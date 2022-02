Die Noten des FC Basel zur Niederlage in Bern

Einzelkritik Haltbar oder nicht? Platzverweis berechtigt oder nicht? Die FCB-Noten zur 1:3-Niederlage in Bern Mal wieder geht dem FCB die Wettkampfhärte ab, auch wenn er diesmal gegen ein dezimiertes YB besser aussieht als zuletzt. Chancen erarbeiten sich die Basler wenig und hinten brechen die Dämme, als Wouter Burger vom Platz muss. Christoph Kieslich aus Bern Jetzt kommentieren 13.02.2022, 17.10 Uhr

Vielleicht der matchentscheidende Moment: Wouter Burgers vorzeitiger und unfreiwilliger Abgang im Berner Wankdorf nach der gelb-roten Karte. Urs Lindt / freshfocus

Heinz Lindner: Note 3,5

Gegentor Nummer 23 in dieser Saison, der Berner Ausgleich, scheint eines der Marke unhaltbar. Aber weil Lindner an dem kunstvoll gezirkelten Weitschuss von Sierro mit den Fingerspitzen noch dran ist, muss man sagen: Kann man auch abwehren. Eine starke Parade gegen Kanga noch, beim YB-Doppelschlag dann machtlos.

Michael Lang: Note 4

Erzielt per Kopf und unter gütiger Mithilfe von Racioppi sein erstes Liga-Tor nach der Rückkehr. Klärt vor dem Ausgleich ungeschickt zur Mitte, verliert dann zunehmend an Einfluss und macht in der 82. Minute Tavares Platz.

Das ging sehr einfach: YB-Goalie Racioppi kommt nicht raus und FCB-Verteidiger Michael Lang trifft per Kopf zum 0:1 in der 22. Minute, Claudio De Capitani / freshfocus

Andy Pelmard: Note 4

Eine erste Halbzeit lang der unauffälligere Part in der Innenverteidigung. Muss sich nichts vorwerfen lassen, hat dem kurzen Berner Sturmwirbel allerdings auch nichts entgegenzusetzen.

Wouter Burger: Note 3

Eine Stunde lang mit den meisten Defensivaufgaben im Zentrum beschäftigt. Löst das alles zufriedenstellend und verändert dann mit zwei Fouls die Partie grundlegend: erst Gelb für ein Foul gegen Ngamaleu, dann eine zweite, harte gelbe Karte, weil er Sierro auflaufen lässt. Macht einen Abschlag in der Bewertung.

Noah Katterbach: Note 3,5

Wird schon früh in der Partie von Rieder an der Grundlinie vernascht. Hat in der Folge in der Rückwärtsbewegung grosse Schwierigkeiten, wird zum Teil aber auch schlecht unterstützt. Bereitet die Chance für Chalov (21.) vor.

Fabian Frei: Note 3,5

Stemmt sich im Zentrum mit Youngster Palacios gegen die Wucht, die YB zumindest streckenweise und dann vor allem physisch so zum Tragen kommt, wie man das in den letzten Jahren gewohnt ist. Freis Bemühen um spielerische Linie verpufft dabei.

Matias Palacios: Note 4

Hat Mühe, in die Partie zu finden. Ist dann in der besten Basler Phase ein umsichtiger Ballverteiler. Verliert den Faden dann aber wieder, als YB auf die Tube drückt.

Dan Ndoye: Note 4,5

Hat vor der Pause die auffälligste und gleichzeitig schmerzhafteste Szene, als er in der 43. Minute von Lefort umgesenst wird, was dem Berner Gelb einträgt und einen vielversprechenden Basler Gegenstoss unterbindet. Ndoye ist der Aktivposten in der Offensive, der drei Karten gegen die Berner provoziert.

Sebastiano Esposito: Note 3

Zum ersten Mal seit fünf Monaten in der Startelf merkt man ihm den fehlenden Rhythmus an. Ihm gehen - wie auch manchem Nebenmann - das Durchsetzungsvermögen und die Wettkampfhärte ab. Daran ändert auch sein Freistoss nichts, der in der 81. Minute die Querlatte streift.

Liam Millar: Note 3,5

Holt den ersten Eckball heraus, der in der Basler Führung mündet. Hat in Maceiras einen hartnäckigen Widersacher und kann seinen Speed selten fruchtbar einbringen.

Fedor Chalov: Note 3,5

Kann nicht kaschieren, der Frischling in dieser Elf zu sein. Spieler und Ball flippern durch die YB-Abwehr. Wird bei seiner Chance in der 21. Minute von Lauper in extremis gestoppt und muss nach dem Platzverweis seinen Platz räumen, damit in Hajdari ein neuer Innenverteidiger kommen kann.

Albian Hajdari: Note 3,5

Wird in der 62. für Chalov eingewechselt. Bekommt den Vorzug vor Nasser Djiga, als das Loch gestopft werden muss, das Burger hinterlässt. Beim Berner Führungstor kann er Siebatcheu nicht daran hindern, den Ball perfekt aufzulegen.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Tomas Tavares (82. für Lang), Darian Males (82. für Esposito), Joelson Fernandes (82. Ndoye)

