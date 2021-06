Die Noten der Schweizer Natispieler beim 0:3 gegen Italilien

Einzelkritik Keiner ist genügend, Seferovic ein Totalausfall: Das sind die Noten der Schweizer Natispieler beim 0:3 gegen Italien Die Schweizer Fussballer gehen gegen Italien 3:0 unter. Welche Spieler haben zumindest im Ansatz überzeugt? Wer hat am meisten enttäuscht? Lesen Sie unsere Einzelkritik. Christian Brägger 16.06.2021, 23.28 Uhr

Yann Sommer, Torhüter

Nur Zuschauer: Yann Sommer. EPA

Zeit für den Cappuccino auf einer Piazza in Rom hat Sommer nicht. Auszeichnen kann er sich ebenfalls nicht, auch wenn im Stadio Olimpico die Musik vor seinem Sechzehner spielt. Bei allen drei Gegentreffern ist der Schweizer Goalie wie die knapp 16'000 Fans nur Zuschauer. Note 3,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Wird in der ersten Halbzeit mehrmals überlaufen und fühlt sich gegen den italienischen Sturm-Dreizack lange nicht so wohl. Doch im Prinzip ist Elvedi noch einer der besseren von vielen ganz schwachen Schweizern. Note 3,5

Fabian Schär, Innenverteidiger

Wird ausgewechselt: Fabian Schär Keystone

Wird gleich zu Beginn ermahnt. Manchmal mit guten Angriffsauslösungen, manchmal mit Fehlpässen und nonchalanten Vorstössen, bei einem verletzt er sich sogar leicht. Verlässt deshalb das Spiel in der 57. Minute. Note 3,5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Wirkt zu Beginn unkonzentriert. Da passt ins Bild, dass er beim vermeintlichen 0:1 in der Luft den Zweikampf gegen Chiellini verliert. Zum Glück war da ein Handspiel dabei. Nach einer halben Stunde ist Akanji im Spiel und rettet bei Insignes Schlenzer mit dem Kopf. Von da verbessert. Note 3,5

Kevin Mbabu, rechter Aussenläufer

Kevin Mbabu fehlt es an Durchschlagskraft Freshfocus

Hat seine liebe Mühe, und wenn er nach vorne geht, fehlt das, was auf dem internationalen Parkett zählt: Durchschlagskraft. Man muss sich fragen, ob als Aussenläufer nicht der italien-erfahrene Widmer die bessere Wahl ist. Note 3,5

Granit Xhaka, Mittelfeldspieler

War beim 0:2 zu passiv: Captain Granit Xhaka EPA

Der Captain beginnt gut, grätscht, treibt an. Nur, er macht eben nichts Entscheidendes. Sondern auch Fehlpässe, die dann bei Gegenstössen Gefahr bringen. Sein Antipode Jorginho würde zeigen, wie es geht. Beim 0:2 verhält sich der Blondschopf dann ebenfalls zu passiv. Note 3,5

Remo Freuler, Mittelfeldspieler

Bei Atalanta ein Antreiber – in der Nati nicht derselbe Spieler und ziemlich, ja eigentlich sehr mutlos. Es fehlt der absolute Wille, bei Locatellis Tor zurückzulaufen – so wirkt es zumindest. Freuler ist auch beim 0:2 nur Zuschauer. Note 3

Ricardo Rodriguez, linker Aussenläufer

Andere holen Spielpraxis im Verein, Rodriguez bei der Nati. Sieht ganz, aber ganz alt aus vor dem 0:1, Assistgeber Berardi lässt ihn stehen wie ein «Töggeli». Und immer wieder unterlaufen ihm Fehler, weil er schlicht zu langsam ist gegen diese wieselflinken Italiener. Note 3

Xherdan Shaqiri, hinter Spitzen



Versucht es dreimal aus der Distanz: Xherdan Shaqiri Keystone

Na ja. Er will der Mann für die grossen Momente auf der grossen Bühne sein. Da wäre doch eine EM gut dafür. Aber es hat halt reihenweise Italiener, die das dann erfüllen. Immerhin versucht es «Shaq» dreimal aus der Distanz. Es bleibt bei Versuchen. Note 3

Breel Embolo, rechter Stürmer

Es gibt ja immer wieder Ausreisser nach oben, aber gegen Italien sind as Welten im Vergleich zum Wales-Auftritt. Immerhin kann sich Embolo ab und an in den Zweikämpfen behaupten und die Reissfestigkeit der italienischen Trikots testen. Note 3

Haris Seferovic, linker Stürmer

Enttäuschte am meisten: Haris Seferovic Keystone

Wieso sieht die Schweiz so selten den Haris von Benfica? Gegen die Azzurri sieht Seferovic überhaupt kein Land. Die lausige Körpersprache passt ins Bild. In der Pause erlöst. Note 2

Mario Gavranovic, Stürmer



Kaum auf dem Platz, führt er sich auch schon mit dem Foul bei Bonucci und der gelben Karte ein. Sonst sieht man ihn nicht, dafür den eingewechselten Steven Zuber, der die einzige gute Möglichkeit auf Schweizer Seite hat und auch sonst etwas bewegt. Note 3