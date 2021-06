Manuel Akanji will mit der Schweiz die Franzosen besiegen

EM-Achtelfinal Manuel Akanji vor dem Knüller: «Wenn wir weit kommen wollen, müssen wir auch einen Gegner wie Frankreich schlagen» Der Schweizer Verteidiger will in den Viertelfinal. Noch ist er ruhig. Akanji sagt: «Wir werden alles geben.» Christian Brägger aus Bukarest 26.06.2021, 19.21 Uhr

Manuel Akanji ist zuversichtlich Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der Samstagabend ist hereingebrochen in Bukarest. Noch dauert es zwei Tage bis zum Achtelfinal gegen Frankreich. Die Stimmung im Schweizer Lager ist ruhig, Manuel Akanji wirkt an der Pressekonferenz nach dem Training konzentriert und fokussiert, wenngleich ihn die Partie noch nicht allzu sehr beschäftigt. Das komme dann spätestens am Sonntag, sagt er, jetzt lasse er den Achtelfinal noch ein wenig beiseite.