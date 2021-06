EISHOCKEY Das WM-Duell gegen Deutschland – mit dem Zuger Stürmerstar Grégory Hofmann Die Schweizer Eishockeyaner spielen heute ab 15.15 Uhr den WM-Viertelfinal gegen Deutschland – die Fischer-Mannschaft steht in Riga für totales Tempo-Hockey. Klaus Zaugg 03.06.2021, 05.00 Uhr

Eisschnellläufer: Grégory Hofmann, Stürmer des EV Zug, an der WM im lettischen Riga. Bild: Imago (Riga, 27. Mai 2021)

Was ist die Besonderheit der Eishockey-WM aus Schweizer Sicht? Dass es ein Turnier weitgehend ohne Fans ist? Der Viertelfinal gegen Deutschland? Dass Patrick Fischer wie ein Rockstar die längste Haarpracht aller Nationaltrainer unserer Geschichte (seit 1908) trägt?

Nein. Es ist etwas ganz anderes: Zum ersten Mal seit den frühen 1950er-Jahren, zu den Zeiten von Hans-Martin Trepp und den Gebrüdern Poltera, hat die Schweiz Stürmer, die zu den Besten eines WM-Turniers gehören. In den letzten 70 Jahren prägten unsere Torhüter (Gérald Rigolet, Olivier Anken, Reto Pavoni, Martin Gerber, Jonas Hiller, Leonardo Genoni) unsere internationalen Auftritte. Mochte die Schweiz oft auch hoffnungslos unterlegen sein – die Goalies hielten uns im Spiel. Sie haben auch als erste die NHL erobert. Ab der Jahrhundertwende sind die Verteidiger ins Rampenlicht gerückt: erst Mark Streit und dann vor allem Roman Josi. Aber internationalen Starstatus trauten wir den Stürmern nicht zu, und auch in den Skorerlisten der Silber-WM-Turniere von 2013 und 2018 lässt sich kein Schweizer unter den Top Ten finden.

In Riga gehört zum ersten Mal seit der WM 1951 in Paris (Gebi Poltera) ein Schweizer zu den besten Stürmern des Turniers: Zugs Grégory Hofmann (28) ist nach der Vorrunde mit sechs Treffern hinter dem Briten Liam Kirk der beste Torschütze und insgesamt die Nummer 5 der Skorerliste. Eigentlich ist Hofmann sogar der beste Torschütze dieser WM. Liam Kirk wird, da er aus dem britischen Operetten-Hockey kommt, nicht ernst genommen. SCB-Obersportchef Raeto Raffainer, auf der Suche nach einem billigen ausländischen Stürmer, sagt: «Wir beobachten Kirk. Aber er käme für uns höchstens als fünfter Ausländer in Frage.» Aber warum denn? «Das Risiko ist einfach zu gross, dass wir uns blamieren, wenn wir einen Engländer als Ausländer holen.»

Hofmanns «Meister-Sprint» vom 7. Mai in Zug

Mit etwas Pathos dürfen wir also sagen: Grégory Hofmann gehört zu den besten Stürmern der Welt. Und er stürmt nicht in der NHL. Er ist ein «Produkt» unserer Lauf- und Tempoliga. Wer es schafft, in unserer höchsten Liga einer der Schnellsten zu sein, ist überall auf der Welt einer der Schnellsten.

Zug, 7. Mai 2021, drittes Playoff-Finalspiel gegen Servette, 49. Minute: Hofmann sprintet in der eigenen Zone los. Niemand vermag ihm zu folgen, ihn aufzuhalten, ihn aus der Balance zu bringen. Er trifft zum 2:1. Das Tor, das die Meisterschaft entscheidet. Das Produkt der seltenen Kunst, allen davonlaufen zu können. Schnelle Beine allein genügen allerdings nicht. Die hatte in den 1980er-Jahren beispielsweise auch ZSC-Legende Roger Geiger, und er brachte es trotzdem nicht zu internationalem Ruhm. Auf das Timing kommt es an. Auf den richtigen Moment zur maximalen Energieentladung und Temposteigerung. «Es gilt, im richtigen Moment zu explodieren, die Beine nicht zu früh oder zu spät zu bewegen», sagt Hofmann dazu. In Zug hat er mit Dan Tangnes den Trainer gefunden, der ihm hilft, die Schnelligkeit zu perfektionieren. Inzwischen hat er auch eine gewisse Unbekümmertheit im Abschluss gefunden: nicht zu viel studieren. Abdrücken. Gib dem Puck die Chance, ins Netz zu flitzen.

Hofmann könnte bald in die NHL wechseln

Nun ist auch klar: Wenn Grégory Hofmann je in der NHL auftreten will, dann muss er dies nächste Saison tun. Columbus hat seine Rechte erworben. Wechselt er in die NHL, dann kann ihn Zug durch einen 5. Ausländer ersetzen. Allerdings wird es nicht möglich sein, irgendwo zwischen den Rocky Mountains und dem Ural einen gleich schnellen Ersatz zu finden.

Die Entwicklung vom taktischen Riegelhockey zu offensivem Tempospiel, die Fähigkeit, auf internationalem Niveau vorwärts die Entscheidung zu erzwingen, hat nach dem Rücktritt von Ralph Krueger im Frühjahr 2010 begonnen. Aber Patrick Fischer ist der erste Nationaltrainer, der dieses «totale» Hockey konsequent umzusetzen wagt.

Ambühl hat die Deutschen in guter Erinnerung

Doch ein Hofmann allein macht kein Offensivspektakel. Wir sehen in Riga das schnellste WM-Team der Neuzeit. Dazu passt, dass der Älteste auch einer der Schnellsten ist: Andres Ambühl läuft mit 37 noch immer die längsten Wege. Er hat gute Erinnerungen an Spiele gegen Deutschland: Er ist der einzige in der aktuellen Mannschaft, der beim letzten WM-Triumph gegen Deutschland dabei war. 2004 besiegten die Schweizer in Prag Deutschland 1:0.

Nun geht es heute (15.15) wieder gegen die Deutschen. Wenn die Schweiz nach dem Hockey-Grundsatz «Speed Kills» die Deutschen mit Tempo zu «knacken» vermag, dann kann sie auch allen anderen Gegnern davonlaufen.