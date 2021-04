Einzelkritik Einmal die Bestnote, ein wirbliges Duo, aber auch drei missglückte Bewerbungen –das sind die Nati-Noten beim 3:2 gegen Finnland Der 3:2-Sieg im Testspiel gegen Finnland rundet den geglückten Nati-Auftakt ins 2021 ab. Wer hat überzeugt beim dritten Erfolg innert zehn Tagen? Und wer muss damit rechnen, kein EM-Aufgebot zu erhalten? Lesen Sie unsere Einzelkritik. Etienne Wuillemin 01.04.2021, 05.00 Uhr

Falsche Ecke, Gegentor. Es ist nicht der Abend, an dem sich Omlin gross auszeichnen kann. Claudio Thoma / freshfocus

Jonas Omlin, Torhüter: Note 4

Beim ersten Gegentor spekuliert er darauf, dass der Ball noch abgelenkt wird. Beim Penalty entscheidet er sich für die falsche Ecke. Wirklich viel macht er nicht falsch - und trotzdem: auszeichnen kann er sich halt auch nicht. Ein undankbarer Abend.

Eray Cömert, rechter Innenverteidiger: Note 3

Ja, die Finnen haben sich in den letzten Jahren wunderbar entwickelt. Aber es ist gewiss nicht so, dass sie zur Weltklasse gezählt werden können. Trotzdem ist Cömert in fast jeder Situation überfordert. Verschätzt sich vor dem 1:1 komplett. Mal verliert er den Ball selbst, mal spielt er einen Pass, der zu einem Ballverlust führt. Einige Zuspiele geraten zu weit oder sind unpräzis. Chance nicht genutzt.

Häufig zu spät: Eray Cömert. Martin Meienberger

Nico Elvedi, mittlerer Innenverteidiger: Note 4

Er fühlt sich wohler, wenn er in einer Kette mit Akanji, Rodriguez oder Schär verteidigt. Muss so mehr Verantwortung schultern. Ziemlich unauffällig. Nach 45 Minuten Feierabend.

Loris Benito, linker Innenverteidiger: Note 4

Einen schlimmen Fehler wie im Belgien-Spiel gibt es nicht. Solide Partie. Interessant ist, dass ihn Petkovic in der Innenverteidigung sieht - und nicht als Aussenläufer. Für die EM ein Wackelkandidat - ausser die Uefa entscheidet sich tatsächlich dafür, dass jeder Nationaltrainer 25 Spieler mitnehmen darf (was wegen der Belastungen im intensiven Corona-Jahr eine gute Idee ist).

Kevin Mbabu, rechter Aussenläufer: Note 3,5

Das auffälligste Merkmal an ihm ist weiterhin seine einbandagierte linke Hand. Anfangs ein paar halb-gelungene Aktionen, bringt diese aber nicht zu Ende. Vielleicht spielt die Nati ja irgendwann einmal in Grün, in seinen Wolfsburger Vereinsfarben fühlt er sich wohler. Der Zweikampf mit Widmer ist gleichwohl völlig offen.

Denis Zakaria, defensives Mittelfeld: Note 3

Es sind gerade nicht die einfachsten Tage für ihn. Der Weg zurück nach seiner Knieverletzung ist noch lang. Zakaria versucht viel, aber es gelingt wenig. Er erlaubt sich Ballverluste wie selten. Sein Selbstvertrauen leidet, die Unsicherheit wird grösser. Dazu passt dann auch das Unvermögen vor dem Tor. Wie am Sonntag schon lässt er eine Grosschance liegen.

Langer Weg zurück: Denis Zakaria. Claudio Thoma / freshfocus

Djibril Sow, defensives Mittelfeld: Note 3,5

Der Anfang ist verheissungsvoll, er spitzelt den Ball vor dem 1:0 zu Gavranovic. Doch bald wird klar: Der Abend entwickelt sich nicht so, wie man sich das wünschen würde. Sow fehlt die Präzision, er verliert Duelle - eines ist besonders folgenreich, in der 39. Minute erobern die Finnen gegen ihn den Ball, Sow rennt hinterher und verschuldet dann auch noch einen Penalty. Dass er dann in der Entstehung des zweiten Schweizer Tores beteiligt ist, gibt einige Pluspunkte.

