EISHOCKEY-PLAYOFF Die ZSC Lions bodigen Lausanne: Was für ein Check! Was für ein Schuss! Die ZSC Lions siegen 5:0 und erschüttern Lausanne in den Grundfesten. Der Viertelfinal steht 1:1. Klaus Zaugg aus Zürich 15.04.2021, 22.53 Uhr

Alle Tore im Video

Er trägt zufälligerweise den gleichen Vornamen des Königs der Schweiz. Des Königs der Schwinger (Christian Stucki). Christian Marti wäre sicherlich auch ein «böser» Sägemehltitan geworden: 191 Zentimeter gross, 97 Kilo schwer. Christian Marti ist ein Titan auf dem Eis geworden und lässt es rumpeln.

Am Donnerstag hat er die bisher grösste Hockey-Heldentat seiner Karriere vollbracht. Die 35 Minute läuft. Lausannes eleganter Topskorer Denis Malgin, der wie schwerelos übers Eis zu gleiten scheint, wieselt wieder einmal durch die Verteidigungszone der Zürcher. Durch das Hoheitsgebiet von Marti.

Das Tor, das dem Gegner das Herz bricht

Läuft in einen fürchterlichen Check und bleibt liegen. Was den physikalischen Gesetzen entspricht: Malgin ist 16 Zentimeter kleiner und 17 Kilo leichter als Christian Marti. Wahrlich, es hat gerumpelt. Der ZSC-Titan aber eilt nach der Niederstreckung seines prominenten Gegenspielers nach vorne, bekommt den Puck zugespielt und sein Geschoss fährt wie Blitzstrahl ins Netz. Es ist das 2:0.

Lausanne am Boden: Das 3:0 erzielt Tim Berni. Bild: Freshfocus

Das Tor, das dem Gegner das Herz bricht. Martis drittes Saisontor. Lausanne wird sich nicht mehr erholen. Und auch Malgin nicht. Er verlässt, durchgerüttelt und durchgeschüttelt, das Eis und kehrt nicht zurück. Lausanne hat seinen wichtigsten Spieler verloren. Es war Malgin, der das erste Spiel in Lausanne durch einen Treffer in der Verlängerung zum 3:2 entschieden hatte.

Er bewährt sich in 192 NHL-Spielen

War dieser Check fair, der Malgin und Lausanne in den Grundfesten erschüttert hat? Immerhin ist es ungewöhnlich, dass der russisch-schweizerische Doppelbürger durch einen Check ausfällt – immerhin hat er sich schon in 192 NHL-Partien bewährt, steht immer noch bei Toronto unter Vertrag und wird voraussichtlich in die NHL zurückkehren. Fair oder nicht? Die Frage geht an Schiedsrichterchef Andreas Fischer. Er sitzt gleich nebenan auf der Tribüne und hat eine klare Meinung:

«Dieser Check war sauber.»

Wenn der Chef der Unparteiischen, also der Unparteiischste der Unparteiischen zu diesem Urteil kommt – und er ist erst noch kein Zürcher – dann erübrigt sich jede Polemik. Dann ist es so. Punkt.

Auch ZSC-Topskorer Sven Andrighetto kommt nicht ganz ungeschoren durch in dieser intensiven Partie. Lausannes Captain Mark Barberino erwischt ihn in der 40. Minute mit einem Crosscheck. Aber der Zürcher steht wieder auf. Nach dem 4:0 wird Torhüter Tobias Stephan ausgewechselt. Der Anfang vom Ende war auch für ihn Christian Marti. Mit dem Schuss zum 2:0.

Erholt sich Lausanne von dieser Niederlage? Die Serie steht zwar erst 1:1. Aber vieles spricht dafür, dass sich diese Niederlage als Wendepunkt erweisen wird.