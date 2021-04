Einzelkritik Ein starkes Kollektiv und ein noch besserer Joker: Das sind die Noten zum 5:0 des FCB über Servette Wenn es etwas am 5:0-Kantersieg des FCB gegen Servette zu bemängeln gäbe, dann wäre es die Chancenauswertung. Entsprechend fallen auch die Noten aus: fast durchs Band positiv. Céline Feller 18.04.2021, 19.44 Uhr

Heinz Lindner: Note 5

In dem Moment, in dem er bereit sein muss, ist er es auch und vereitelt eine Genfer Top-Chance.

Amir Abrashi: Note 5

Als Xhaka-Ersatz geholt, tut er, was dieser auch könnte: hinten rechts aushelfen. Macht auf einer ihm eher fremden Position eine gute Partie mit tollen Grätschen.

Amir Abrashi agierte auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers. Freshfocus

Eray Cömert: Note 5

Ist zurück nach Krankheit und Verletzung und wieder der verlässliche Partner an der Seite Kloses, als der er bekannt ist.

Timm Klose: Note 5

Ruhig, sicher, unaufgeregt. Und dabei sein Team gut dirigierend.

Raoul Petretta: Note 4,5

Über die ganze Dauer ohne Probleme, aber auch ohne Akzente.

Edon Zhegrova: Note 4

Macht keine schlechte Halbzeit, aber auch keine gute. Und weil Rahmen missfällt, wie er defensiv agiert und beim Schiri argumentiert, muss er zur Pause raus.

Pajtim Kasami: Note 5

Im Zentrum hat er alles immer im Griff und erhöht auch noch früh mit guter Technik zum 2:0.

Fabian Frei erzielt das 1:0 per Penalty. Keystone

Fabian Frei: Note 5

Geschenke vor Spielbeginn, ein versenkter Elfer, der «keine grosse Sache ist», wie er sagt und drei Punkte: ein guter Tag für ihn.

Valentin Stocker: Note 5

Beweist seinen Wert vor allem bei den zweitletzten Pässen. So bereitet er das 3:0 vor und setzt seine Kollegen auch danach immer wieder stark ein.

Darian Males: Note 5

Auch er blüht unter Rahmen auf: Erst holt er den Elfer raus, dann lässt er beim Zuspiel in der 21. auf Zhegrova aufblitzen, was er drauf hat. Schliesslich führt ein Foul an ihm auch noch zum Rot für Genf.

Darian Males. Keystone

Ricky van Wolfswinkel: Note 4,5

Das dürfte eines der leichtesten Tore seiner Karriere sein, das er nach einem Frick-Patzer erzielt. In der 54. muss er nachlegen, wartet aber viel zu lange.

Aldo Kalulu (46. für Zhegrova): Note 3,5

In der 73. macht er den Hattrick voll – jenen der durch ihn vergebenen Grosschancen.

Afimico Pululu (67. für Males): Note 5,5

Bei seinem Comeback versenkt er einen selber heraus geholten Penalty und legt eine Minute später auch noch das 5:0 nach.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Palacios (79. für Stocker), Zuffi (91. Kasami), van der Werff (91.Abrashi).