Der grosse ZSC mit dem Rücken zur Wand in den Playoffs

eishockey Eine perfekte Ausgangslage für den ZSC Die ZSC Lions stehen noch eine Niederlage vor dem kläglichen Scheitern. Klaus Zaugg 01.04.2022, 18.06 Uhr

Die ZSC Lions stehen in der Serie gegen den EHC Biel vor dem Aus. Claudio Thoma / freshfocus

Der Chaosclub ZSC ist heute unter der modernen Bezeichnung «ZSC Lions» eine der besten, reichsten und mächtigsten Sportfirmen im Land geworden. Aber die Entwicklung zum Musterunternehmen garantiert den sportlichen Erfolg nicht. Verlieren die Zürcher morgen Abend in Biel, ist die Saison zu Ende.

Der ZSC weiss, wie man eine Serie noch dreht

Ist die Lage hoffnungslos? Nicht ganz. Die ZSC Lions stehen wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Das ist gut so. Nie sind die ZSC Lions besser als in solchen Extremsituationen. 2012 rutschen sie mit knapper Not in die Playoffs. Im Final liegen sie gegen den SCB scheinbar rettungslos 1:3 zurück – und werden doch Meister. Mit einem Sieg in letzter Minute im 7. Finalspiel in Bern. 2018 ist ein Chaos-Jahr mit der Entlassung der schwedischen Hockey-Hohepriester Hans Wallson und Lars Johansson. Mit Hans Kossmann, einem einfach gestrickten, bodenständigen Kanada-Schweizer als Nothelfer holen sie den Titel im 7. Finalspiel auswärts in Lugano.

Es braucht nun den alten «wilden» ZSC

In den geordneten Verhältnissen unter Rikard Grönborg haben die ZSC Lions hingegen bisher stets versagt: Letzte Saison Lichterlöschen nach dem Halbfinal und der Cup-Final geht im Hallenstadion verloren. Und jetzt also das drohende Saisonende gegen Biel. Das hat durchaus eine Logik. Tief in ihrer Seele sind die ZSC Lions dem chaotischen ZSC immer noch ähnlicher als sie denken. Unter der dünnen Schicht der geschäftigen Professionalität schlummert nach wie vor diese lustvolle, wilde Anarchie der alten ZSC Kultur, die im alten Hallenstadion zu Hause war. Es ist Walter Frey gelungen, den ZSC aus dem Chaos zu erlösen. Aber es ist ihm nicht gelungen, den alten ZSC aus den modernen ZSC Lions herauszunehmen.

Fast alle grossen Erfolge verdanken die ZSC Lions ihrer alten, wilden, wahren ZSC-DNA: Der Energie und der Leidenschaft, die aus dem Chaos im Umfeld und der Kameradschaft in der Kabine kommen. Die teuerste und auf dem Papier beste Mannschaft der Klubgeschichte, die grösste Ansammlung von Jungmillionären, die es je im Hallenstadion gegeben hat, bleibt ohne diese alten ZSC-Qualitäten im sportlichen Niemandsland stecken.

Die Frage also für ZSC-Sportchef Sven Leuenberger: Wie kann ich diese ZSC-Urqualitäten wecken? In der Neuzeit waren eigentlich nur zwei Trainer dazu in der Lage, die ZSC Lions phasenweise in ihren Urzustand zurückzuversetzen: Die beiden konservativen kanadischen Feuerköpfe Bob Hartley und Marc Crawford. Die Meister von 2012 und 2014. Im Vergleich zum taktischen Maschinenmeister Rikard Grönborg hockeytechnische Folklorefiguren. Aber eben: Sie spürten die Schwingungen der wahren ZSC-Seele.

Der grantige Sean Simpson und Hans Kossmann profitierten hingegen vom Kick aus speziellen Situationen: Simpson von der Aufregung rund um ein einmaliges europäisches Abenteuer beim Gewinn der Champions League von 2009 und Kossmann 2018 vom Chaos, das nun mal mit einer Trainerentlassung verbunden ist.

Unter normalen Trainern und Umständen sind die ZSC Lions in der Neuzeit nie mehr Meister geworden. Aber Arno Del Curto musste schmerzlich erfahren, dass auch die Anarchie nicht in jedem Fall den Erfolg bringt: Seine Rückkehr ins Hallenstadion im Stile eines Rockstars bescherte ihm im Frühjahr 2019 das Karriereende: Die ZSC Lions schafften als Titelverteidiger nicht mal die Playoffs und Arno Del Curto hat keinen Job mehr gefunden. Dafür Zeit, um seine Autobiographie zu schreiben.

Verliert der ZSC, ist Grönborg gescheitert

Alles spricht gegen die ZSC Lions. Das Saisonende droht mit der nächsten Niederlage. Die perfekte Ausgangslage also für Rikard Grönborg. Wenn ihm unter diesen besonderen Umständen die Wende nicht gelingt, dann ist er auf der ganzen Linie gescheitert. Wenigstens hat dann Sven Leuenberger eine Antwort auf die Frage, wie er die ZSC-Urqualitäten wieder wecken kann. Mit einem neuen Trainer.