Einzelkritik Rodriguez ist beim 3:1 gegen Bulgarien der beste Spieler auf dem Platz – Torhüter Sommer hätte in der ersten Halbzeit auch durch Sofia schlendern können Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft startet furios in die WM-Qualifikation. Dank Treffern von Embolo, Seferovic und Shaqiri liegt sie schon nach 13 Minuten mit 3:0 in Führung. Nur: In der Folge, insbesondere nach der Pause, kommt von der Nati nicht mehr viel. François Schmid-Bechtel 25.03.2021, 21.51 Uhr

Emobolo, Seferovic, Shaqiri: Die drei Schweizer Torschützen beim 3:1 in Bulgarien. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Yann Sommer, Torhüter, Note 5

Während der ersten Halbzeit hätte er bedenkenlos Sofia erkunden können. So richtig gebraucht wurde er erst in der 61. Minute. Zum Glück parierte er Kostadinovs Kopfball und verhindert so das 2:3. Es hätte ungemütlich werden können für die Schweiz. Der Gegentreffer unmittelbar nach der Pause trägt beinahe das Prädikat «unhaltbar».

Nico Elvedi, Verteidiger, Note 5

Solid, abgebrüht, unspektakulär. Als die Bulgaren bissiger wurden, hielt das Gladbacher Abwehrjuwel physisch dagegen. Erstaunlich, wie cool er agiert, auch wenn der Schiedsrichter wie in Sofia zu häufig gegen ihn Foul pfeift.

Manuel Akanji, Verteidiger, Note 4,5

45 Minuten lang wird er defensiv nicht gefordert. Danach wird in einigen Situationen erkennbar, dass ihm noch das letzte bisschen Stilsicherheit - also das, was ihn so einzigartig macht - fehlt. Was aber nach der Verletzungspause verständlich ist.

Ricardo Rodriguez, Verteidiger, Note 5,5

Eindrückliche Darbietung von Ricardo Rodriguez, obwohl er beim Klub keine gute Phase hat. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Selten sieht man einen Verteidiger einer Dreierabwehr, der so viel Offensivkraft entwickelt. Mit seiner vierten Flanke bereitet er in der 7. Minute das 1:0 vor. Und man fragt sich: Wie gut muss Torino sein, um auf ihn verzichten zu können? Nun, die Turiner liegen in der Serie A nur auf Platz 17, was es umso unverständlicher macht, dass er kaum eingesetzt wird. Aber Rodriguez ist zu gelassen, um sich dadurch verunsichern zu lassen und viel zu gut, um in der Nati keine Rolle mehr zu spielen.

Kevin Mbabu, rechtes Mittelfeld, Note 4

In Wolfsburg hat er sich in die Stammelf gearbeitet. Das ist nicht selbstverständlich. Schliesslich zählen die VW-Kicker unterdessen zur gehobenen Klasse in der Bundesliga. Aber im Nationalteam harzt es. Der Wolfsburg-Mbabu und der Nati-Mbabu - das sind nicht die gleichen Spieler. Fehlen die Automatismen? Fehlt das letzte bisschen Selbstbewusstsein? Fakt ist: Gegen einen Gegner wie Bulgarien sollten mehr offensive Impulse von ihm ausgehen und weniger technische Unsauberkeiten zu sehen sein.

Remo Freuler, zentraler Mittelfeld, Note 4,5

Seit er seine Rolle und seine Position in der Nati gefunden hat, bestaunen wir in jedem Spiel mindestens eine offensive Aktion mit Wow-Effekt. So auch in Bulgarien. Vor dem 3:0, im Doppelpass mit Torschütze Shaqiri. Aber dann, unmittelbar vor der Pause, begeht er einen haarsträubenden Fehler, den Despodov mit dem 1:3 bestraft. Der Fauxpas bleibt nicht ohne Folgen. Denn Freuler taucht fortan ab.

