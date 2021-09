Einzelkritik Das sind die Noten der Schweizer Fussballerinnen beim 6:0 gegen Moldawien Vier Tage nach dem 4:1 gegen Litauen gelingt der Schweiz auch im zweiten Spiel der WM-Qualifikation ein überzeugender Sieg. Wer hat überzeugt? Wer muss sich noch verbessern? Lesen Sie die Einzelkritik. Etienne Wuillemin 22.09.2021, 10.00 Uhr

Seraina Friedli, Torhüterin

Kommt für Gaëlle Thalmann zum Einsatz und darf Spielpraxis sammeln. Oder besser: dürfte. Muss aber keinen einzigen Ball halten. Und ist darum nicht zu bewerten. Keine Note

Sandrine Mauron, Innenverteidigung

In der Defensive ohne Fehler. Ordentliche Spielauslösungen. Kleiner Makel sind die Flanken, die manchmal zu unpräzis geraten. Note 4,5

Luana Bühler, Innenverteidigung

Hat wohl selten ein Spiel erlebt mit so vielen Freiheiten nach vorne. Kommt auch tatsächlich wieder zu zwei guten Torchancen, lässt diese aber wie schon gegen Litauen liegen. Note 4,5

Eseosa Aigbogun, Innenverteidigung

Weniger auffällig als ihre Nebenfrauen. Zumindest genauso stilsicher, wenn es darum geht, die wenigen Kontergelegenheiten Moldawiens im Keim zu ersticken. Die Frage ist aber: Reicht das gegen stärkere Widersacherinnen? Note 4

Lia Wälti, defensives Mittelfeld

Darf für einmal schon nach 45 Minuten Feierabend machen. Sie hatte schon auffälligere Partien, sorgt aber mit ihrem ruhigen Auftreten dafür, dass die Schweizerinnen in der schwierigen ersten halben Stunde die Geduld nicht verlieren. Note 4,5

Ana Maria Crnogorcevic, rechtes Mittelfeld

Ihr will nicht allzu viel gelingen. Einige starke Kombinationen auf der rechten Seite mit Xhemaili, danach fehlt die Präzision. In der zweite Hälfte im Sturm zu wenig sichtbar. Note 4

Riola Xhemaili, zentrales Mittelfeld

Schreckt vor keiner Herausforderung zurück, setzt den Körper ein. Und überzeugt sowohl spielerisch, wie auch mit dem Willen, immer wieder in den Abschluss zu gehen. Wird dafür mit dem ersten Länderspieltor belohnt. Note 5

Coumba Sow, zentrales Mittelfeld

Sie steht mit ihrem gelungenen Pressing am Ursprung des Elfmeters, der zum ersten Schweizer Tor führt. Schiesst dazu erneut ein Tor. Und erneut gelingen ihr einige schöne Spielzüge. Sie beisst sich immer mehr fest im Mittelfeld. Note 5

Ella Touon, linkes Mittelfeld

Beginnt beim Startelfdebüt im Nationalteam etwas nervös. Die Schweizer Vorstösse laufen mehr über die rechte Seite. In der Summe aber ansprechend. Note 4,5

Fabienne Humm, Sturm

Der Start gibt Abzug wegen zu vieler Ballverluste und falschen, überhasteten Entscheidungen. Danach am zur Stelle, holt den Penalty heraus und trifft kurze Zeit später auch selbst. Note 4,5

Svenja Fölmli, Sturm

Braucht einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Am Ende mit zwei Assists und einem Tor die Skorerkönigin. Aber nicht nur deswegen ein tolles Spiel. Auch in der zweiten, eher schwächeren Hälfte eine der Auffälligsten. Note 5,5

Sandy Maendly, zentrales Mittelfeld

Kommt zur Pause für Wälti. Solide Leistung, wobei man bei ihr das Gefühl hat: es ginge noch mehr. Note 4,5

Alisha Lehmann, Sturm

Kommt nach der Pause für Humm, nicht mehr ganz so auffällig wie gegen Litauen. Aber immerhin noch mit einem Treffer am Ende. Note 5

Irina Pando, linkes Mittelfeld

Ersetzt nach 60 Minuten Touon. Erzielt ein Tor, das wegen Abseits nicht zählt. Erzielt dann kein Tor, als sie es tun müsste, weil ihr ganz alleine vor dem Tor die Ballannahme misslingt. Note 4

Sally Julini, zentrales Mittelfeld

Ersetzt nach 60 Minuten Xhemaili. Deutet in einigen Szenen an, dass sie eine vielversprechende Variante sein könnte in der Zukunft. Note 4,5

Stefanie De Alem, Mittelfeld

In der 71. Minute für Sow eingewechselt. Zu kurz für eine Bewertung. Keine Note