Steven Zuber, linker Aussenläufer: Note 4,5

Seine Leistungen im Nati-Dress sind eine schöne Überraschung. Einfach, weil er derzeit in Frankfurt kaum zum Zug kommt. Von seinem Zug nach vorne hat er nichts eingebüsst, auch defensiv solid. Er hätte sich ein Tor verdient, scheitert aber zweimal mit links.

Edimilson Fernandes, offensives Mittelfeld: Note 3,5

So richtig warm wird man nicht mit ihm. Spielt auf drei verschiedenen Positionen. Zuerst offensiv, dann als rechter Aussenläufer und schliesslich noch ein bisschen defensiver. Überzeugt nirgends wirklich. Sein Plus: Kann als Allrounder überall aushelfen in der Not.

Xherdan Shaqiri, offensives Mittelfeld: Note 5,5

Binde am Arm, Kreativität auf dem Rasen: Xherdan Shaqiri. Ennio Leanza / KEYSTONE

Erstmals überhaupt führt er die Schweiz als Captain aufs Feld - bemerkenswert, was ein kleines Stückchen Stoff so bewirken kann. Shaqiri ist blendend aufgelegt, leitet immer wieder Angriffe ein, er zeigt seinen Spielwitz, seine Übersicht, nur ein Tor fehlt. Auffällig ist, wie gut er mit Gavranovic harmoniert.

Mario Gavranovic, Stürmer: Note 5,5

Die Nati-Spiele, in denen er richtig gut ist, häufen sich. Schon im Herbst 2020 einer der grossen Gewinner mit seinen Toren gegen Kroatien und Deutschland (2). Jetzt zeigt er seine Kaltblütigkeit erneut. Zuerst trifft er das Tor, dann den Pfosten. Später bereitet er brillant für Zakaria vor. Macht er so weiter, fragt man sich irgendwann: Wäre er nicht sogar erste Wahl vor Embolo?

Bald mehr als ein guter Joker? Mario Gavranovic. Martin Meienberger

Granit Xhaka, defensives Mittelfeld: Note 4,5

Der Captain kommt in der Pause. Das Mittelfeld wird sofort stabiler, ruhiger, geordneter. Der letzte Funken an Offensivdrang versprüht er nicht, muss er auch nicht. Trägt seinen Teil zur Schweizer Wende bei.

Manuel Akanji, zentraler Innenverteidiger: Note 4,5

Wechselt sich mit Elvedi ab, um das Duo Cömert/Benito zu führen. Tut das gut. Bleibt nur eines zu hoffen: Dass er sich im letzten Teil der Klub-Saison nicht mehr verletzt.

Christian Fassnacht, offensiver Mittelfeldspieler: Note 5,5

Wer eingewechselt wird, und dann bei zwei Treffern seine Füsse (und den Kopf) im Spiel hat, darf für sich in Anspruch nehmen, einiges richtig gemacht zu haben. Vor der Partie war er ein Aussenseiter im Kampf um ein EM-Ticket. Jetzt ist er es immer noch, aber er hat dem Nationaltrainer gezeigt, dass er durchaus fähig ist, im Schweizer Spiel etwas zu bewegen, wenn es neue Impulse braucht.

Ruben Vargas, Note 6

In der 55. Minute eingewechselt, zwei Minuten später schon Torschütze - das ist stark. Und noch besser: Vargas macht einfach weiter, bringt frischen Wind rein, ist ein steter Unruhefaktor. Und leitet am Ende mit seiner Flanke auch das 3:2 ein. Immer wieder vernascht er an der linken Seitenlinie seine Gegner. Sein Tempo ist noch wertvoller, wenn er mit frischem Tank von der Bank kommt. Er könnte sich zu einer guten Waffe entwickeln im EM-Sommer.

Sofortiger Einfluss aufs Spiel: Ruben Vargas Claudio Thoma / freshfocus

Haris Seferovic, Stürmer: Note 5

Knapp 25 Minuten Spielzeit erhält er zum Schluss des Spiels. Das reicht, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Dafür ist ein Stürmer da.

Silvan Widmer, rechter Aussenläufer: keine Note

In der 76. Minute eingewechselt. Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.