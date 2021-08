Olympiazentrum will Schweizer Sporterfolge ermöglichen

Ehrgeiziges Projekt Das Schweizer Olympiazentrum: Ein Garantieschein für zukünftige Grosserfolge im Sport Das Projekt Olympiazentrum soll den Schweizer Sport besser vernetzen, Innovationen befeuern und zukünftigen Erfolg sichern. Rainer Sommerhalderr 14.08.2021, 05.00 Uhr

Auch Erkenntnisse der Leistungsdiagnostik, wie hier bei den Mountainbikern in Magglingen, sollen geteilt werden. Keystone

Noch hallt die Medaillenparty nach. Die Schweiz feiert seine 13 Podestplätze an den Olympischen Spielen in Tokio. Von Wolfenschiessen bis Quartino empfangen die Einheimischen ihre sportlichen Heldinnen und Helden mit viel Gebimmel und Pathos. Der Erfolg verweilt in der Genussphase.

Auch der Schweizer Olympiachef Ralph Stöckli hätte es verdient, nach dieser ebenso einträglichen wie herausfordernden Mission in Japan ein wenig zurückzulehnen und die Seele baumeln zu lassen. Doch anstatt Ferien am Strand ist Zukunftsarbeit für den Schweizer Sport angesagt.

Ein Projekt für mehr Synergien und Innovation

Es ist kein Zufall, dass Stöckli bei seiner Bilanz-Pressekonferenz in Tokio die Worte «Synergien» und «Innovation» mehrfach in den Mund nahm. Der ehemalige Weltklasse-Curler brauchte die Begriffe, um aufzuzeigen, wo er im Schweizer Sport das Potenzial sieht, um die olympischen Höhenflüge von Tokio wiederholend und nachhaltig zu machen.

Es sind weit mehr als fromme Wünsche an die Entscheidungsträger in der eidgenössischen Sportlandschaft, die Ralph Stöckli von sich gibt. Dafür sorgt er gleich selbst. Seit beinahe zwei Jahre brütet der 45-jährige Uzwiler zusammen mit weiteren hellen Köpfen über der Idee eines Schweizer Olympiazentrums.

Es geht dabei um viel mehr als nur den Ausbau der bestehenden Infrastruktur von nationalen Trainingszentren in Magglingen und Tenero. Es geht um sportartenübergreifende Vernetzung von Wissen, von Fähigkeiten, von Erfolgsfaktoren. «Wir haben in der Schweiz sehr kurze Wege und man kennt sich untereinander. Das sind Stärken, die einen noch besseren Umgang mit Ressourcen ermöglichen», sagt Ralph Stöckli.

Die beste von fünf Varianten des Projektteams

Im Frühjahr hat man die Leistungssportchefs und Präsidenten der nationalen Sportverbände in zwei separaten Workshops zum Projekt mit an Bord geholt. «Die Reaktionen waren durchweg positiv», sagt Stöckli. Nun neigt sich die Projektstudie dem Abschluss zu. Bis Anfang September wird Stöcklis Team den Schlussbericht zuhanden von Swiss Olympic erstellen. In einem Workshop am 22./23. September wird der Exekutivrat anschliessend über den Variantenentscheid befinden, wie der Austausch über Sportartengrenzen am besten intensiviert werden kann. Damit läutet der Dachverband des Schweizer Sports die Konzeptphase ein.

Fünf Varianten haben sich Stöckli und der als Experte involvierte Sportökonom und Ex-Olympiasieger Hippolyt Kempf mit ihrem Team angeschaut und die jeweiligen Vor- und Nachteile bewertet. Von den Extremvarianten mit einer gänzlich zentralisierten Infrastruktur bis hin zu einem äusserst dezentralen Modell.

Unabhängig von Ort und Menge der benötigten Infrastruktur will man Wege aufzeigen, wie ein sportartenübergreifender Mehrwert zu Gunsten des Schweizer Spitzensports geschaffen werden kann. Instrumente, welche allen zur Verfügung stehen. Hippolyt Kempf nennt als Beispiele die Bereiche Kraft, Medizin oder Wissenschaft. Der Ökonom sagt auch, dass es in den Überlegungen darum gehe, die bisherige Denkweise der einzelnen Verbände – mehr Erfolg gibt mehr Geld – zu Gunsten einer übergeordneten Sicht zu verändern.

Wichtig war dem Projektteam auch der Blick über den Sport hinaus. «Wir haben in der Schweiz weltweit führende Hochschulen. Diese sind Treiber von Innovation und sie sind am Forschungsobjekt Sport sehr interessiert», sagt Stöckli. Sporadisch wird die Zusammenarbeit immer wieder erfolgreich gefunden. Aber man ist sich einig: Da geht noch viel mehr.

Interessante Investition für verschiedene Partner

In der anstehenden Konzepthalse geht es um derart handfeste Zusammenarbeiten. Und auch um die Kosten eines solchen Projekts. Wie viel soll privat finanziert werden, wie viel der Staat beitragen? Benötigt der Schweizer Sport dafür zusätzliche Mittel oder können durch den gezielten Einsatz von Fördergeldern auch in finanzieller Hinsicht Synergien geschaffen werden?

Auch diesbezüglich hat Stöcklis Team bereits Denkarbeit geleistet. «Wir sehen spannende Möglichkeiten für Unternehmen, für Regionen, für Tourismusorganisationen. Und auch die Hochschulen haben finanzielle Ressourcen, um Innovationen voranzutreiben.» Etwa den «Schweizer Weg» zu einer Goldmedaille bei Olympia.