René Fasel: Seine Karriere beim internationalen Eishockeyverband.

Eishockey Ein charmanter Romantiker und Freund der Russen – eine 27-jährige Karriere als mächtigster Mann der Hockey-Welt geht zu Ende 27 Jahre lang hat René Fasel (71) den internationalen Eishockeyverband erfolgreich und skandalfrei geführt. Morgen geht seine Amtszeit in der alten russischen Hauptstadt St. Petersburg zu Ende Klaus Zaugg 24.09.2021, 05.00 Uhr

René Fasel, fotografiert in dieser Woche in seinem Büro am Hauptsitz der IIHF in Zürich. Gaetan Bally / KEYSTONE

In seinem Büro im stilvollen Hauptsitz in der Villa Freigut zu Zürich liegen immer ein paar Bücher zu historischen Themen. René Fasel ist einer der einflussreichsten Sportdiplomaten der Welt geworden, weil er aus der Geschichte lernt. Ende der 1970er Jahre schreibt ein Inspizient in seinem Rapport über Schiedsrichter René Fasel: „Er leitete das Spiel wie ein kleiner Napoléon auf dem Feldherrenhügel.“ Napoléons Untergang war sein Krieg gegen Russland (1812). René Fasel aber macht die Russen zu seinen Freunden.

René Fasel bleibt ein «weisser» Rabe

Die Funktionärskarriere des Zahnarztes aus der Stadt Freiburg beginnt mit einer leeren Kasse. Weil der Verband pleite ist und sich niemand das Präsidium zumuten mag, wird Schiedsrichterchef René Fasel in Gottes Namen halt im Sommer 1985 Präsident unseres Eishockeyverbandes. In der Kasse sind gerade noch 140 Franken. 9 Jahre später wird er 1994 Präsidenten des Internationalen Verbandes und damit mächtigster Mann der Hockey-Welt. Er bleibt länger im Amt als jeder seiner Vorgänger. 27 Jahre. Morgen Samstag wird in St. Petersburg sein Nachfolger gewählt.

Noch ungewöhnlicher als die lange Amtsdauer: Über all die Jahre bleibt René Fasel von Machtkämpfen und Skandalen verschont. Während selbst Titanen wie Sepp Blatter im Sumpf der Skandale versinken, bleibt René Fasel ein «weisser Rabe». Nicht weil er schlauer ist als so viele andere mächtige Männer der Sportpolitik.

«Wie ein kleiner Napoléon» leite er das Spiel, schrieb ein Inspizient einst über den Schiedsrichter Fasel. Freshfocus

Eher verdankt er seine biblische Amtszeit seiner Ehrlichkeit und ein wenig auch seiner Naivität. Er geht Wagnisse ein, an die andere aus Furcht vor sicherem Scheitern und politischem Schaden nicht einmal zu denken wagen. Beispielsweise die Integration der NHL-Stars ins Olympische Eishockeyturnier oder das gemeinsame Team von Nord- und Südkorea für das Olympische Turnier der Frauen von 2018 in Südkorea. Beides gelingt ihm.

Ein Freund der persönlichen Begegnungen

Nicht wirtschaftliche Überlegungen bringen die milliardenschweren NHL-Besitzer dazu, ihre Meisterschaft zu unterbrechen, um den Spielern die Olympia-Teilnahme zu ermöglichen. Es gibt keine politische Notwendigkeit für Kim, einem gemeinsamen Olympiateam für die Spiele in Südkorea zuzustimmen. Es ist René Fasel, der mit Beharrlichkeit, diplomatischer Schlauheit und Charme die Menschen überzeugt. Einer der letzten Romantiker, der nicht auf Konzepte und Geld, sondern auf die Kraft der persönlichen Begegnung setzt.

Das bedingt Integrität. Auch René Fasel hat nicht alles richtig gemacht. Aber es ist ihm gelungen, seine Integrität zu bewahren. Er ist nie der Versuchung erlegen, die Dinge mit Geld zu regeln oder seine Macht über die Kassenschränke zum eigenen Vorteil zu nutzen wie so viele Sportpolitiker. Er hat den Verband hauptberuflich geführt und ungefähr so viel verdient wie ein Bundesrat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger und diese Bezüge waren stets transparent.

René Fasel hat einmal gesagt, es sei wichtig, auf dem Weg nach oben alle freundlich zu grüssen. Man wisse nie, ob man nicht auf einmal auf dem Weg nach unten den gleichen Leuten noch einmal begegnen werde. Mit René Fasel verbinden viele die Bilder seiner Umarmung mit Alexander Lukaschenko. Sie sagen uns viel über René Fasel. Er begnügt sich nicht damit, dem weissrussischen Staatsoberhaupt am Telefon die Wegnahme der WM 2021 zu vermelden. Er fliegt nach Minsk, um die Botschaft persönlich zu überbringen und ahnt in seiner Naivität nicht, wie er für Propaganda-Zwecke missbraucht wird.

René Fasel 2018 mit dem russischen Staatspräsidenten Wladmir Putin. Fasel pflegte die Nähe zu Russland ausgiebig. Keystone

Fasel als Vermittler zwischen den Kulturen

Die Nähe zu Russland ist ein zentraler Faktor seiner Karriere. Er hat früh verstanden, wie wichtig Russland im Eishockey ist und welche Wichtigkeit Eishockey in Russland hat. Er entwickelt im Laufe der Jahre ein tiefes Verständnis für das russische Eishockey und mehr noch für die russische Kultur und Geschichte und nimmt in Kauf, dass er so nicht dem politischen Mainstream entspricht.

Im Dezember 1986 gelingt es ihm, die sowjetische Nationalmannschaft zu einem Länderspiel nach Bern zu holen und im Bären zu Ostermundigen beginnt seine internationale Karriere. Im Foyer lässt er sich von einem tschechischen Chronisten ein paar russische Sätze beibringen. Beim Bankett begrüsst er die sowjetische Delegation in russischer Sprache. Das Eis ist gebrochen. René Fasel wird 1994 die Wahl ins höchste Amt auch dem Einfluss der Russen verdanken und morgen geht seine Amtszeit beim Wahl-Kongress in der alten russischen Hauptstadt St. Petersburg zu Ende. Er hinterlässt einen internationalen Verband, der finanziell und politisch solid ist wie nie in seiner Geschichte und mit der allmächtigen NHL beste Beziehungen pflegt.

René Fasel wird dem internationalen Sport weiterhin als Vermittler zwischen den Kulturen erhalten bleiben. Die Boshaften sagen, er werde der „Gerhard Schröder des Hockeys“. In Anspielung auf den Deutschen Kanzler, der sich nach seinem Rücktritt stillos für lukrative Mandate Russlands Zar Wladimir Putin angedient hat. Das trifft es nicht. Wer denn gerne einen historischen Vergleich mag: Eher passender ist wohl „Rasputin des Hockeys“. Als Mann mit grossem Einfluss auf die mächtigen Herrscherfamilien Russlands. Aber natürlich viel charmanter und weit weniger sinister als einst der echte Rasputin.