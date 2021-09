Challenge League Ein Abend ganz im Sinne des FC Aarau: Der 2:0-Heimsieg gegen Wil ist mehr wert als drei Punkte

Nach zwei Meisterschaftspartien in Folge mit nur einem Punkt gewinnt der FCA gegen Wil diskussionslos mit 2:0 und schafft den Anschluss an die Tabellenspitze. Am Freitag kommt es auf der Schützenwiese zum Spitzenspiel gegen den FC Winterthur.