Nati-Einzelkritik: Das sind die Noten der Schweizer gegen England

Einzelkritik Zwei Spieler sind ganz gross und zwei ungenügend – das sind die Noten der Schweizer Natispieler beim 1:2 gegen England Trotz Führung kassieren die Schweizer Fussballer gegen England im ersten Spiel des Jahres eine 1:2-Niederlage. Welche Spieler haben überzeugt? Wer hat enttäuscht? Lesen Sie unsere Einzelkritik. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 26.03.2022, 21.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hand aufs Herz: Gut waren die Schweizer nur im ersten Abschnitt. Alastair Grant / AP

Jonas Omlin, Torhüter

Er kommt für den abgereisten Yann Sommer, der positiv auf Corona getestet wurde, zu seinem dritten Länderspiel. Wahrscheinlich hat er mit mehr Arbeit gerechnet gegen den EM-Finalisten des letzten Jahres. Es dauert bis zur 40 Minute, ehe der Keeper von Montpellier erstmals eingreifen muss. Kurz darauf aber ist er bezwungen. Viel ausrichten kann er gegen den Lichtstrahl von Luke Shaw (45.) nicht. Und beim Penalty von Harry Kane ist er zwar in der richtigen Ecke, aber nicht mehr am Ball. Trotzdem: Omlin macht eine mehr als ordentliche Partie und verhindert mit drei Paraden eine noch höhere Niederlage. Note 4,5

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Er sorgt dafür, dass der sonst so offensivstarke ManU-Verteidiger Luke Shaw kaum je in der Schweizer Schweizer Hälfte gesichtet wird. Zumindest so lange, wie Widmer auf dem Platz steht. Nachdem der Mainz-Verteidiger Phil Foden heroisch den Ball abgeluchst hat, trifft ihn dieser hart an der Wade. Wenig später muss Widmer (36.) verletzt raus. Note 5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Lehrt Englands Starstürmer Harry Kane das Fürchten: Manuel Akanji. Claudio Thoma / freshfocus

Manchester United soll Interesse an ihm haben. Das Transfergerüchte scheint Akanji nicht gross zu kümmern. Respektive: Er zeigt im Wembley, dass er auch in Old Trafford gut aufgehoben wäre. Magistrale Angriffsauslösung, starkes Zweikampfverhalten. Selbst Harry Kane scheint beeindruckt. Jedenfalls versucht der englische Starstürmer Akanji wenn möglich aus dem Weg zu gehen. Note 5,5

Fabian Frei, Innenverteidiger

Das gepflegte Spiel gehört zur DNA dieser Nati. Das ist auch richtig. Trotzdem gibt es Situationen, die einen Ball Richtung Mond legitimieren. Beispielsweise, wenn man in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen England mit 1:0 führt. Aber Frei wählt das konstruktive Mittel und bleibt mit seinem Pass an Walker-Peters hängen. Am Schluss dieser Aktion steht es 1:1. Künstlerpech. Wie auch in der 25. Minute, als Englands Goalie Pickford seinen Volley an die Latte lenkt . Note 4

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Grandiose Schusstechnik: Ricardo Rodriguez. Claudio Thoma / freshfocus

Als der liebe Gott Technik und Spielverständnis verteilt hat, muss Rodriguez zweimal zugegriffen haben. Es ist immer wieder beeindruckend, wie cool er selbst in grössten Drucksituation reagiert und eine Lösung für fast jedes Problem findet. Note 5

Renato Steffen, rechter Mittelfeldspieler

Er stand bis zur 63. Minute auf dem Platz und man hat ihn kaum je gesehen. Das sagt vieles. Klar: Steffen ist ein Rackerer. Das war er auch in Wembley. Aber Steffen kann auch anders. Wuseln, wühlen, die gegnerischen Verteidiger nerven, Chancen kreieren, Tore schiessen. Von alldem haben wir nichts gesehen. Note 3,5

