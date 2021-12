Langlauf-Weltcup «Eine Chance habe ich ja noch»: Dario Cologna steht vor seinem letzten Auftritt in seiner Heimat Davos, wo er nie gewinnen konnte 2007 nahm Dario Cologna erstmals an Weltcuprennen in Davos teil. Vierzehn Jahre und etliche Grosserfolge später kommt es in seiner Wahlheimat zur Dernière. Ohne grosses Tamtam soll das über die Bühne gehen, sagt Cologna. Sportlich hat er dennoch einiges vor. Die grosse Lücke im Palmarès dürfte dennoch bleiben: Nie gelang ihm auf der Flüelaloipe ein Sieg. Ralf Streule Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dario Cologna gewinnt 2008, bei seiner zweiten Teilnahme in Davos, den Sprinthalbfinal. Am Ende wird er Vierter. Bild: Arno Balzarini/KEY

«Things are getting serious», schreibt Swiss-Ski unter einem Video in den sozialen Medien. «Die Sache wird ernst.» Zu sehen ist ein Teil des Schweizer Langlaufteams, das auf der Flüelaloipe Sprints trainiert, unter ihnen Dario Cologna. Ernst wird es für das Schweizer Team in Sachen Heimweltcup von heute und morgen in Davos. Aber auch ganz grundsätzlich in dieser Saison. Die Weltcup-Rennen in Skandinavien sind für die Schweizerinnen und Schweizer oft ein Warmlaufen in der Kälte, spätestens in Davos wollen sie aber bereit sein. Wobei: Das mit dem Bereitsein in Davos immer so eine Sache ist bei Cologna. Bei ihm, dem Münstertaler, der längst Davoser ist.

Dario Cologna lebt und trainiert bald sein halbes Leben im Landwassertal. Überall begegnet man seinem Namen. Das Langlaufzentrum in Davos ist nach ihm benannt. Der stutzigste Stutz, hinten im Flüelatal, ebenfalls. Zuweilen lässt sich der 35-Jährige im Krafttraining mit dem HC Davos ablichten – und in einem Steckbrief nannte er einst den «Zauberberg» sein Lieblingsbuch; das Stück Weltliteratur also, das Thomas Mann in Davos ansiedelte.

Dario Cologna posiert 2018 im nach im benannten «Langlaufzentrum Dario Cologna». Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

Cologna wird bereits im Sprint an den Start gehen

Und nun also startet Cologna zum letzten Mal in Davos zu einem Weltcup-Rennen. Eine Lücke in seinem Palmarès wird er aber kaum mehr schliessen können. Gewonnen hat der 35-Jährige fast überall, wo es Weltcup-Rennen gibt: in der Lenzerheide, in Oslo und Falun, in Lahti, Kuusamo und Seefeld. Aber in Davos? Da fehlt der Sieg. Und wenn man die FIS-Resultate verfolgt, wirkt es wie Ironie: Auch im Rollski-Rennen vom vergangenen August, fast ausschliesslich mit Schweizer Beteiligung, wurde Cologna – richtig: Zweiter, hinter Jonas Baumann.

«Eine Chance habe ich ja noch», sagt Cologna am Tag vor dem Heimweltcup mit einem Augenzwinkern. Dass es ausgerechnet in Davos nie ganz nach oben reichte, führt er unter anderem auf die Strecke zurück – der lange Aufstieg ins Flüelatal samt langer Abfahrt waren ihm immer schon weniger lieb als schnell wechselndes Gelände.

Dennoch wird Cologna die Davoser Dernière auskosten und bereits im heutigen Sprint an den Start gehen – eigentlich längst nicht mehr seine Stärke. Es gehe darum, den Tritt zu finden für das 15-km-Skatingrennen vom Sonntag, wo er sich die grösseren Chancen ausrechnet.

Erst ein Weltcup-Rennen hat er in dieser Saison bisher absolviert. In der Kälte von Ruka hatte er auf das Verfolgungsrennen verzichtet, die Rennen in Lillehammer liess er gänzlich aus. Unter anderem, um sein Knie zu schonen, das er sich im Rollskitraining im Oktober verletzt hatte. Er sagt:

«Die Knochenprellung spüre ich noch immer.»

Sie behindere ihn aber nicht stark, zumindest im Training nicht. 50 Stunden hat Cologna in den vergangenen zehn Tagen auf dem Davoser Loipennetz trainiert. Dennoch sagt er vorsichtig:

«Noch weiss ich nicht, wo ich stehe.»

Ein gutes Resultat nähme er mit als Motivation für die Tour de Ski. Ein schwächeres würde ihn aber nicht aus der Bahn werfen hinsichtlich der Olympischen Spiele im Februar in Peking – seines wahren Ziels.

Dass es sein letzter Auftritt in Davos sein wird, lässt Cologna vorerst kalt. Schon als er seinen Rücktritt auf Ende Saison ankündigte, hatte er klargemacht: Eine Abschiedstour mit Tamtam um seine Person soll es nicht geben. Eines werde er aber tun, sagt Cologna, der im September erstmals Vater geworden ist:

«Ein Erinnerungsbild mit meinem Sohn und meiner Frau werde ich machen. Damit der Bub später einmal weiss, dass er auch einmal an einem Rennen des Vaters dabei gewesen ist.»

Fähndrich will mit Fanclub-Unterstützung in den Final

Nicht nur Cologna, auch Laurien van der Graaff sowie Jovian Hediger treten heute zum letzten Mal im Heimweltcup in Davos an. Ende Saison beenden auch sie ihre Karrieren. Die grösseren Chancen auf einen Podestplatz hat aber Nadine Fähndrich, die in Skandinavien mit einer Ausnahme stets in die Punkte lief – und im Skatingsprint in Lillehammer den Final nur knapp verpasste. Sie darf sich im heutigen Sprint, ebenfalls in der Skatingtechnik, einiges erhoffen. «Das Ziel ist der Finaleinzug – und dann ist alles möglich.» Der Rahmen jedenfalls stimmt: Ihr Fanclub mit 60 Personen wird am Loipenrand stehen, wie sie sagt. Und in einem Jahr wird der Fokus noch stärker auf der Zentralschweizerin liegen. Weil dann auch Cologna am Loipenrand stehen wird.

Nadine Fähndrich ist vielversprechend in die Saison gestartet. Bild: Gian Ehrenzeller / KEY

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen