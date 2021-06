Frankreich - Der Schweizer Achtelfinal-Gegner im Porträt

Am Montag trifft die Schweizer Fussballnationalmannschaft in Bukarest im EM-Achtelfinale auf Frankreich. Die Franzosen gingen in der Gruppenphase als Sieger aus der stark besetzen Gruppe F hervor. Mit einem Sieg gegen Deutschland und zwei Unentschieden gegen Ungarn und Portugal hinterliessen sie einen starken, wenn auch nicht makelosen Eindruck. Im Porträt erfahren Sie das Wichtigste zur Mannschaft, ihrem Trainer und den Stars.

SDA 28.06.2021, 08.07 Uhr