Granit Xhaka, defensiver Mittelfeldspieler

Granit Xhaka: Die Richtung stimmt einigermassen. Claudio Thoma / freshfocus

Er kommt in seinem 99. Länderspiel erstmals überhaupt unter Trainer Murat Yakin zum Einsatz. Und wir haben ihn schon besser, vor allem ballsicherer gesehen. Was man von Xhaka normalerweise nie sieht, passiert ihm in den ersten 20 Minuten gleich zweimal: ein unsauberer Pass. Immerhin: Wir haben auch schon Testspiele von ihm gesehen, in denen er sich geschont hat. Das war gegen England definitiv nicht der Fall. Punkto Einsatzbereitschaft ein Vorbild. Note 4,5

Remo Freuler, defensiver Mittelfeldspieler

Wenn Jean Tinguely eine Balleroberermaschine erfunden hätte, sie würde Remo Freuler heissen. Wenn Tinguely eine Laufmaschine erfunden hätte, sie würde Remo Freuler heissen. Und weil Freuler eben nicht nur funktional, sondern eben auch spielerisch sehr viel hergibt, ist er unser kickendes Tinguely-Meisterwerk. Note 5

Ruben Vargas, linker Mittelfeldspieler

Ja, er ist bemüht. Ja, er rennt viel. Ja, er kämpft tapfer. Ja, er lehnt sich gegen die Widerstände auf. Aber nein, er kann Augsburg nicht abstreifen wie einen Mantel. Abstiegskampf und kein Tor in der Bundesliga. Und auch gegen England fehlt ihm die Durchschlagskraft, die Leichtigkeit, aber auch der Mut, mal etwas Verrücktes zu wagen. Note 4

Xherdan Shaqiri, offensiver Mittelfeldspieler

Der mit dem Ball zaubert: Xherdan Shaqiri. Claudio Thoma / freshfocus

Zucker-Zauber-Wunder-Flanke auf Embolo, der zum 1:0 einnickt. Das ist so ein Ding, das man nicht lernen kann. Dafür ist man geboren. Und Shaqiri ist für die magischen Momente geboren. Frech auch sein Eckball an den Pfosten (38.). Shaqiri zaubert und wirbelt, als wollte er England beweisen: Ihr habt den falschen weggeschickt. Jedenfalls hat er in Chicago das Fussballspielen nicht verlernt. Im Gegenteil: Dass er es nun häufiger tun kann als in Liverpool oder Lyon, ist ein Segen für die Nati. Note 5,5

Breel Embolo, Stürmer

Ein Kopfball, wie man ihn nicht besser machen kann. Aber abgesehen von seinem Tor zum 1:0 hat er nicht viele Glanzmomente. Häufig fehlt es seinen Zuspielen an Präzision. Und gegen die englischen Abwehr-Kanten kann er sich im Nahkampf zu selten durchsetzen. Ein ordentlicher Auftritt, aber nicht mehr. Note 4,5

Kevin Mbabu, rechter Aussenverteidiger

Er wird in der 36. Minute für den verletzten Widmer eingewechselt. Ein liederliches Zuspiel auf Shaqiri, ein völlig missratener Abschluss und orientierungslos beim Ausgleichstreffer der Engländer in der Nachspielzeit der erste Hälfte. Nach der Pause nicht mehr ganz so konfus, aber trotzdem ungenügend. Note 3

Zu kurz im Spiel für eine Bewertung:

Andi Zeqiri kommt in der 63. Minute für Steffen und hat kaum eine gelungene Aktion. Steven Zuber (63.) wird für Vargas eingewechselt und verursacht mit einem Handspiel den Penalty, der zum 1:2 führt. Djibril Sow (63.) darf für Freuler ran und hat kaum Einfluss aufs Spiel. Und in der 80. Minute werden noch Michel Aebischer (für Shaqiri) und Mario Gavranovic (für Embolo) eingewechselt. Kurz: Von den eingewechselten Spielern konnte keiner überzeugen - im Gegenteil.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen