» Ein Porträt. Etienne Wuillemin 09.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es wird wehtun», Lia Wälti erwartet gegen Tschechien einen Kampf. Claudio De Capitani / freshfocus

Es ist der Tag der Wahrheit für die Schweizer Fussballerinnen. Das Auswärtsspiel in der Barrage gegen Tschechien. Sind sie gerüstet für diesen ersten Final? Lia Wälti überlegt. Sagt: «Eines weiss ich mit Bestimmtheit: Es wird unangenehm. Es wird auch weh tun. Aber wenn wir uns nicht damit aufhalten, sondern uns aufs Fussballspielen konzentrieren, dann werden wir uns für die EM qualifizieren.»

Wälti ist Captain der Schweiz. Logisch darum, ist sie von ihrem Team überzeugt. Auch wenn sie zugeben muss: «Solche Momente kann man nicht trainieren. Wir erleben sehr selten K.O.-Spiele – es gibt keine Zeit für Fehler, wir müssen einfach funktionieren. Aber wenn wir es an die EM schaffen, dann profitieren wir als Team von dieser Erfahrung.»

Barrage um die EM-Qualifikation Tschechien-Schweiz, Fr 16:00. Schweiz-Tschechien, Di 20:00. Beide Spiele live auf SRF2.

Die Visitenkarte an der WM 2015

Sechs Jahre ist es her, seit Wälti ihre ersten grossen Spuren im Nationalteam hinterliess, an der WM in Kanada. Es war das erste grosse Turnier für die Schweiz, Wälti war 22, unbeschwert und bereits voller Selbstvertrauen. Die damalige Trainerin Martina Voss-Tecklenburg attestierte ihr ein «überragendes» Turnier, sah den Weg in die Weltklasse vorgezeichnet. Damals stand Wälti noch nicht so sehr im ­Fokus, die Teamleaderinnen hiessen Abbé, ­Dickenmann, Moser und Bachmann.

Von diesem Quartett ist einzig Bachmann noch da und jetzt ist es Wälti, die als Anführerin gefordert ist. Gegen Tschechien vielleicht so stark wie noch nie zuvor. «Ich mag es, Verantwortung zu tragen», sagt sie. Und präzisiert: «Wenn ich in einer guten Phase bin, kann ich mit Druck sehr gut umgehen. Bin ich hingegen in einer schwierigen Phase, bin ich auf die ­Hilfe von anderen angewiesen.»

Im Gespräch ist Wälti überlegt, authentisch und reflektiert. Und sie scheut sich nicht vor ehrlichen Antworten. Nationaltrainer Nils Nielsen ist voll des Lobes: «Es ist toll, wenn sich ­jemand so viele Gedanken macht wie Lia. Wir haben uns häufig ausgetauscht in den letzten Monaten. Besonders wichtig ist für mich: Sie sagt immer, was sie denkt. Und nicht, was ich hören will. Manchmal muss sie mir eben auch sagen: <Dieser Vorschlag ist jetzt ein bisschen gefährlich>.»

Ja, Wälti macht sich viele ­Gedanken. «Manchmal zu viele – gerade in Momenten wie diesen, wenn wegen Corona noch viel mehr Zeit da ist, um Gedanken kreisen zu lassen» , sagt sie. Das kann durchaus auch negative Folgen haben. «Nach meiner Auswechslung im Spiel gegen Belgien hatte ich später fast ein schlechtes Gewissen, ich habe mich schuldig gefühlt.» Wälti musste nach einem Zusammenprall raus, die Schweiz verlor ohne sie 0:4. Mit diesem Fakt tat sie sich schwer. Nationaltrainer Nielsen sagt: «Es war die einzig richtige Entscheidung. Bei Kopfverletzungen weiss man nie. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall während meiner Amtszeit in Dänemark, die Spielerin litt drei Jahre an den Folgen der Hirnerschütterung.» Glücklicherweise kehrte Wälti drei Wochen später zurück, ist seither beschwerdefrei geblieben.

