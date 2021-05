Nach dem Ligaerhalt die Einzelkritik: So haben die Profis des SC Kriens in dieser Saison gespielt, so benoten wir sie. Xamax-Transfer Liridon Mulaj begeisterte mit seiner Ballführung, FCL-Leihspieler Daniel Follonier kam nicht auf Touren.

Benotet von Turi Bucher 22.05.2021, 05.00 Uhr