Granit Xhaka, zentraler Mittelfeld, Note 5

Granit Xhaka: Der Chef, der unbestrittene Leader, einmal mehr. freshfocus

Der Boss, der Lenker, der Taktgeber. Absolut verlässlich und ein Vorbild punkto Einsatzbereitschaft. Kurz: Alles wie gewohnt. Und es ist richtig, dass er in der ersten Halbzeit häufig die schwierigen Zuspiele in die Tiefe versucht, alles unternimmt, um den Druck auf die Bulgaren hoch zu halten. Nur: Allein auf der Kommandobrücke kann er es auch gegen Bulgarien nicht richten. Das wird aber erst in der zweiten Halbzeit ersichtlich, als ihm die Unterstützung fehlt.

Steven Zuber, linkes Mittelfeld, Note 4,5

Tolle Mitarbeit beim 2:0. Abgesehen davon fehlt seinen Aktionen häufig der konkrete Ansatz. Er ist bemüht, willig, keine Frage. Aber er ist wohl auch nicht der Typ, den die Statistenrolle im Klub bei Eintracht Frankfurt völlig kalt lässt. Verständlich. In Anbetracht der Umstände ein ordentlicher Auftritt.

Xherdan Shaqiri, offensives Mittelfeld, Note 5

Xherdan Shaqiri: Der Magier muss gegen Bulgarien auch einstecken. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Kann Shaqiri dieser Nationalmannschaft helfen, wenn er in Liverpool so selten spielt? Ja, er kann. Und er könnte es wahrscheinlich auch, wenn er in der Beatles-Stadt ausschliesslich trainieren würde. Weil er einfach das gewisse Etwas hat. Er ist wohl der letzte Strassenfussballer der Schweiz. Unberechenbar. Ein Mann für die magischen Momente. Das zeigt er einmal mehr in Bulgarien: Ein perfekter Assist zum 2:0 durch Seferovic. Eine an Schlitzohrigkeit kaum zu überbietende Aktion zum 3:0. Bei dieser Ausbeute kann man ruhig darüber hinwegsehen, dass er seine Pausen einlegt.

Haris Seferovic, Stürmer, Note 5

Ein Treffer, einmal penaltyreif gefoult, eine vergebene Top-Chance. Dazu eine grosse Laufbereitschaft und eine beeindruckende Präsenz. 45 Minuten lang war es ein grosser Auftritt des Benfica-Stürmers. Danach nicht mehr. Warum? Weil er völlig isoliert war, keine Bälle mehr kriegte. Seferovic muss sich in der zweiten Halbzeit gefühlt haben wie einer, der um 2 Uhr morgens an der Zürcher Bahnhofstrasse shoppen will.

Breel Embolo, Stürmer, Note 4,5

Was will uns Breel Embolo mitteilen? Vassil Donev / EPA

7. Minute: Rodriguez flankt, Embolo köpfelt – 1:0 für die Schweiz. Ein Wunder? Fast zwei Jahre lang hat er im Nationalteam nicht mehr getroffen. Kommt dazu, dass er zuletzt wegen eines nächtlichen Ausflugs (Basketball gucken bei einem Freund versus illegale Party) medial ziemlich durch den Fleischwolf gedreht wurde. Was sich auf seine Leistungen bei Mönchengladbach ausgewirkt hat. Man wünschte, dieser Treffer in Bulgarien könnte das Ende einer längeren Leidenszeit sein. Was wir aber in der Folge von Embolo zu sehen bekamen, deutet eher darauf hin, dass die Baisse noch nicht vollumfänglich überstanden ist. Zu häufig läuft er sich in der bulgarischen Abwehr fest.

Nicht bewertet, weil zu kurz im Einsatz

Ruben Vargas wird in der 75. Minute für Steven Zuber eingewechselt. Vergibt in der 93. Minute das 4:1. Denis Zakaria kommt in der 75. Minute für Xherdan Shaqiri und leitete Vargas' grosse Chance ein. Djibril Sow (86. für Freuler), Mario Gavranovic (86. für Seferovic) und Admir Mehmedi (90. für Embolo) kommen nur zu Kurzeinsätzen.