Die Karriere nimmt im Schulsport ihren Anfang

Die Leidenschaft für den Fussball entdeckt Wälti in einer Schulsportwoche. «Ein paar meiner Freundinnen und Freunde wollten unbedingt Fussball spielen – ich dann eben auch», erinnert sie sich. Gleichzeitig ist ihr Vater am Aufbau des ersten Juniorinnenteams in Langnau beteiligt, also schliesst sie sich dem Verein an. Doch der Altersunterschied von Wälti, damals 8-jährig, zu ihren Mitspielerinnen ist zu gross, «das Team war für 14-, 15- und 16-Jährige, darum spielte ich fortan mit den Jungs.»

Lia Wälti. Keystone

Schnell wird klar: Wälti hat Talent. Mit 13 wechselt sie ins Ausbildungszentrum Huttwil, die U14 und U15 absolviert sie bei Bern West, es folgt der Sprung zu YB, in der U16 ein letztes Jahr mit den Jungs, danach die Integration ins Frauen-Team. Es sind die Jahre, in denen sich die Profikarriere abzeichnet.

Der Schritt gelingt mit 20. Nachdem Wälti ihre Lehre, das Sport-KV, abgeschlossen hat, wechselt sie zu Turbine Potsdam in die deutsche Bundesliga. Sie kann nun voll auf den Fussball setzen. Derweil holt sie die Berufsmatur nach und arbeitet als Aushilfe in einer Diabetes-Praxis eines Vereinssponsors. «Gar nichts mehr zu machen neben dem Fussball, wäre für mich damals nicht in Frage gekommen. Es war ein guter Ausgleich, eine coole Erfahrung.»

Bald beginnt Wälti ein Fernstudium im Sport-Management, muss dann aber realisieren: ein zu ambitioniertes Vorhaben. Die Präsenzzeiten einzuhalten, ist unmöglich. Das Interesse an der Materie aber bleibt. Nun beginnt sie im September 2021 ein Fernstudium in Betriebsökonomie und Sport-Management – diesmal ist der Lehrgang komplett digital aufgebaut. Einer, der diese Ausbildung ebenfalls absolviert hat, ist Eishockey-Torhüter Leonardo Genoni.

In wenigen Tagen wird ­Wälti 28 Jahre alt. «Auch wenn ich meine Karriere nicht gleich ­beenden möchte, ist es höchste Zeit zu überlegen, wie es einmal weitergeht.» Früher wollte sie etwas mit Kleinkindern machen, «Wirtschaft? Hätte ich mir nie vorstellen können.» Mittlerweile hat sich das aber verändert. «Wobei ich selbst gerne einmal Kinder möchte, einfach erst nach der Karriere. Ich könnte mir nicht vorstellen, nach einer Mutterschaftspause in den Fussball zurückzukehren. Auch wenn ich den allergrössten Respekt habe für jene Frauen, die das schaffen.»

Wechsel zu Arsenal und Boom des Frauenfussballs

2018 wechselt Wälti nach fünf Jahren in Deutschland zu Arsenal. Es ist die Zeit, in welcher der Frauenfussball in England so richtig zu boomen beginnt. «Vor fünf Jahren war die Situation noch überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Die Klubs merkten noch nicht, dass Frauen-Fussball dazugehört. Doch plötzlich ging alles rasant, von 20 auf 100 im Vollspeed.» Zugang auf die Trainingsplätze mit dem schönen englischen Rasen, Spiele in den grossen Stadien, Zugang zu den eigenen Fitness-Studios der Klubs, ­Goalietrainer, Videoanalysten, Sport-Psychologen – wovon die Frauen früher nur träumen konnten, war in England plötzlich Realität. Und auch, was das Fernsehen angeht, steht ein weiterer Schritt nach vorne an. Sky Sports hat soeben die TV-Rechte für die nächsten drei Jahre gekauft. Ziemlich genau ein Jahr vor der Europameisterschaft auf der Insel. Das wird noch einmal Schub verleihen.

Es ist Schub, den der Schweizer Frauenfussball ebenfalls gerne hätte. Die EM-Qualifikation käme zur rechten Zeit.