Was vollbrachte Johan Vonlanthen gegen Frankreich? Zeigen Sie Ihr Wissen über die Nati und ihren nächsten Gegner im Quiz

Die Schweiz und Frankreich sind schon häufig aufeinander getroffen. Doch wie oft hat die Schweiz gegen «Les Bleus» gewonnen? Und warum bleibt das Spiel an der EM 2004 in besonderer Erinnerung? Stellen Sie Ihr Wissen vor dem EM-Achtelfinal in diesem Quiz auf die Probe.