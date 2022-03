Schweizer Nati: Die Noten der Spieler beim 1:1 gegen den Kosovo

Einzelkritik Nur zwei Schweizer Spieler genügend – das sind die Noten der Nati-Stars beim 1:1 gegen den Kosovo Die Schweiz bleibt im Jahr 2022 ohne Sieg. Nach einem schwachen Auftritt holt die Nati im Testspiel gegen den Kosovo nur ein 1:1. Welche Spieler haben besonders enttäuscht? Wer hat überzeugt? Lesen Sie unsere Einzelkritik. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 29.03.2022, 20.40 Uhr

Gregor Kobel, Torhüter

Wenn Yann Sommer einmal zurücktritt, darf er aller Voraussicht nach dessen Platz erben. Dass er die Fähigkeiten dazu hat, ein würdiger Nachfolger zu werden, daran gibt es kaum Zweifel. Dass er diese Fähigkeiten gegen den Kosovo mehrfach zeigen musste, war aber schon etwas überraschend. Verhindert nach gut einer halben Stunde mit einer starken Reaktion den Schweizer Rückstand. Nach 73 Minuten noch einmal stark. Dazwischen beim Gegentor machtlos. Note 5

Kevin Mbabu, rechter Aussenverteidiger

Lässt sich ein ums andere Mal überlaufen. Sein Stellungsspiel pendelt zwischen ungenügend und katastrophal. Es wäre ein Spiel, in dem er wenigstens seine Offensivqualitäten ausspielen könnte. Allein, es bleibt ein frommer Wunsch. Eine einzige gute Szene hat er vor seiner Auswechslung doch noch – zu seinem Glück bereitet er mit dieser Flanke dabei das 1:1 vor. Note 3

Eray Cömert, Innenverteidiger

Er ist solid. Mehr nicht. Hat ­weder Ausstrahlung noch Aura seiner Konkurrenz. Dazu fehlt ihm die Präzision bei den Spielauslösungen. Im Kampf um die Position Nr. 4 in der internen ­Hierarchie nach Akanji, Elvedi und Schär liegt Cömert hinter Fabian Frei. Note 3,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

In England nach seiner Corona-Erkrankung noch geschont. Nun zurück. Gewinnt die meisten Zweikämpfe. Und geht diese mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Damit unterscheidet er sich wesentlich von vielen seiner Kollegen. Aber er müsste das Spiel mehr ankurbeln. Und beim Gegentor steht er zu weit weg. Note 3

Jordan Lotomba, linker Aussenverteidiger

Wer noch vor Augen hat, wie viel Druck Widmer als Aussenverteidiger auf der falschen Seite gegen Bulgarien entwickeln konnte, der ist beim Anblick von Lotomba schon ein bisschen enttäuscht. Doch dann gelingt ihm per Kopf das 1:1, danach auf der rechten Seite einiges aktiver. Note 4

Djibril Sow, defensiver Mittelfeldspieler

Kann man ihm viel vorwerfen? Nein. Müsste er das Schweizer Spiel mehr prägen? Unbedingt. Muss überraschend viele ­Löcher stopfen. Drängt sich trotzdem nicht für mehr Einsatzzeit auf. Note 3,5

Granit Xhaka, defensiver Mittelfeldspieler

Es ist sein grosser Jubiläumsabend. Das 100. Länderspiel. Und ausgerechnet dieses gegen die zweite Heimat Kosovo. Der emotionale Cocktail hemmt ihn zu stark. Er ist ­bemüht, aber es gelingt ihm nichts. Man mag es ihm verzeihen – in der Überzeugung, dass wir an der WM in ­Katar wieder einen ganzen anderen Schweizer Captain sehen werden. Note 3

Noah Okafor, rechter Mittelfeldspieler

Im Herbst sorgt er mit Tempo, Tricks und Torbeteiligungen für Begeisterung. Von einem solchen Auftritt ist er gegen den Kosovo um Welten entfernt. Vielleicht liegt es daran, dass es nur ein Testspiel ist. Oder – im besseren Fall – sind die muskulären Probleme noch nicht verheilt. Note 2,5

Xherdan Shaqiri, offensiver Mittelfeldspieler

Ganz ähnlich wie bei Xhaka. Er geht mit einer Nonchalance ans Werk, auf die er zuletzt stets verzichtet hat. Angestachelt vom Rückstand treibt er die Schweiz nochmals an, leitet den Ausgleich ein. Wäre sein schöner Lob kurz vor der Auswechslung ins Tor geflogen, man hätte von einem weiteren Zaubermoment gesprochen. Nun bleibt – sportlich gesehen – wenig übrig von diesem Abend. Note 3,5

Steven Zuber, linker Mittelfeldspieler

Ganz früh im Spiel könnte er für einen Vorstoss einen Penalty erhalten – hätte es einen VAR gegeben, so wäre das wahrscheinlich der Fall gewesen. Er ist es auch, der nach 39 Minuten als erster Schweizer einen halbwegs gefährlichen Ball aufs kosovarische Tor bringt. Vor allem aber bleibt sein krasser Fehlpass in Erinnerung, der das 0:1 einleitet. Dieser passt zu seinem schwachen Auftritt. Muss sich mit Blick auf die WM wieder steigern. Note 2,5

Mario Gavranovic, Stürmer

Ein frustrierender Abend. Kommt in 60 Minuten zweimal zum Abschluss. Einmal fliegt der Ball hoch in den Zürcher Himmel, einmal bleibt er an einem Bein hängen. Nach 60 Minuten wird er von Yakin erlöst. Note 2,5

Zu kurz im Spiel für eine Bewertung:

63. Freuler für Xhaka.

63. Embolo für Gavranovic.

63. Rodriguez für Mbabu.

63. Frei für Elvedi.

74. Steffen für Shaqiri.

81. Zeqiri für Okafor.

