Einzelkritik Shaqiri der beste Schweizer – Freuler geht verloren, Embolo taucht ab Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hält sich weiter makellos in der WM-Qualifikation. Dank dem frühen Tor von Shaqiri gegen Litauen siegt sie auch im zweiten Spiel, aber: Allzu gut ist das vor allem in der Vorwärtsbewegung nicht, es wirkt zu vieles zu ideenlos. Christian Brägger 28.03.2021, 23.33 Uhr

Danke sagen für eine gute Leistung: Nationaltrainer Petkovic und Shaqiri. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Yann Sommer, Torhüter, Note 4

In der ersten Halbzeit steht Sommer in jenem Tor, das vor Anpfiff um zehn Zentimer zu hoch ist und ersetzt werden muss. Probleme hat er danach keine im neuen Gehäuse, auf der anderen Seite dann auch nicht. Eigentlich fällt er nur mit dem Motivationsschrei bei Spielbeginn auf: «Let’s go, let’s go!» Vielleicht hats ja genützt – die Mitspieler sind jedenfalls von Anfang an bereit, wenn auch ineffizient.

Nico Elvedi, Verteidiger, Note 4,5

Muss nie ans Limit gehen und dennoch einstecken nach einem Ellbogenschlag. Der «Eisvogel», gestählt in 164 Bundesligapartien mit Gladbach, steckt das weg und taucht bei Standards sogar ganz vorne auf.

Manuel Akanji, Verteidiger, Note 4,5

Beweist viel Ruhe und Umsicht: Manuel Akanji. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Kopfball an den Pfosten in der Startphase. Strahlt im Abwehrzentrum viel Ruhe und Souveränität aus. Ricardo Rodriguez Verteidiger4,5 Ab und an mit scharfen Hereingaben sowie Abschlussversuchen. Der Torino-Profi beweist Ballsicherheit, gefordert ist er bei gegnerischen Angriffen selten.

Silvan Widmer, rechtes Mittelfeld, Note 4

Einer der zwei Wechsel, den Petkovic im Vergleich zum Bulgarien-Sieg vornimmt. Taucht immer wieder vorne auf und macht seine Sache ein bisschen besser als vor drei Tagen Kevin Mbabu.

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld, Note 3

Remo Freuler geht im Spiel irgendwie verloren. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

Geht in diesem Spiel irgendwie verloren, hat kaum Zugriff aufs Spielgeschehen, das wirr und ideenlos wirkt. Und dann fällt Freuler vor der Pause doch noch auf, als er sich mutig in einen Schuss der Gäste wirft. Wird nach 65 Minuten erlöst.

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld, Note 4,5

Er ist das Sprachrohr auf dem Platz. Nach Fehlern ermuntert er die Mitspieler, dirigiert sie, sucht immer wieder Shaqiri – Xhaka selbst hat aber spielerisch nicht so grossen Einfluss wie gewohnt.

Ruben Vargas, rechtes Mittelfeld, Note 4

Die Leichtfüssigkeit von Ruben Vargas hätte die Schweiz brauchen können. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE

Kann seine Leichtfüssigkeit viel zu selten demonstrieren, dabei könnte sie die Schweiz gerade in diesem WM-Qualifikationsspiel auf der Seite gebrauchen. Dann und wann mit Geistesblitzen – und vor dem Pausenpfiff sogar mit einer Kopfballchance.

Xherdan Shaqiri, Offensives Mittelfeld, Note 5

Lediglich 88 Sekunden sind gespielt, und Shaqiri trifft nach einem Embolo-Pass mit seinem schwächeren rechten Fuss wie ein Vollblutstürmer. Er wäre eigentlich gut drauf, das sieht man, aber es gehen auch einige Fehlpässe auf sein Konto – und manchmal können die Mitspieler nicht auf seine Ideen eingehen.

Breel Embolo, Stürmer, Note 3,5

Den Skorerpunkt zum 1:0 kann sich Embolo gutschreiben lassen. Und er müsste nach einer Viertelstunde noch einen Foulpenalty zugesprochen erhalten. Reibt sich am Abwehrbollwerk der Litauer auf und taucht fast ganz ab. Vom Embolo erhofft, ja erwartet man sich einfach mehr.

Haris Seferovic, Stürmer, Note 4,5

Spielt gut, agiert aber ohne Fortnune: Haris Seferovic. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Agiert so, wie ihn die Schweiz kennt: Viel rackern, sich hin und wieder zurückfallen lassen, den Ball immer blitzschnell auf die Mitspieler ablegen, und wenn sich die Chance bietet, sofort selbst abziehen wie in der 27./34./65. Minute. Am Ende jedoch glücklos.

Mario Gavranovic, Stürmer, 4

Erzielt nach Zubers Pfostentreffer das vermeintliche 2:0 (84.) – leider steht er aber knapp im Abseits.

Edimilson Ferndandes, rechtes Mittelfeld, Note 4

Der Reservist von Mainz fällt nicht weiter auf nach seiner Einwechslung für Widmer (65.).

Denis Zakaria, zentrales Mittelfeld, Note 4,5

Bringt Schwung, zwei Grosschancen zum erlösenden 2:0 nach der Hereinnahme. Einmal pariert der Goalie, einmal trifft er aus nächster Nähe unverständlicherweise das Tor nicht.