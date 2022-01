FC Aarau: Die Einzelkritik zum 1:1 gegen Xamax

Einzelkritik Ein Neuzuzug gefällt im Kurzarm-Dress, im Angriff fehlt die Wucht – die FCA-Noten zum 1:1 gegen Xamax Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic feiert einen gelungenen Einstand, während die Aarauer Offensivspieler nicht ihren besten Abend einziehen. Léon Bergsma provoziert den Ausgleich, und zwei Akteure fallen ab. Frederic Härri Jetzt kommentieren 29.01.2022, 00.27 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Der erste Abschluss auf sein Tor war gleich drin – schliesslich war es ein Elfmeter. Betätigte sich vielfach im Aufbauspiel, wählte meist das passende Abspiel. Ansonsten von der Xamax-Offensive kaum gefordert. Wenn, dann war er zur Stelle. Einen gefährlichen gegnerischen Abschluss in der zweiten Halbzeit guckte er geschickt an die Latte.

Raoul Giger, Note 4

Beackerte seine rechte Seite fleissig, nur seine Pässe gerieten nur selten wie gewünscht. So verpufften einige vielversprechende Angriffe frühzeitig. Das hemmte den Offensivfluss. Insgesamt eine seiner schwächeren Leistungen in dieser Saison.

Aleksandar Cvetkovic, Note 5

Der Neuzuzug stand gleich in der Startaufstellung. Spielte bei Minustemperaturen kurzärmlig, als einer von dreien in der Aarauer Elf. So etwas mögen die hiesigen Fans. Mit der Ruhe am Ball und der physischen Präsenz deutete er an, dass er sofort ein Gewinn sein kann.

Léon Bergsma, Note 5

Spielte seine Erfahrung in der Innenverteidigung wie gewohnt aus. Bei den mutigen Pässen in die Vertikale ohne Scheu. Bei den Abwehraktionen meist mit dem richtigen Stellungsspiel. Eine abgeklärte Darbietung, wenn auch nicht gänzlich fehlerfrei. Provozierte mit seinem Lattenkopfball das Eigentor von Xamax-Goalie Guivarch.

Jan Kronig, Note 3,5

Erhielt als Linksverteidiger den Vorzug gegenüber Bastien Conus. Konnte das Vertrauen in den 90 Minuten Spielzeit kaum rechtfertigen. Zwar offensiv eingestellt und emsig wie immer, doch meist verlor er sich dabei in der Hektik. Defensiv mit einigen Wacklern und missglückten Klärungsversuchen.

Imran Bunjaku, Note 4

Man hat schon dominantere Auftritte von ihm im FCA-Dress gesehen. In den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät. Offensiv lief das Spiel weitgehend an ihm vorbei. Fiel im Kollektiv allerdings auch nicht ab.

Allen Njie, Note 5

Verschuldete den frühen Handelfmeter, der eigentlich keiner war. Insofern konnte man ihm dieses Vergehen nicht anlasten. Im Offensivspiel ein Aktivposten, der wiederholt auf den linken ­Flügel lief und starke Flanken schlug. Gefiel auch im zentralen Mittelfeld durch Wucht und Zweikampfstärke. Ist im nächsten Spiel gesperrt.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Begann auf dem rechten Flügel, setzte sich aber immer wieder in die Mitte ab. Dort kam er wesentlich besser zur Geltung, man merkte ihm an, dass er sich so wohler fühlte. Lief wiederholt in Position, dirigierte die Mitspieler und suchte die Abschlüsse. Ihm fehlte es jedoch an Genauigkeit und dem nötigen Glück, wie ­vielen seiner Kollegen an diesem Abend.

Randy Schneider, Note 3,5

Sein Bewegungsradius war gross, sein Einfluss nur gering. War an diesem Abend nicht der Mann für den entscheidenden Pass, den er in dieser Spielzeit auch schon gewesen war. Dafür rieb er sich zu oft an der Neuenburger Verteidigung auf. Verzettelte sich in Dribblings anstatt auf das Abspiel zu setzen. Auf diese Art und Weise keine grosse Hilfe für sein Team.

Kevin Spadanuda, Note 5

Der Topskorer war besonders zu Beginn des Spiels Dreh- und ­Angelpunkt der Aarauer Offensive. War im vorderen Drittel fast überall anzutreffen und spielte den Ball in die offenen Räume. Traf fast immer die richtige Entscheidung. Spielte seine Geschwindigkeit aus. Nach einem schmerzhaften Zweikampf musste er sich lange behandeln lassen, es kamen Zweifel auf, ob es für ihn weitergeht. In der zweiten Halbzeit lief er nicht mehr so rund, baute in der Folge etwas ab. Musste rund 20 Minuten vor dem Ende verletzt vom Platz.

Shkelzen Gashi, Note 4

Die Sturmspitze schlich klug um die gegnerischen Verteidiger herum, forderte die Bälle und war anspielbar. In den Spielen vor der Winterpause ging diese Taktik noch auf und Gashi rechtfertigte seine Aufstellung mit Toren. Gestern konnte er sich bis zu ­seiner Auswechslung eine halbe Stunde vor Schluss aber keinen massgeblichen Vorteil erarbeiten.

Shkelqim Vladi, Note 4

Die Neuverpflichtung gab sein Debüt, konnte sich aber noch nicht gross in Szene setzen. Verhedderte sich in den Dribblings, die Nervosität war ihm anzu­merken.

Liridon Balaj, Note 4,5

Der Offensivmann kam in der 61. Minute für Schneider. Schlug die Freistossflanke auf den Kopf von Bergsma, die zum Ausgleich führte. Seine stärkste Aktion. Ansonsten war Balaj bemüht, aber das war es auch schon.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

Mickaël Almeida (71. für Spadanuda)

Silvan Schwegler (82. für Rrudhani)

