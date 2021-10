Eishockey: Der Aufstieg der Rapperswil-Jona Lakers.

Eishockey Rapperswil-Jona Lakers: Ein Hockey-Wunder im «goldenen Dreieck» Die erstaunliche Entwicklung der Lakers von den Miserablen zu den Respektablen. Wie hoch werden sie noch steigen? Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Unersetzlich: Rapperswil-Jonas Goalie Melvin Nyffeler. Bild: Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Am 9. April 2015 verlieren die Rapperswil-Jona Lakers in Langnau 1:5. Es ist die vierte Niederlage hintereinander in der Liga-Qualifikation. Die Stunde null. Die Lakers steigen nach sieben mageren Jahren zum ersten Mal in ihrer Geschichte ab. Seither sind wieder sieben Jahre vergangen und aus den Miserablen sind die Respektablen geworden. Die Rückkehr unter die besten Teams des Landes hat durchaus ihre Logik.

Eishockey im Kanton St.Gallen? Gibt es nicht. Zumindest nicht westlich des Baregg-Tunnels und südlich des Hirzel-Passes. Die Rapperswil-Jona Lakers werden dort eher wie Kloten der provinziellen Zürcher Hockey-Kultur zugeordnet. So leben die Lakers im Windschatten der nationalen Medien in einem Hockey-Disneyland. Sie werden nicht wie so viele ihrer Konkurrenten von ungeduldigen Geldgebern, ruhmsüchtigen Anhängern oder polemischer Berichterstattung von einem Irrtum zum nächsten getrieben und sie werden nach wie vor unterschätzt. Auf und neben dem Eis.

Eine der reichsten Gegenden der Welt

Unterschätzt wird auch die wirtschaftliche Stabilität. Niemand bringt Milliardäre mit den Lakers in Verbindung. Aber Hans-Ueli Rihs, der Bruder des im April 2018 verstorbenen YB-Besitzers Andy Rihs, gehört zu den langjährigen Verwaltungsräten. Der Wirtschaftsraum rund um Rapperswil-Jona, diesem «goldenen Dreieck» an der Schnittstelle der Kantone Zürich, Schwyz und St.Gallen an den Ausläufern der Zürcher Goldküste, ist eine der reichsten Gegenden der Welt. Aber nicht das Geld eines Mäzens hat den Lakers die Rückkehr ermöglicht. Wichtiger für dieses Hockey-Wunder im «goldenen Dreieck» sind eine ganze Reihe von Entscheiden, getroffen in der Windstille und der Geduld, die finanzielle Stabilität ermöglichen. Plus ein bisschen Glück.

Mit der Ankunft von Jeff Tomlinson ging es bei den Lakers bergauf. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Lakers machen nach dem Abstieg den langjährigen Spieler Markus Bütler zum Geschäftsführer. Er ist es heute noch und gilt als Architekt der Rennovationsarbeiten. Nach der Promotion wird nicht einfach mit viel Geld aufgerüstet. Vielmehr gelingt die Erneuerung und Weiterentwicklung der Mannschaft unter Wahrung schwarzer Zahlen. Die zwei wichtigsten Positionen werden neu richtig besetzt. Von Fribourg kommt Torhüter Melvin Nyffeler und das Traineramt übernimmt Jeff Tomlinson. Im Sommer 2019 wird Jannick Steinmann Sportchef. Schon zu diesem Zeitpunkt sind Kenner sicher, dass der nächste Trainer Stefan Hedlund heissen wird. Und siehe da: Seit dieser Saison coacht der Schwede tatsächlich und erfolgreich die Lakers. Janick Steinmann hat im Frühjahr 2021 den Mut, den Vertrag von Trainer Jeff Tomlinson nach sechs erfolgreichen Jahren (Aufstieg, Cupsieg, NL-Halbfinal) nicht mehr zu verlängern. In Bern oder Zürich oder Lugano könnte es sich ein Sportchef nicht leisten, einem Erfolgstrainer den Laufpass zu geben. Aber der Entscheid ist richtig und hat seine Logik: Als ehemaliger Assistent seines neuen Trainers weiss Steinmann um dessen Qualitäten.

Die Kadertiefe ist mittlerweile erstaunlich

Was dem Sportchef auch hilft: Als ehemaliger Scout kann er das Potenzial von Spielern einschätzen. Ein Beispiel: In Davos steht Nando Eggenberger dem Ende seiner Profikarriere näher als einer Vertragsverlängerung. Nun ist er bei den Lakers der zweitbeste Skorer. Aber auch Verteidiger David Aebischer oder die Stürmer Nico Dünner und Marco Lehmann sind Talente, die von der Konkurrenz übersehen worden sind. Das Glück der Lakers hängt also nicht an grossen Namen. Nur Torhüter Nyffeler ist unersetzlich. Die Kadertiefe ist inzwischen erstaunlich und gross genug für weitere Fortschritte. Und damit die Kunde von der formidablen Arbeit in Rapperswil-Jona künftig auch die Welt westlich des Baregg-Tunnels und südlich des Hirzel-Passes erreicht, ist die «Propaganda-Abteilung» verstärkt worden: Der bekannte TV-Reporter Stefan Bürer ist der neue «Leiter PR und Kommunikation». Er hat den Weg Roger Federers vom Ballbuben zum globalen Champion als Kommentator begleitet. Bei den Lakers muss er nicht mehr auf dem Niveau von Ballbuben beginnen.

Nando Eggenberger, eine der Entdeckungen von Sportchef Jannick Steinmann. Bild: Freshfocus / Thomas Oswald

Wie hoch werden die Lakers noch steigen? Ist gar erstmals ein Final oder ein Meistertitel möglich? Nun, der letzte Schritt vom guten zum meisterlichen Team ist der schwierigste. Noch unendlich viel schwieriger als der Schritt von den Miserablen zu den Respektablen.